Как за 10 минут приготовить сладость для всей семьи

Когда хочется съесть что-то сладкое, или порадовать семью оригинальным десертом, не потратив при этом много времени на готовку, обязательно приготовьте эту сладость.

Самое необычное в этом рецепте — способ приготовления, для которого необходима шумовка. С помощью шумовки получится легко получить маленькие золотистые и хрустящие кусочки теста, которые в сочетании с сахарным сиропом не оставят никого равнодушным.







Ингредиенты для теста:



молоко 300 мл;



яйцо — 1шт;



соль — 0.5 ч.л;



разрыхлитель — 1 ч.л;



мука — 300 гр.



Чтобы приготовить сироп для пропитки понадобится:



сахар — 1 стакан;



вода 0.5 — стакана;



лимон — долька.



Для приготовления теста соедините молоко, яйцо, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку и замесите однородное тесто консистенцией как на оладьи. Накройте тесто пленкой и оставьте на 20 минут.







Сироп готовится очень просто: залейте сахар водой, добавьте дольку лимона и варите на среднем огне при постоянном помешивании около 5 минут после закипания.







Поместите тесто в раскаленное растительное масло, предварительно налив его в шумовку.







Переложите поджаренное тесто в форму и залейте сахарным сиропом. При желании десерт можно посыпать кунжутом и подавать к столу.





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