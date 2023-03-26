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Идея украшения пасхальных яиц, которую стоит попробовать

Чем разнообразнее будут яйца на пасху, тем интереснее будет праздничный стол. Мы уже рассказывали о разных способах покраски яиц на Пасху. Сегодня хотим поделиться с вами еще одним интересным способом. Яйца, украшенные таким способом, получаются очень красивыми.

Идея украшения пасхальных яиц, которую стоит попробовать

Необходимые материалы:

яйца, сваренные вкрутую

бумажные салфетки с желаемым рисунком

клей

кисть

ножницы

Отделите нижний слой салфетки и нарежьте часть с рисунком на более мелкие полоски.

Идея украшения пасхальных яиц, которую стоит попробовать

Нанесите клей на яйцо с помощью кисти. Поместите полоску бумаги и пальцами разгладьте по яйцу

Идея украшения пасхальных яиц, которую стоит попробовать

Вы также можете вырезать просто понравившиеся детали на салфетки и так же приклеивать их по отдельности

Идея украшения пасхальных яиц, которую стоит попробовать

Продолжайте обклеивать яйцо, пока оно не будет покрыто. Нанесите один или два слоя клея, чтобы закрепить вашу работу

Идея украшения пасхальных яиц, которую стоит попробовать

И дайте полностью высохнуть. Дельный совет:  можно сделать простую сушилку своими руками, используя небольшую пустую картонную коробку и зубочистки! Это идеальный способ защитить яйца, когда вы их красите, рисуете

Идея украшения пасхальных яиц, которую стоит попробовать

Вот и все. Ваши красивые пасхальные яйца готовы.

Идея украшения пасхальных яиц, которую стоит попробовать
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