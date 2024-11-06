Как из-за нежелания платить налоги вьетнамцы придумали круглые лодки, похожие на огромные корзины

Занятное плавсредство с не менее интересной историей. /Фото: vokrugsveta.ua

Колонисты решили нажиться на плавсредствах вьетнамцев. /Фото: dergachev.org

Чтобы не платить налоги, люди решили придумать лодку, которая таковой не считалась. /Фото: ixbt.com

Действительно очень похожа на огромную корзину. /Фото: moscow-airports.com

Современная вариация аутентичной лодки народа Вьетнама. /Фото: aheadlife.com