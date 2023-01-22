10 самых парадоксальных преступлений в истории криминалистики

1. Суицидальные убийцы
Распространение лютеранства в странах Северной Европы, и особенно в Дании, привело к появлению так называемых «суицидальных убийц». Желающие свести счёты с жизнью, но напуганные перспективой оказаться в аду выбирали другой путь: они убивали случайную жертву и сдавались властям, ожидая смертной казни.
А если преступник перед казнью искренне раскаивался в своих грехах, он, согласно лютеранскому учению, должен был попасть в рай.
2. Унизил
В Древнем Риме преступника могли наказать поединком в Колизее с диким зверем, например, львом. Именно такую судьбу уготовил император Галлиен купцу, который продал жене монарха поддельные драгоценности. И когда купец стоял на арене, из клетки вместо льва вышла курица, вызвав всеобщее веселье. Галлиен объявил: «Он обманывал и был обманут сам», после чего отпустил торговца домой.
3. Ловкость рук и никакого мошенничества!
Дэвид Копперфильд однажды с помощью ловкости рук обманул настоящих грабителей. В 2006 году он с двумя помощницами шёл по улице после выступления, когда из остановившейся машины выбежали подростки с оружием в руках и приказали выложить все ценности. Помощницы подчинились, отдав деньги, телефоны и паспорта, однако Копперфильд не стал этого делать, хотя имел при себе всё перечисленное. Грабители увидели только его пустые вывернутые карманы и скрылись, а вскоре были пойманы полицией.
4. Любовь на Луне
В 2002 году студент-астрофизик Тэд Робертс, проходивший практику в НАСА, вместе со своей девушкой и ещё двумя сообщниками похитил сейф с лунным грунтом и камнями из всех экспедиций программы «Аполлон». После ограбления молодые люди поселились в отеле, где Тэд с возлюбленной разложили камни на кровати и прямо на них занялись любовью. Когда они попытались продать камни через интернет одному коллекционеру, тот связался с ФБР, и в итоге похитители были арестованы и осуждены.
5. Зловещий отель
Серийный убийца Генри Говард Холмс в конце 19 века построил в Чикаго отель со множеством ловушек. Во время строительства Холмс поменял несколько подрядчиков, поэтому только он сам знал настоящую планировку здания. Его жертвами были как работники гостиницы, которые принимались с условием страхования жизни, так и постояльцы, а тела убитых Холмс обычно анатомировал в модели скелетов и продавал различным учреждениям. В арсенале маньяка были звуконепроницаемые комнаты, комнаты с подачей газа, резервуары с кислотой, дыба и бутылки с ядами.
На судебном процессе, предшествующем смертной казни Холмса, он сознался в 27 убийствах, хотя некоторые исследователи оценивают количество жертв в 200 и более человек.
6. Право на свободу
В Германии сам акт побега никак не наказывается, так как ещё в 1880 году суд посчитал, что его оправдывает стремление к свободе — один из главных инстинктов человека. Правда, пойманных беглецов в большинстве случаев ждёт дополнительное наказание по смежным статьям: причинение ущерба имуществу (например, распиливание решёток), кража (так как беглец уносит на себе тюремную одежду), насилие (если в процессе побега заключённый напал на охранников) или взяточничество.
7. Свидетельство призрака
В 1897 году американка Зона Хистер была найдена мёртвой в своём доме, где жила с мужем Эдвардом Шу. Через четыре недели после похорон к матери Зоны якобы явился призрак дочери и рассказал, что в её смерти виновен муж, который задушил её, сломав шею. Мать уговорила полицейских произвести эксгумацию тела, и вскрытие показало, что у Зоны действительно сломана шея, а на горле присутствуют следы пальцев, вследствие чего Шу был арестован. В ходе судебного процесса мать Зоны настолько уверенно давала показания, что судья не нашёл способа убедить присяжных не принимать решение, основываясь на словах привидения, и в результате Шу угодил в тюрьму.
8. Честная сделка
В 1993 году служащий австрийского банка Отто Ньюман организовал в свою смену ограбление, в результате которого из банка были вынесены деньги на сумму, эквивалентную сегодняшним 167 тысячам евро, а также золотые слитки и монеты. Преступление было раскрыто, всё награбленное возвращено, а Ньюман просидел три с половиной года в тюрьме.
В 2012 году выяснилось, что банк не истребовал похищенную сумму, которая хранилась в Министерстве Юстиции, так как получил её по страховке, не обратилась за ней и страховая компания, которой было передано золото. В итоге суд постановил перечислить деньги Ньюману, который очень удивился такому решению, но отказываться не стал.
9. Сделайте это
Американец Гэри Гилмор совершил несколько ограблений и убийств и был приговорён к расстрелу в 1977 году. Перед казнью ему предоставили право на последнее слово, и Гилмор сказал: «Let’s Do It» («Просто сделайте это»). Впоследствии эта фраза вдохновила компанию Nike на создание знаменитого слогана «Just Do It».
10. Серийная маньячка
Начиная с 1993 года на территории Германии, Австрии и Франции было совершено 40 преступлений, в том числе 6 убийств, после которых на месте преступления или на теле жертвы находили образцы одного ДНК женщины. Предполагаемая убийца получила известность как «Фантом из Хейлбронна». Полиция не могла найти никаких зацепок, да и в преступлениях не было ничего общего — совершенно разные жертвы, места, сообщники. Только в 2009 году было установлено, что связи между всеми этими случаями действительно нет. Оказалось, что пробы ДНК брали ватными палочками, которые были изначально загрязнены ДНК их упаковщицы на австрийской фабрике.
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