Что за странные колпаки и платки носили на головах египетские фараоны

Даже по меркам античного мира древние египтяне выглядят чудно. В первую очередь это касается одежды их правителей и людей из ближнего круга: знатных мужей и жрецов. Сказать про гардероб египетских правителей «дорого-богато» — это все равно, что ничего не сказать. Однако, сегодня нас интересует всего одна конкретная вещь, а именно то, что носят фараоны на голове.
1. Что такое «немес»?
Золотая похоронная маска Тутанхамона. |Фото: fanack.com.
Каждый, кто видел хотя бы в школьном учебнике по истории золотую погребальную маску фараона Тутанхамона, видел и немес. Собственно, именно он и изображен на маске: такая странная золото-синяя полосатая штуковина с коброй в центре, покрывающая всю голову и свисающая на плечи. Изображение змеи частью немеса не является, о ней речь пойдет отдельно. Что же касается немеса, то, по сути, это здоровенный платок, который будучи надетым на голову, становится капюшоном. Чаще всего головной убор делали из льняной ткани. Функций у немеса было две: практическая и религиозная.
Тутанхамон в немесе в сериале Тут 2016 года. |Фото: pinterest.com.
С практической функцией платка на голове каждому и так должно быть все понятно: платок защищал голову и шею фараона от солнечных лучей, пыли и песка. Куда интереснее дела обстоят с религиозной функцией немеса. Капюшон на голове – это что-то вроде «повседневной короны» фараона. Вещь статусная. Носить немес (судя по всему) мог не только правитель Древнего Египта, однако только он мог носить платок золото-синей расцветки. Золотой цвет символизировал божественное начало правителя, синий - бескрайнее небо, которое египтяне считали «плотью богов». Он же был символом бесконечности и нетленности.
Богиня-кобра Уаджит. |Фото: yablor.ru.
Не менее важна форма платка, надетого на голову. Ничего не напоминает? На лбу даже подсказка есть… Правильно, надетый на голову человека немес выглядит очень похоже на капюшон возбужденной кобры. Кобра, как символ, была очень важна. Богиня-змея Уаджит считалась покровительницей Нижнего Египта и власти фараонов. Таким образом форма немеса, надетого на голову – это дать уважения, символ приверженности и знак божественной защиты. Что же касается кобры на лбу, то она прикреплена к металлическому кольцу, которым подпоясывался платок – урею.
2. А что еще носили на голове египетские фараоны помимо «немеса»?
Три короны Египта: Хеджет, Дешрет и Пшент. |Фото: slavradio.org.
Если немес по сути являлся элементом повседневной одежды верховного правителя Древнего Египта, то для официальных мероприятий владыка должен был использовать специально предназначенную корону. За тысячелетнюю историю древнего Египта «гардероб корон» несколько раз менялся и дополнялся. Одни использовались на протяжении многих веков, другие заменялись новыми. Некоторые короны даже получались путем объединения нескольких предыдущих в один головной убор! Перечислим наиболее известные из них.
Хеджет – белая корона правителей Верхнего Египта. По всей видимости существовала в нескольких вариантах. Корона символизирует близость богини-грифа Нехбет, считавшейся покровительницей верхних земель. Использовалась корона примерно до 3 тысячелетия до нашей эры.
Дешрет – красная корона правителей Нижнего Египта. Использовалась тогда же, когда и Хеджет – вплоть до 3 тысячелетия до нашей эры. Красная корона символизирует близость богини-кобры Уаджит, которая как уже было отмечена считалась покровительницей нижних земель.
Пшент – бело-красная корона правителей единого Египта. Использовалась после объединения Верхних и Нижних земель Нила. По сути Пшент – это соединенные в одну корону Хеджет и Дешрет. По всей видимости использовать головной убор начали в 3050-х годах до нашей эры во времена I династии фараонов. Во время торжественных церемоний Пшент мог надеваться поверх платка немеса.
Корона Атеф, слева. ¦Фото: wordpress.com.
Помимо этого, существовали и другие короны, которые являлись символом того или иного бога Древнего Египта. Например, была высокая корона. Шути из страусиных перьев, которая символизировала покровительства Амона – бога Солнца. Были короны Атеф и Хемхемет, которые также были украшены перьями и по всей видимости использовались исключительно в ритуальных целях. Можно предположить, что своя корона была у каждого из богов египтян, а фараон в зависимости от конкретного религиозного события надевал на голову подходящую.
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