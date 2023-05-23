Самые известные натурщицы викторианской эпохи, или Рыжеволосые музы художников-прерафаэлитов

24 мая 1819 г. родилась королева Виктория – женщина, именем которой называют целую эпоху в британской истории и культуре. Ко времени ее правления относится деятельность прерафаэлитов – художников, чье творчество произвело революцию в искусстве того времени. Их называли авангардом викторианской эпохи. Братство прерафаэлитов провозгласило совершенным особый тип женской красоты. Его живым воплощением были рыжеволосые девушки, ставшие музами художников.
Слева – Артур Хьюз. Офелия, 1863. Справа – Уильям Холман Хант. Далекая нежность, 1866
По мнению прерафаэлитов, академическая живопись зашла в тупик и постепенно близилась к своей гибели. Единственным выходом им представлялось возвращение к искренности и простоте искусства раннего итальянского периода – до Рафаэля, которого художники считали основателем академизма. Так появилось «Братство прерафаэлитов» – общество, противостоящее официальным художественным течениям.
Данте Габриэль Россетти. Sancta Lilias, 1874. Фрагмент
Прерафаэлиты считали, что нужно писать с натуры, и на своих полотнах изображали своих знакомых и близких. При этом социальному статусу моделей они не придавали никакого значения. Главным критерием был определенный тип красоты – отрешенный, спокойный, таинственный, ассоциировавшийся у прерафаэлитов с эпохой Средневековья и раннего Возрождения. Это средневековый идеал женственности, достойной поклонения и восхищения.
Джон Эверетт Милле. Офелия, 1852
Данте Габриэль Россетти. Слева – Блаженная Беатриче, 1864-1870. Справа – Блаженная Беатриче (второй вариант картины), 1882. Посмертный портрет Элизабет Сиддал
Музой для большинства художников братства стала Элизабет Элеонор Сиддал – натурщица, поэтесса, художница, портреты которой писали Данте Габриэль Россетти, Уолтер Хоуэлл Деверелл, Уильям Холман Хант и Джон Эверетт Милле. Самой известной картиной, на которой изображена Элизабет, стала «Офелия» Милле. Она была единственной женщиной, участвовавшей в выставке прерафаэлитов в 1857 г.
Данте Габриэль Россетти. Слева – Ramoscello, 1865. Справа – Мона Ванна, 1866
Слева – Уильям Моррис. Прекрасная Изольда (Королева Джиневра), 1858. Натурщица – Джейн Берден. Справа – Данте Габриэль Россетти. Возлюбленная (Невеста), 1865-1866
С Россетти Элизабет связывали не только творческие, но и сложные личные взаимоотношения. Они познакомились в 1852 г. в мастерской Милле. В течение нескольких лет, несмотря на любовь к Элизабет, Россетти не мог порвать связи с другими женщинами. Он изобразил ее на картинах «Паоло и Франческа да Римини», «Любовь Данте», «Явление Данте Рахили и Леи». Их свадьба состоялась в 1860 г., а через два года больная туберкулезом девушка умерла от передозировки лауданума – лекарственного препарата, содержащего опиум. Россетти не мог простить себе ее гибели и до конца дней страдал от приступов депрессии и кошмаров, находя забвение в алкоголе и наркотиках.
Данте Габриэль Россетти. Портреты Джейн Берден
Данте Габриэль Россетти. Слева – Прозерпина, 1874. Натурщица – Джейн Берден. Справа – Портрет Джейн Берден
Джейн Берден – еще одна муза прерафаэлитов. Она была дочерью конюха и не получила образования, но после частных уроков так преобразилась, что сумела войти в высшее общество. Есть версия, что она послужила прототипом героини «Пигмалиона» Б. Шоу. Ее красота вдохновляла Россетти и Уильяма Морриса, женой которого она стала. Одно время ее связывали любовные отношения и с Россетти, но с мужем она оставалась до его смерти.
Данте Габриэль Россетти. Слева – Bocca Baciata, 1859. Справа – Леди Лилит, 1868. Натурщица – Фанни Корнфорт
Прерафаэлиты переосмыслили традиционную викторианскую концепцию женственности: они утверждают право женщины испытывать сексуальное желание и страсть, которая часто становится губительной и даже приводит к трагической гибели. При этом внешность женщин напоминает средневековый идеал: белокожие рыжеволосые красавицы изображены на большинстве полотен. Даже если девушка вела себя вульгарно – это не имело значения. Фанни Корнфорт шокировала простонародным акцентом и развязным поведением, зато у нее была царственная осанка и золотые волосы. В ней Россетти видел воплощение сексуальности, а в Джейн Берден – романтический образ небесной богини.
Данте Габриэль Россетти. Возлюбленная (Невеста), 1865-1866. Фрагмент
Джон Уильям Уотерхаус. Леди из Шалот, 1888
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Самые известные натурщицы викторианской эпохи, или Рыжеволосые музы художников-прерафаэлитов
24 мая 1819 г. родилась королева Виктория – женщина, именем которой называют целую эпоху в британской истории и культуре. Ко времени ее правления относится деятельность прерафаэлитов – художников, чье творчество произвело революцию в искусстве того времени. Их называли авангардом викторианской эпохи. Братство прерафаэлитов провозгласило совершенным особый тип женской красоты. Его живым воплощением были рыжеволосые девушки, ставшие музами художников.
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