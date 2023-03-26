Чем разнообразнее будут яйца на пасху, тем интереснее будет праздничный стол. Мы уже рассказывали о разных способах покраски яиц на Пасху. Сегодня хотим поделиться с вами еще одним интересным способом. Яйца, украшенные таким способом, получаются очень красивыми.
Необходимые материалы:
яйца, сваренные вкрутую
бумажные салфетки с желаемым рисунком
клей
кисть
ножницы
Отделите нижний слой салфетки и нарежьте часть с рисунком на более мелкие полоски.
Нанесите клей на яйцо с помощью кисти. Поместите полоску бумаги и пальцами разгладьте по яйцу
Вы также можете вырезать просто понравившиеся детали на салфетки и так же приклеивать их по отдельности
Продолжайте обклеивать яйцо, пока оно не будет покрыто. Нанесите один или два слоя клея, чтобы закрепить вашу работу
И дайте полностью высохнуть. Дельный совет: можно сделать простую сушилку своими руками, используя небольшую пустую картонную коробку и зубочистки! Это идеальный способ защитить яйца, когда вы их красите, рисуете
Вот и все. Ваши красивые пасхальные яйца готовы.
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Идея украшения пасхальных яиц, которую стоит попробовать
Чем разнообразнее будут яйца на пасху, тем интереснее будет праздничный стол. Мы уже рассказывали о разных способах покраски яиц на Пасху. Сегодня хотим поделиться с вами еще одним интересным способом. Яйца, украшенные таким способом, получаются очень красивыми.
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