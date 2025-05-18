Что делать, чтобы жесткие, как наждак, полотенца вновь стали мягкими и пушистыми

Даже самые дорогие полотенца через несколько месяцев использования начинают терять свою мягкость, становятся жесткими и грубыми (особенно, если вы их часто стираете). Если не хотите тратиться на покупку новых, мы предлагаем воспользоваться лайфхаками, которые позволят вновь сделать полотенца мягкими и свежими.
Почему полотенца теряют мягкость?
Со временем полотенца становятся жесткими.
Разница между новыми и старыми полотенцами, которые вы используете продолжительное время, очевидна. Первые – нежные, мягкие, пушистые, в них хочется завернуться с головы до ног и ходить так весь день. Вторые – грубые, жесткие, царапают кожу. Что же происходит с тканью в процессе использования? На самом деле, все очень просто – ворсинки сворачиваются и забиваются. Вот несколько причин, почему полотенца теряют свою мягкость.
• Неправильный режим стирки – если вы постоянно стираете полотенца в горячей воде и выбираете отжим с большим количеством оборотов, через некоторое время они становятся жесткими.
• Плохое качество воды – в некоторых регионах нашей страны водопроводная вода отличается повышенным уровнем жесткости. Если в ней содержится много соли, полотенца будут впитывать ее и терять свою мягкость.
• Использование порошка – стиральный порошок – это не самое удачное средство для стирки полотенец. Его частички забиваются в ворсинки, и нужно несколько режимов полоскания, чтобы полностью очистить ткань. Если этого не сделать, материал станет жестким.
• Неправильная сушка – чтобы полотенца быстрее высохли, хозяйки часто вешают их на батареи.
2. Какие средства вернут полотенцам мягкость?
• Уксус + пищевая сода
Замочите полотенца в растворе уксуса и соды
Этот неизменный тандем является любимым у многих хозяек, ведь способен решить огромное количество бытовых проблем, в том числе, вернуть мягкость полотенцам. Уксус в паре с пищевой содой работают не хуже дорогих кондиционеров и пятновыводителей.
Секрет их эффективности прост: уксус дезинфицирует ткань, убивая бактерии и микробы, а сода смягчает материал и устраняет пятна. Вместе они образуют мощное средство, которое не только очищает от загрязнений, но также возвращает полотенцам свежесть, мягкость, восстанавливает их впитывающие свойства.
Чтобы сода и уксус подействовали, их нужно использовать в процессе ручной стирки. А вот в стиральной машине эффекта не будет, так как продукты смешаются в барабане и просто нейтрализуют друг друга, вместо того, чтобы усилить действие.
На первом этапе нужно добавить уксус.
Все, что вам нужно сделать, смешать в миске теплую воду со 100 миллилитрами белого уксуса, замочить в полученном растворе полотенца и оставить их примерно на 30 минут. По истечении времени достаньте изделия, насыпьте в миску 50 граммов соды, хорошо размешайте и снова погрузите полотенца в воду. Если смесь начнет шипеть – не пугайтесь, просто сода вступила в реакцию с уксусной кислотой.
В конце прополощите полотенца в холодной воде, чтобы вымыть из них остатки чистящего средства. Аккуратно отожмите ткань и повесьте изделия сушиться на балкон, а лучше – на улицу, на свежий воздух.
• Соль
Насыпьте соль в отсек для порошка.
Обычная соль, которая есть на каждой кухне, является настоящей палочкой-выручалочкой, когда речь заходит о стирке полотенец. В отличие от соды и уксуса, ее можно использовать как в стиральной машине, так и в ходе ручной стирки. В первом случае соль нужно добавить в отсек с порошком либо развести в воде и налить в барабан. Во втором случае необходимо набрать в миску воды и добавить соль из расчета одна столовая ложка на литр жидкости, и прополоскать полотенца вручную.
Если ситуация совсем плачевная, сделайте более концентрированный солевой раствор – три столовые ложки на один литр воды. Замочите полотенца на полчаса, а затем хорошо прополощите в чистой воде и высушите на балконе или возле открытого окна. Попробуйте несколько способов, чтобы определить наиболее эффективный для себя.
• Сода
Столовой ложки соды будет достаточно
Соду можно использовать отдельно от уксуса, и для этого не придется стирать полотенца вручную. Отмерьте 100 граммов соды (это удобно делать с помощью обычного стакана), насыпьте ее в отсек к стиральному порошку и запустите стандартный режим стирки. Средство не только вернет полотенцам мягкость, но и очистит ткань от пыли и легких пятен. Кроме того, сода устранит затхлый запах, который обычно появляется, если бросить в корзину для белья влажные и скомканные полотенца.
3. Как правильно стирать полотенца?
Не перегружайте барабан стиральной машины.
Все мы знаем, что проблему легче предотвратить, чем потом думать, как ее решить. Поэтому искренне советуем с самой первой стирки полотенец соблюдать ряд простых и эффективных советов, которые позволят надолго сохранить ткань мягкой, нежной и пушистой.
• Заполняйте барабан стиральной машины максимум на 70%, не более. Если загрузить машинку под завязку, вода в процессе полоскания не сможет тщательно промыть волокна, и чистящее средство останется в ткани, делая ее жесткой.
• Стирайте полотенца отдельно от других вещей. В крайнем случае, можете положить их в барабан с небольшим количеством одежды, только следите, чтобы на ней не было замков, молний, пуговиц и прочих элементов, которые могут повредить полотенца.
• Не используйте порошок, обычно он до конца не выстирывается из волокон. Лучше отдавайте предпочтение гелям и капсулам – они в этом вопросе более удобные.
• Вместе с полотенцами кладите в барабан специальные шарики для стирки пуховиков или обычные теннисные мячики. Благодаря им ворсинки не будут сбиваться в комок.
• Для стирки полотенец выбирайте деликатную стирку. Температура не должна превышать 40 градусов, а максимальное количество оборотов – 800.
4. Можно ли использовать кондиционер?
Вместо кондиционера можно использовать кастильское мыло
Если будете использовать кондиционер, выбирайте средство со смягчающим эффектом или на силиконовой основе. Но лучше отказаться от него, так как он ухудшает впитываемость ткани (хоть и делает ее мягче). Гораздо лучше периодически замачивать полотенца в солевой или уксусно-содовом растворе – так вы сможете сохранить не только их мягкость, но и функциональность.
Есть еще несколько натуральных альтернатив, которыми смело можно заменить магазинный кондиционер:
• Кастильское мыло – оно бережно очищает ткань, не вызывает раздражений. Обратите внимание, что лучше использовать средство без запаха.
• Лимонный сок – кроме того, что продукт подарит ткани приятный аромат, он еще и качественно отбелит ее.
• Сушка на солнце – если хотите освежить и продезинфицировать полотенца без использования бытовой химии, просто вывесите их сушиться на улицу. Солнечный лучи и ветер все сделают за вас.
Также полотенца можно очистить паром, вместо того, чтобы отправлять в стиральную машину. Это удобно, безопасно, экономно, так как расходуется минимум воды. Обработка паром поможет устранить бактерии, неприятные запахи и никак не навредит ткани.
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