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Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах

Смогли бы вы спокойно поспать, если бы были подвешены к дереву или к скале? Конечно, смогли бы, если бы занимались скалолазанием. Любителям данного вида активного отдыха часто приходится прибегать к установке специальных палаток, называемых порталедж, чтобы восстанавливать силы после долгого подъема с помощью комфортного (насколько это возможно) сна. Но как они это делают?

Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах

Томми Калдвелл (Tommy Caldwell) и Кевин Йоргесон (Kevin Jorgeson) вошли в историю благодаря тому, что забрались на вершину крупнейшей в США горы-монолита — калифорнийской Эль-Капитан. Подъем занял 19 дней, а разработанный скалолазами маршрут был назван Dawn Wall («Рассветная стена»).

Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах

Эль-Капитан — одна из главных достопримечательностей Йосемитского национального парка, расположенного в Калифорнии. Размер и особенности формы сделали ее излюбленной для скалолазов вершиной.

Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах
Некоторые скалолазы предпочитают подвешивать палатки к деревьям.

Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах

Национальный парк Зайон, штат Юта, США.

Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах

Аппалачи, Северная Каролина, США.

Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах

Морские скалы Гогарт, Уэльс, Великобритания.

Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах

Гора Меру, Гималаи, Индия.

Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах

Шамони, Франция.

Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах

Баффинова Земля, Канада.

Да ночь продержаться: как скалолазы спят в горах

А для того, чтобы установить эту палатку на высоте 128 метров в скалах штата Юта, понадобилось ни много ни мало 11 человек и 24 часа.

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