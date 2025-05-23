7 интересных идей оформления стен на даче, когда не хочется клеить обои

1. Спилы дерева

Очень оригинально /Фото:livemaster.ru

Это может быть и панно /Фото:aliexpress.com

2. Роспись на стене

Очень нежная роспись. /Фото:dommebely.ru

Такие мотивы можно сделать по всему дому /Фото:ru.pinterest.com

3. Картины

Отлично смотрится. /Фото:pl.pinterest.com

4. Текстильные полотна

Придаёт уют /Фото:tomdom.ru

5. Украшение фотографиями

Рамки тоже должны быть из натуральных материалов. /Фото:culture.ru

6. Эко-панно

Эко-панно. /Фото:deladom.ru

7. Окно-зеркало

Увеличит пространство /Фото:amazon.com

Можно подобрать под свой стиль /Фото:themprojects.com