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Отличный способ домашней чистки меховых изделий

Как почистить любимую шубку и не испортить её? Каждый раз относить в химчистку и платить немалые деньги? Вовсе нет! Процедуру очень просто провести дома, причём никаких специальных и дорогостоящих средств не понадобится!
Более того, после такой чистки меховое изделие будет выглядеть гораздо более новым, а цвет самого меха — ярким. А ещё этот способ подходит для многократной чистки и позволит сохранить «товарный вид» изделия многие годы.
Отличный способ домашней чистки меховых изделий
В стакан горячей воды налейте полстакана яблочного уксуса.
Отличный способ домашней чистки меховых изделий
Опустите в раствор кусочек ткани, которым будете чистить мех, а затем хорошенько отожмите.
Отличный способ домашней чистки меховых изделий
Пропитанной раствором влажной тряпкой нужно интенсивно пройтись по всему меху: и по и против ворса. Не бойтесь, что от из изделия будет пахнуть — запах уйдёт очень быстро! Если вы чистите шубу, то особое внимание обратите на карманы, манжеты рукавов и воротник — обычно это самые засаленные места, на которых мех заламывается. Время от времени снова обмакивайте тряпочку в раствор, отжимайте и продолжайте чистить. Не бойтесь увлажнить мех  — так и нужно!
Отличный способ домашней чистки меховых изделий
Если для чистки вы возьмёте белую тряпочку, то удивитесь, увидев, сколько, оказывается, грязи было на вашей шубке! По мере чистки вы будете замечать, что ворсинки на заломах начинают приподниматься, а мех блестеть.

Влажную шубку после чистки нужно повесить на плечики и оставить до высыхания.
Отличный способ домашней чистки меховых изделий
После просыхания изделия, вооружаемся частой расчёской и тщательно проходимся по росту ворса. Действуем аккуратно, чтобы не рвать и не выдёргивать мех.

Отличный способ домашней чистки меховых изделий
Результат -роскошный, блестящий, поднявшийся и распушившийся мех!
Отличный способ домашней чистки меховых изделий
Ещё больше подробностей описанного способа чистки — в видео ниже.


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Мехчистка
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