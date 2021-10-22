Художник соединяет прошлое и настоящее, дорисовывая фаст-фуд на картинах эпохи Возрождения

С нами не соскучишься!





Фаст-фуд на картинах эпохи Возрождения. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Порой человеческая фантазия, не зная границ, заходит настолько далеко, что иной раз поражаешься томуГабриэль Нарделли Арауджо (Gabriel Nardelli Araujo). Вдохновлённый современными тенденциями и классическими полотнами эпохи Возрождения, он создал юмористическую серию работ, в которой герои и героини легендарных полотен вместо привычных блюд обзавелись сочным и аппетитным фаст-фудом.



Порой человеческая фантазия, не зная границ, заходит настолько далеко, что иной раз поражаешься тому , насколько своеобразное и неординарное мышление у того или иного художника или же фотографа. Исключением не стал и бразилец(Gabriel Nardelli Araujo). Вдохновлённый современными тенденциями и классическими полотнами эпохи Возрождения, он создал юмористическую серию работ, в которой герои и героини легендарных полотен вместо привычных блюд обзавелись сочным и аппетитным фаст-фудом.

Вкусите, и увидите, как благ Господь! Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Вот об этом я вам и говорила. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Аппетитная картошка фри и сочный гамбургер. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Так вот, о чём ты говорил всё это время?! Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Уж я то точно знаю, как и чем соблазнить дорогих гостей. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

И финальный аккорд - пикантный кетчуп. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Помни, невестушка, о чём тебе говорила, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

О таком завтраке можно только мечтать. А мечтам свойственно сбываться. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Красавица, попробуй хотя бы один ломтик аппетитной, хрустящей картошечки.

Запомни мои слова: кола всегда должна быть холодной. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

И не надейся! Это всё гостям. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Сегодня я мила и снисходительна. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Вообще-то я девушка послушная. Послушаю-послушаю, что мне говорят, и сделаю по-своему. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Вот она, истина. Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Отец, а можно и мне? Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Дюжина сочных гамбургеров . Автор: Gabriel Nardelli Araujo.

Взглянув на их удивлённые, а порой и вовсе искушённые лица, тут же расплываешься в улыбке, отмечая про себя, что вкусняшки идеально подобраны под каждого персонажа как будто, так и должно быть.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: