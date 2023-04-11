Откуда в Абхазии негроидная народность?

Несмотря на неполиткорректное слово «негры», именно так привыкли называть себя люди, с незапамятных времён проживающие в нескольких абхазских сёлах и даже Сухуми. Абхазские негры говорят на местном языке, живут по традициям кавказцев и считают себя коренными абхазами.









Работорговля

Самая жизнеспособная версия, к которой склоняется большинство историков, что абхазские негры — это



В двадцатых годах XIX века абхазское село Адзюбжа посещал писатель Максим Горький. Пообщавшись с местными жителями, большую часть которых составляли чернокожие, он также сделал вывод, что эта народность уходит корнями к эфиопам, в незапамятные времена захваченных в плен и распроданных по всему миру.



В пользу этой версии говорит и то, что некоторые из абхазских негров являются иудеями. Именно в Эфиопии был распространён иудаизм.

Кораблекрушение

Вторая теория наиболее распространена среди самих абхазцев. Мол,

Наследники Колхиды

Есть любопытная версия, что негроидная народность Кавказа — это потомки племени колхов, в античные времена проживавшего на Восточном Причерноморье, в Колхиде. Подтверждений того, что колхи были чернокожими, нет. Однако, согласно легенде, Колхиду основали выходцы из Абиссинии и чернокожие египтяне. Античный

Потомки нартов

На Кавказе популярна легенда о племени великих древних воинов нартов. Об их легендарных подвигах слагались и передавались из поколения в поколение песни и сказания. В одной из легенд о нартах рассказывается, что воины

Полноценные кавказцы







Как бы то ни было, абхазские негры являются полноценной местной народностью. Как и другие абхазы, они занимаются выращиванием овощей и фруктов на продажу, работают на местных предприятиях, занимаются бизнесом. Абхазские негры исповедуют ислам



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И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Самая жизнеспособная версия, к которой склоняется большинство историков, что абхазские негры — это потомки рабов, привезённых из Эфиопии. В XVII веке несколько сотен чернокожих невольников были приобретены у работорговцев-мореплавателей князьями из Абхазии, остро нуждавшимся в дешёвой рабочей силе для ухода за многочисленными садами.В двадцатых годах XIX века абхазское село Адзюбжа посещал писатель Максим Горький. Пообщавшись с местными жителями, большую часть которых составляли чернокожие, он также сделал вывод, что эта народность уходит корнями к эфиопам, в незапамятные времена захваченных в плен и распроданных по всему миру.В пользу этой версии говорит и то, что некоторые из абхазских негров являются иудеями. Именно в Эфиопии был распространён иудаизм.Вторая теория наиболее распространена среди самих абхазцев. Мол, чернокожие люди осели на Кавказе после того, как у берегов Абхазии произошло кораблекрушение. Что никто не покупал рабов, и они оказались там волей стихии, помешавшей торговцам живым товаром доставить его богатым русским в столицу. Эфиопы спаслись и добрались до берега, а затем основали свои поселения, постепенно ассимилируясь.Есть любопытная версия, что негроидная народность Кавказа — это потомки племени колхов, в античные времена проживавшего на Восточном Причерноморье, в Колхиде. Подтверждений того, что колхи были чернокожими, нет. Однако, согласно легенде, Колхиду основали выходцы из Абиссинии и чернокожие египтяне. Античный историк Геродот указывал также на то, что колхи, как и их предполагаемые предки, придерживались традиции мужского обрезания.На Кавказе популярна легенда о племени великих древних воинов нартов. Об их легендарных подвигах слагались и передавались из поколения в поколение песни и сказания. В одной из легенд о нартах рассказывается, что воины организовали экспедицию в далёкие страны Африки и на родину вернулись с «чернолицыми людьми», которые были провожатыми для кавказских богатырей в незнакомых им землях и настолько сдружились с ними, что пришли с нартами и на Кавказ. Мол, таким образом и заселили Абхазию чернокожие люди.Как бы то ни было, абхазские негры являются полноценной местной народностью. Как и другие абхазы, они занимаются выращиванием овощей и фруктов на продажу, работают на местных предприятиях, занимаются бизнесом. Абхазские негры исповедуют ислам , хотя отдельные источники утверждают, что какая-то часть представителей данной этнической группы — иудеи. Встречаются среди них и христиане-католики. В XIX столетии они говорили только по-абхазски, а сейчас многие знают и русский язык. У чернокожих кавказцев вообще не наблюдается каких-либо особенных традиций, присущих жителям Африки. При этом кавказские черты во внешности проявляются, несмотря на тёмный цвет кожи. Налицо глубокая ассимиляция, проявившаяся в результате многочисленных смешанных браков и многовекового проживания в дали от изначальной культурной среды.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

По одной из версий, чернокожие люди осели на Кавказе благодаря причуде Петра I. Сумасбродный царь покупал рабов из-за страсти ко всему необычному, но так как африканцы не могли приспособиться к климату Санкт-Петербурга, Пётр передарил их абхазским князьям.Есть и другие, более правдоподобные теории заселения Абхазии негроидной расой.