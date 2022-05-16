СССР в 1971 году: фотографии шведского туриста из путешествия по Советскому Союзу

Прогулка в парке. СССР, 1971 год.

1. Продуктовый магазин

Небольшой продуктовый магазин в Москве. СССР, 1971 год.

2. Во дворце пионеров

Приготовление пищи во дворце пионеров в Москве. СССР, 1971 год.

3. Укладка асфальта

Укладка асфальта на одной из улиц в Москве. СССР, 1971 год.

4. Беседа на улице

Женщины, беседующие на улице в Ленинграде. СССР, 1971 год.

5. Петропавловская крепость

Вид на Петропавловскую крепость в Ленинграде. СССР, 1971 год.

6. Уличная торговля

Торговля на улицах Москвы. СССР, 1971 год.

7. Московский ресторан

Московский ресторан неподалеку гостиницы. СССР , 1971 год.

8. Пожилые женщины

Бабушки, сидящие на лавочке возле дома. СССР, 1971 год.

9. Покупка кваса

Женщина покупающая хлебный напиток квас . СССР, 1971 год.

10. ВДНХ в Москве

Павильон угольной промышленности на выставке достижений народного хозяйства. СССР, 1971 год.

11. На новом велосипеде

Мальчик, катающийся на новом велосипеде. СССР, 1971 год.

12. Обед в ресторане

Обед в дорогом Московском ресторане. СССР, 1971 год.

13. В Московском метро

В ожидании поезда в Московском метрополитене. СССР, 1971 год.

14. Прогулка в парке

Дети, гуляющие со своими родителями в парке. СССР, 1971 год.

15. Чтение в парке

Человек на скамейке читающий газету. СССР, 1971 год.

16. Уличная сцена

Дети гуляющие на улице. СССР, Москва, 1971 год.

17. На трамвайной остановке

Люди, садящиеся на трамвай. СССР, Ленинград, 1971 год.

18. Прогулка по парку

Подростки гуляющие по Ленинградскому парку. СССР, 1971 год.

19. Могила Хрущева

На могиле Никиты Сергеевича Хрущева. СССР, 1971 год.

20. По пути на работу

Люди, идущие на работу. СССР, Москва, 1971 год.

21. Гостиница Спутник

Гостиница Спутник в Ленинграде. СССР, 1971 год.

22. Уборка площади

Уборка на Красной площади. СССР, Москва, 1971 год.

23. Регулировщик

Сотрудник ГАИ, работающий регулировщиком на улице. СССР, Москва, 1971 год.

24. В цирке

Выступление лучших Московских артистов в цирке. СССР, 1971 год.

25. Продажа газировки

Аппараты для продажи газированной воды. СССР, Москва, май 1971 года.

26. Оживленная улица

Оживленная улица через стекло автобуса. СССР, Москва, 1971 год.

27. Продажа мороженного

Продажа мороженного на улице. СССР, Москва, 1971 год.

28. Торговая палатка

Торговая палатка Овощи-Фрукты. СССР, Москва, 1971 год.

29. Пожилая женщина

Пожилая женщина , ожидающая прихода автобуса. СССР, Москва, 1971 год.

30. Плакат на доме

Советский кино-плакат о войне. СССР , Москва, 1971 год.