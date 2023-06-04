Когда хочется съесть что-то сладкое, или порадовать семью оригинальным десертом, не потратив при этом много времени на готовку, обязательно приготовьте эту сладость.
Самое необычное в этом рецепте — способ приготовления, для которого необходима шумовка. С помощью шумовки получится легко получить маленькие золотистые и хрустящие кусочки теста, которые в сочетании с сахарным сиропом не оставят никого равнодушным.
Ингредиенты для теста:
молоко 300 мл;
яйцо — 1шт;
соль — 0.5 ч.л;
разрыхлитель — 1 ч.л;
мука — 300 гр.
Чтобы приготовить сироп для пропитки понадобится:
сахар — 1 стакан;
вода 0.5 — стакана;
лимон — долька.
Для приготовления теста соедините молоко, яйцо, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку и замесите однородное тесто консистенцией как на оладьи. Накройте тесто пленкой и оставьте на 20 минут.
Сироп готовится очень просто: залейте сахар водой, добавьте дольку лимона и варите на среднем огне при постоянном помешивании около 5 минут после закипания.
Поместите тесто в раскаленное растительное масло, предварительно налив его в шумовку.
Переложите поджаренное тесто в форму и залейте сахарным сиропом. При желании десерт можно посыпать кунжутом и подавать к столу.
Читать далее →
Как за 10 минут приготовить сладость для всей семьи
Когда хочется съесть что-то сладкое, или порадовать семью оригинальным десертом, не потратив при этом много времени на готовку, обязательно приготовьте эту сладость.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии