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Как быстро восстановить увядшую орхидею

Хотите, чтобы даже увядшая орхидея быстро восстановилась, нарастила новые корешки, листья и даже выпустила цветоносы? Это всё абсолютно реально! Попробуйте временно пересадить её в новый «горшок» из пластиковых бутылок.
В такой системе орхидею невозможно залить. При этом влаги будет более чем достаточно! Орхидея восстановится и омолодится.


Выращивание орхидей по-новому



Возьмите 5 л пластиковую бутылку. Разрежьте чуть выше середины, разделите на 2 части. В верхней части с горлышком сделайте отверстия (включая крышку). Можно воспользоваться паяльником или горячим гвоздём.



Подготовьте орхидею для посадки в новую систему. Удалите старый грунт, промойте, осмотрите корни. При необходимости обрежьте старые и сухие.



В часть с горлышком насыпьте дренаж. Лучше всего использовать керамзит.  Пересадите орхидею. Подсыпьте больше керамзита, чтобы растение крепко держалось. Пролейте. В часть бутылки с дном налейте воду. Установите цветок.



Оставьте орхидею в такой системе. Поливать её не нужно: лишь изредка добавлять воду по мере испарения. Через некоторое время орхидея восстановится, нарастит корешки, листья и даже может выпустить новый цветонос!



После того как орхидея укоренится, её можно пересадить в обычную кору. Это идеальные условия для восстановления увядающего цветка!
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Орхидеяуход

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