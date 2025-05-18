Что делать, чтобы жесткие, как наждак, полотенца вновь стали мягкими и пушистыми

Даже самые дорогие полотенца через несколько месяцев использования начинают терять свою мягкость, становятся жесткими и грубыми (особенно, если вы их часто стираете). Если не хотите тратиться на покупку новых, мы предлагаем воспользоваться лайфхаками, которые позволят вновь сделать полотенца мягкими и свежими.

Почему полотенца теряют мягкость?

2. Какие средства вернут полотенцам мягкость?

3. Как правильно стирать полотенца?

4. Можно ли использовать кондиционер?

Со временем полотенца становятся жесткими.Разница между новыми и старыми полотенцами, которые вы используете продолжительное время, очевидна. Первые – нежные, мягкие, пушистые, в них хочется завернуться с головы до ног и ходить так весь день. Вторые – грубые, жесткие, царапают кожу. Что же происходит с тканью в процессе использования? На самом деле, все очень просто – ворсинки сворачиваются и забиваются. Вот несколько причин, почему полотенца теряют свою мягкость.• Неправильный режим стирки – если вы постоянно стираете полотенца в горячей воде и выбираете отжим с большим количеством оборотов, через некоторое время они становятся жесткими.• Плохое качество воды – в некоторых регионах нашей страны водопроводная вода отличается повышенным уровнем жесткости. Если в ней содержится много соли, полотенца будут впитывать ее и терять свою мягкость.• Использование порошка – стиральный порошок – это не самое удачное средство для стирки полотенец. Его частички забиваются в ворсинки, и нужно несколько режимов полоскания, чтобы полностью очистить ткань. Если этого не сделать, материал станет жестким.• Неправильная сушка – чтобы полотенца быстрее высохли, хозяйки часто вешают их на батареи.Однако этот способ не подходит для нежной махровой ткани. Близость горячей поверхности приводит к тому, что влага испаряется слишком быстро, и полотенца становятся грубыми.Замочите полотенца в растворе уксуса и содыЭтот неизменный тандем является любимым у многих хозяек, ведь способен решить огромное количество бытовых проблем, в том числе, вернуть мягкость полотенцам. Уксус в паре с пищевой содой работают не хуже дорогих кондиционеров и пятновыводителей.Секрет их эффективности прост: уксус дезинфицирует ткань, убивая бактерии и микробы, а сода смягчает материал и устраняет пятна. Вместе они образуют мощное средство, которое не только очищает от загрязнений, но также возвращает полотенцам свежесть, мягкость, восстанавливает их впитывающие свойства.Чтобы сода и уксус подействовали, их нужно использовать в процессе ручной стирки. А вот в стиральной машине эффекта не будет, так как продукты смешаются в барабане и просто нейтрализуют друг друга, вместо того, чтобы усилить действие.На первом этапе нужно добавить уксус.Все, что вам нужно сделать, смешать в миске теплую воду со 100 миллилитрами белого уксуса, замочить в полученном растворе полотенца и оставить их примерно на 30 минут. По истечении времени достаньте изделия, насыпьте в миску 50 граммов соды, хорошо размешайте и снова погрузите полотенца в воду. Если смесь начнет шипеть – не пугайтесь, просто сода вступила в реакцию с уксусной кислотой.В конце прополощите полотенца в холодной воде, чтобы вымыть из них остатки чистящего средства. Аккуратно отожмите ткань и повесьте изделия сушиться на балкон, а лучше – на улицу, на свежий воздух.Насыпьте соль в отсек для порошка.Обычная соль, которая есть на каждой кухне, является настоящей палочкой-выручалочкой, когда речь заходит о стирке полотенец. В отличие от соды и уксуса, ее можно использовать как в стиральной машине, так и в ходе ручной стирки. В первом случае соль нужно добавить в отсек с порошком либо развести в воде и налить в барабан. Во втором случае необходимо набрать в миску воды и добавить соль из расчета одна столовая ложка на литр жидкости, и прополоскать полотенца вручную.Если ситуация совсем плачевная, сделайте более концентрированный солевой раствор – три столовые ложки на один литр воды. Замочите полотенца на полчаса, а затем хорошо прополощите в чистой воде и высушите на балконе или возле открытого окна. Попробуйте несколько способов, чтобы определить наиболее эффективный для себя.Столовой ложки соды будет достаточноСоду можно использовать отдельно от уксуса, и для этого не придется стирать полотенца вручную. Отмерьте 100 граммов соды (это удобно делать с помощью обычного стакана), насыпьте ее в отсек к стиральному порошку и запустите стандартный режим стирки. Средство не только вернет полотенцам мягкость, но и очистит ткань от пыли и легких пятен. Кроме того, сода устранит затхлый запах, который обычно появляется, если бросить в корзину для белья влажные и скомканные полотенца.Не перегружайте барабан стиральной машины.Все мы знаем, что проблему легче предотвратить, чем потом думать, как ее решить. Поэтому искренне советуем с самой первой стирки полотенец соблюдать ряд простых и эффективных советов, которые позволят надолго сохранить ткань мягкой, нежной и пушистой.• Заполняйте барабан стиральной машины максимум на 70%, не более. Если загрузить машинку под завязку, вода в процессе полоскания не сможет тщательно промыть волокна, и чистящее средство останется в ткани, делая ее жесткой.• Стирайте полотенца отдельно от других вещей. В крайнем случае, можете положить их в барабан с небольшим количеством одежды, только следите, чтобы на ней не было замков, молний, пуговиц и прочих элементов, которые могут повредить полотенца.• Не используйте порошок, обычно он до конца не выстирывается из волокон. Лучше отдавайте предпочтение гелям и капсулам – они в этом вопросе более удобные.• Вместе с полотенцами кладите в барабан специальные шарики для стирки пуховиков или обычные теннисные мячики. Благодаря им ворсинки не будут сбиваться в комок.• Для стирки полотенец выбирайте деликатную стирку. Температура не должна превышать 40 градусов, а максимальное количество оборотов – 800.Вместо кондиционера можно использовать кастильское мылоЕсли будете использовать кондиционер, выбирайте средство со смягчающим эффектом или на силиконовой основе. Но лучше отказаться от него, так как он ухудшает впитываемость ткани (хоть и делает ее мягче). Гораздо лучше периодически замачивать полотенца в солевой или уксусно-содовом растворе – так вы сможете сохранить не только их мягкость, но и функциональность.Есть еще несколько натуральных альтернатив, которыми смело можно заменить магазинный кондиционер:• Кастильское мыло – оно бережно очищает ткань, не вызывает раздражений. Обратите внимание, что лучше использовать средство без запаха.• Лимонный сок – кроме того, что продукт подарит ткани приятный аромат, он еще и качественно отбелит ее.• Сушка на солнце – если хотите освежить и продезинфицировать полотенца без использования бытовой химии, просто вывесите их сушиться на улицу. Солнечный лучи и ветер все сделают за вас.Также полотенца можно очистить паром, вместо того, чтобы отправлять в стиральную машину. Это удобно, безопасно, экономно, так как расходуется минимум воды. Обработка паром поможет устранить бактерии, неприятные запахи и никак не навредит ткани.