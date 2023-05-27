Хогвартс реален: 10 британских университетов, которые похожи на фантастические средневековые замки

Пожалуй, многие люди не раз хотели оказаться на месте Гарри Поттера, хотя бы потому, что учиться в замке, похожем на Хогвартс – это невероятная мечта. Которая легко может осуществиться, стоит только взглянуть на исторические и прекрасные здания, что на самом деле являются учебными заведениями, заполненными величественными арками, длинными коридорами, пышными садами и скверами, а также библиотеками невероятных масштабов. Вашему вниманию – самые красивые университеты со всех уголков Великой Британии.
Не секрет, что атмосфера и внешний вид самого высшего учебного заведения могут повысить мотивацию студентов, вдохновить их учиться и достигать каких-либо академических и научных успехов. И, пожалуй, нет ничего более вдохновляющего, чем обучение в величественном средневековом замке или же любом другом историческом месте, полном своих загадок и тайн. Что-то такое, скрытое в духе этих мест, подталкивает к более усердному труду и накоплению знаний, дабы достичь чего-то великого.
Университет Глазго внутри. \ Фото: aspenpeople.co.uk.
И где же отыскать настолько величественные и монументальные замки, которые служат и по сей день в качестве учебных заведений? Конечно же, в Великобритании, на Туманном Альбионе, родине средневековых рыцарей, короля Артура и, разумеется, множеств легенд о драконах и других мифических существах. Да, университеты Великобритании являются не только одними из самых престижных в Европе и мире в целом, но и зачастую обладают невероятной исторической атмосферой и архитектурой.
1. Кембриджский университет
Кембридж. \ Фото: smapse.ru.
Кембридж, безусловно, имеет немалый вес среди всех университетов по всему миру. Он был основан в далёком 1209 году, и по сей день считается одним из наиболее желанных для студентов из различных уголков света. А в рейтинге университетов от QS 2020 он и вовсе занял седьмое, почётное место. Историческое величие, которыми полнятся факультеты и колледжи Кембриджа, также распространяется и на город, тем самым мотивируя не только студентов, но и его жителей к развитию и достижению каких-либо личностных успехов.
2. Оксфордский университет
Оксфорд. \ Фото: liuxuejingyan.net.
Оксфорд по праву считается самым древним университетом на территории всей Англии, поскольку дата его основания – 1096 год. Сегодня это место является четвёртым в рейтинге самых известных и востребованных высших учебных заведений мира. Отметим, что Оксфорд выпустил со своих исторических факультетов свыше 69 лауреатов Нобелевской премии, а также массу популярных медийных лиц и знаменитостей. Здесь также присутствует один из главных символов научного мира – библиотека «Камера Рэдклиффа». А для тех, кому хочется окунуться сполна в мир Гарри Поттера, существует Крайст-Черч-колледж, в котором были отсняты все сцены с легендарным Большим залом Хогвартса.
3. Даремский университет
Даремский университет. \ Фото: thisisdurham.com.
Если сравнивать это место с Кембриджем и Оксфордом, то его смело можно назвать более молодым, несмотря на то, что оно, всё же, обладает достаточно солидным возрастом с момента своего основания. Впервые Даремский университет открыл свои двери в 1832 году, а его колледжи и факультеты были названы «одними из величайших мест Европы, которые созданы для тех, кто ценит архитектуру». Как и предыдущие два места, Даремский университет делится на колледжи, созданные в разные года и на разных этапах его развития. Один из них, а именно – University College, был основан в замке Дарем, построенном в XI веке. Примерно сотня счастливчиков сегодня имеют возможность не только учиться, но и жить в настоящем замке. А в мировых рейтингах популярности Дарем занимает 78-е место.
4. Университет Глазго
Университет Глазго. \ Фото: center-ua.com.
Немного севернее Дарема располагается университет Глазго, известный как один из четырёх древнейших университетов Шотландии наряду с Абердином, Эдинбургом и Сент-Эндрюсом. Это место входит в группу исследовательских высших учебных заведений Russell и долгое время было ведущим центром шотландского просвещения. Основанный в 1451 году, Глазго переехал в здание, в котором находится сейчас, лишь в 1870. Главное же сооружение этого места было построено в 1886 году по проекту сэра Джорджа Гилберта Скотта. В рейтинге же университетов QS 2020 Глазго занимает 67-е место.
5. Роял Холлоуэй, Лондонский университет
Роял Холлоуэй, Лондонский университет. \ Фото: thestudentroom.co.uk.
Основанный в 1879 году, Роял Холлоуэй присоединился к Лондонскому университету лишь в 1900 году. Располагается он недалеко от столицы Великобритании, а именно – в Суррее. Основное здание, возведённое в 1881 году, было создано в самом настоящем готическом стиле и спроектировано Уильямом Генри Кросслендом, который, по всей видимости, вдохновлялся известным замком Шамбор в долине Луары, Франция. Сегодня это место считается одним из наиболее впечатляющих университетских построек, а также используется во многих фильмах и телевизионных программах. Так, Роял Холлоуэй был показан в популярном сериале «Аббатство Даунтон». По последним подсчётам, это место занимает 29-ую строчку в рейтинге QS 2020.
6. Королевский университет в Белфасте
Королевский университет в Белфасте. \ Фото: fotolanding.com.
Белфаст является самым рейтинговым университетом из Ирландии, в то время как в мировом рейтинге он находится на 173-ей строчке. Он был основан в 1849 году, а его исторические корни простираются аж до более раннего заведения – Королевского Белфастского академического института, что был основан в 1810 году и по сей день считается одним из десяти старейших учебных заведений в Великобритании. Центральное здание, имеющее название «Lanyon», построено из красного кирпича в характерном готическом стиле, и было открыто для посещения в 1849 году. Основным его архитектором выступил Чарльз Ланьон, в честь которого и было названо сооружение.
7. Эдинбургский университет
Эдинбургский университет. \ Фото: missilechannel.blog.fc2.com.
Основанный в 1583 году, Эдинбургский университет является почётным и одним из наиболее древних учебных заведений в Шотландии. Сегодня он занимает 20-е место в рейтинге мировых университетов, что автоматически делает его самым знаковым участником из всей Шотландии. Именитое здание Старого колледжа Георга первоначально было создано в 1789 году, однако его строительство и финансирование заняли не одно десятилетие. В конечном итоге, строительство и возведение главного купола были закончены лишь в 1887 году. Сегодня в этом здании располагается юридическая школа Эдинбургского университета, административные комплексы и проводятся выставки современного искусства в галере Тэлбот Райс.
8. Университет Сент-Эндрюса
Университет Сент-Эндрюса. \ Фото: smapse.ru.
Самый древний университет Шотландии и третий в рейтинге древнейших высших учебных заведений в Великобритании в целом, Сент-Эндрюс был основан примерно в 1410-1413 годах. По популярности он занимает сотую строчку в мировом, и 18-ую в рейтинге Великобритании. Некоторые из его зданий, такие как часовня святого Сальватора, часовня святого Леонарда и колледж Сент-Мери датируются примерно XV веком и используются по сей день. Самыми известными выпускниками этого заведения считаются герцог и герцогиня Кембриджские – принц Уильям и его супруга Кэтрин.
9. Университет Абердина
Университет Абердина. Фото: placeofstudy.ru.
Это высшее учебное заведение было основано в 1495 году и завершает список из четырёх самых древних университетов Шотландии. Сегодня он занимает 194-ую строчку в мировом рейтинге QS. Среди его зданий стоит отметить сооружения Маришальского колледжа и Королевского коллежа в Старом Абердине, которые и по сей день являются знаковыми в мировой истории. Они служат символом Абердина, что находится на севере Великобритании, на восточном побережье Шотландии, а также считаются богатым культурным наследием города. Университет способен похвастаться большим количеством звёздных выпускников, а также пятью лауреатами Нобелевской премии.
10. Аберистуитский университет
Аберистуитский университет. \ Фото: hsmapse.ru.
И, конечно же, этот список был бы неполным без университета из Аберистуита, что является одним из старейших высших учебных заведений страны. Основанный в 1872 году, сегодня он занимает 484-ую строчку в мировом рейтинге университетов. Стоит отметить, что он претендует на звание университета, который первым открыл Факультет международной политики в 1919 году, как раз после окончания Первой мировой войны. Здание Старого колледжа создано в стилистике средневекового замка, и сегодня там располагаются административные корпуса со всего Аберистуита, а также отделы валлийского образования.
По материалам сайта topuniversities.com
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