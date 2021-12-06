Отличный способ домашней чистки меховых изделий

Как почистить любимую шубку и не испортить её? Каждый раз относить в химчистку и платить немалые деньги? Вовсе нет! Процедуру очень просто провести дома, причём никаких специальных и дорогостоящих средств не понадобится!

Более того, после такой чистки меховое изделие будет выглядеть гораздо более новым, а цвет самого меха — ярким. А ещё этот способ подходит для многократной чистки и позволит сохранить «товарный вид» изделия многие годы.



В стакан горячей воды налейте полстакана яблочного уксуса.



Опустите в раствор кусочек ткани, которым будете чистить мех, а затем хорошенько отожмите.



Пропитанной раствором влажной тряпкой нужно интенсивно пройтись по всему меху: и по и против ворса. Не бойтесь, что от из изделия будет пахнуть — запах уйдёт очень быстро! Если вы чистите шубу, то особое внимание обратите на карманы, манжеты рукавов и воротник — обычно это самые засаленные места, на которых мех заламывается. Время от времени снова обмакивайте тряпочку в раствор, отжимайте и продолжайте чистить. Не бойтесь увлажнить мех — так и нужно!



Если для чистки вы возьмёте белую тряпочку, то удивитесь, увидев, сколько, оказывается, грязи было на вашей шубке! По мере чистки вы будете замечать, что ворсинки на заломах начинают приподниматься, а мех блестеть.

Влажную шубку после чистки нужно повесить на плечики и оставить до высыхания.После просыхания изделия, вооружаемся частой расчёской и тщательно проходимся по росту ворса. Действуем аккуратно, чтобы не рвать и не выдёргивать мех.Результат -роскошный, блестящий, поднявшийся и распушившийся мех!Ещё больше подробностей описанного способа чистки — в видео ниже.