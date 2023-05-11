Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах

Смогли бы вы спокойно поспать, если бы были подвешены к дереву или к скале? Конечно, смогли бы, если бы занимались скалолазанием. Любителям данного вида активного отдыха часто приходится прибегать к установке специальных палаток, называемых порталедж, чтобы восстанавливать силы после долгого подъема с помощью комфортного (насколько это возможно) сна. Но как они это делают?







Томми Калдвелл (Tommy Caldwell) и Кевин Йоргесон (Kevin Jorgeson) вошли в историю благодаря тому, что забрались на вершину крупнейшей в США горы-монолита — калифорнийской Эль-Капитан. Подъем занял 19 дней, а разработанный скалолазами маршрут был назван Dawn Wall («Рассветная стена»).







Эль-Капитан — одна из главных достопримечательностей Йосемитского национального парка, расположенного в Калифорнии. Размер и особенности формы сделали ее излюбленной для скалолазов вершиной.





Некоторые скалолазы предпочитают подвешивать палатки к деревьям.







Национальный парк Зайон, штат Юта, США.







Аппалачи, Северная Каролина, США.







Морские скалы Гогарт, Уэльс, Великобритания.







Гора Меру, Гималаи, Индия.







Шамони, Франция.







Баффинова Земля, Канада.







А для того, чтобы установить эту палатку на высоте 128 метров в скалах штата Юта, понадобилось ни много ни мало 11 человек и 24 часа.



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