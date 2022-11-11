Можно ли повторно зарядить обычную севшую батарейку

Несмотря на внешнее сходство, батарейки и аккумуляторы сильно отличаются друг от друга. Последние хороши тем, что могут быть повторно заряжены. Некоторые граждане утверждают, что при желании зарядить можно и обычную батарейку. Так ли это на самом деле?
Лучше не пытаться. /Фото: pixabay.com.
Электрический ток в батарейке появляется благодаря течению химической реакции в результате взаимодействия катода (минуса) с графитом (плюсом) при помощи соединяющего их анода. В ходе реакции происходит постепенное разрушение катода, одного из важнейших элементов конструкции батарейки (корпуса). Когда ток в батарейке исчезает, то это означает, что катод в ней или полностью разрушился, или почти разрушился и покрылся плотным слоем оксидной пленки, которая мешает выработке электрического тока.
Химическая реакция в батарейке необратима. /Фото: setafi.com.
Главная проблема любой батарейки в том, что химическая реакция, протекающая внутри носит необратимый характер. В ходе рабочего процесса батарейка медленно разрушается изнутри и зарядить ее как аккумулятор нельзя. Однако, батарейку можно «встряхнуть» выжав из нее последние соки. Для этого нужно как-то убрать уже успевшую образоваться на катоде оксидную пленку. Чаще всего это можно сделать при помощи нагревания, пропустив через элемент питания электрический ток – попытавшись «зарядить» батарейку как аккумулятор. Однако, в действительности никакого нового заряда в батарейке не появляется. Просто за счет разрушения оксидной пленки химическая реакция сможет протекать в источнике питания еще некоторое непродолжительное время.
Пытаться заряжать батарейки как аккумуляторы все-таки не стоит. /Фото: club.dns-shop.ru.
Попытаться «заряжать» батарейки настоятельно не рекомендуется, так как любая попытка или последующая эксплуатация «встряхнутой» батарейки может привести к окончательному физическому разрушению катода. Другими словами, такая батарейка просто потечет! Следует напомнить, что в конструкции гальванических элементов питания содержатся потенциально опасные для здоровья человека вещества. Например, в батарейках может содержаться ртуть. По этой же причине рекомендуется не выбрасывать батарейки, а стараться сдавать их на переработку при помощи специальных урн.
Попытки зарядки кончатся плохо. /Фото: pikabu.ru.
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