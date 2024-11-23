Играл скромника в «Не родись красивой», а сам регулярно изменял и менял жен

Слава пришла к Артёму Семакину после съёмок в сериале «Не родись красивой», где он сыграл умного, но невзрачного друга главной героини. Как говорила впоследствии мама актёра, экранный Николай Зорькин на самом деле очень похож на самого актёра, даже снимался он в собственной одежде. Правда, герой Артёма Семакина был довольно застенчив, а вот сам актёр в жизни оказался знатным ловеласом, и заурядная, в общем-то, внешность вовсе не мешает ему завоёвывать сердца первых красавиц отечественного кинематографа.
Вовсе не пай-мальчик
Артём Семакин. / Фото: www.vk.com
Артём Семакин родился и вырос в Челябинске, причём с рождения страдал от заболевания, при котором хрупкие кости не выдерживают даже веса собственного тела. К счастью, у него оказалась довольно лёгкая форма, а с годами, видимо, кости укрепились, и если в детстве он постоянно мучился с переломами, то в зрелом возрасте даже смог набрать несколько дополнительных килограммов и, в прямом смысле слова, «не сломаться». Впрочем, Артём Семакин даже в детстве не собирался себя ни в чём из-за болезни ограничивать.
Будущий актёр рос без отца, а мама всегда очень много работала, чтобы обеспечить сына и дочь (у Артёма Семакина есть младшая сестра Даша). Артём был предоставлен сам себе и мог бы закончить довольно печально, потому что меньше всего он был похож на пай-мальчика. Напротив, рос он задирой и хулиганом. Уже в первом классе он начал курить, а в лет залихватски пил спиртное. По словам Артёма Семакина, если бы не мама, он мог стать бандитом, а в худшем случае и покинул бы давно этот бренный мир.
Артём Семакин в сериале «FM и ребята». / Фото: www.kino-teatr.ru
Сама обстановка 1990-х в Челябинске (как, впрочем, и во всей стране) способствовала процветанию криминала.влияния, в какой-то момент просто перевела его из школы в музыкальный колледж. Актёр считает, что тем самым она спасла ему жизнь. В колледже царила атмосфера, очень отличающаяся от школы, где до этого учился Артём. Но уже после 9-го класса он принял решение пойти на работу. Во-первых, он мечтал накопить денег и поступить в театральный вуз в Москве, а во-вторых, очень хотел помочь матери.
Он работал и учился в вечерней школе, а через два года вместе с приятелем отправился в столицу, где поступил в Щукинское училище. После получения диплома его приняли в труппу легендарной «Табакерки», а в кино он начал сниматься ещё в студенческие годы. Первая слава пришла к нему после съёмок в военном фильме «Звезда», но широкая публика полюбила его в образе Николая Зорькина в сериале «Не родись красивой». Если экранный герой актёра страдал от неразделённой любви, то сам Артём Семакин с лёгкостью покорял женские сердца.
Анастасия Миляева
Артём Семакин и Анастасия Миляева с дочерью. / Фото: www.eg.ru
В Щукинском училище актёр познакомился с девушкой, которая училась на параллельном курсе. Артём Семакин влюбился в рыжеволосую красавицу Анастасию Миляеву. Встречаться они начали уже на последнем курсе, а через несколько месяцев после получения дипломов поженились. И спустя год после свадьбы стали родителями, у них родилась дочь София. Анастасия посвящала всё своё время семье и дочери, отложив карьеру на потом, а глава семьи неустанно работал. Особенных материальных проблем супруги не испытывали, но они мечтали о собственной квартире в столице, однако приобрести её не могли. Надежда на это забрезжила, когда Артём начал сниматься в сериале «Не родись красивой», который стал очень популярен после выхода на экраны первых же эпизодов. Но на этом проекте Артём Семакин встретил другую женщину, в чём сразу же признался жене, собрал вещи и ушёл.
Мария Машкова
Артём Семакин и Мария Машкова. / Фото: www.ctclove.ru
В дочь известного актёра Владимира Машкова Артём Семакин влюбился едва ли не с первого взгляда. Правда, уверяет, будто вообще не знал, кто её отец. Поначалу он наблюдал за объектом своей страсти издалека, а в кадре они практически не пересекались. Однако актёр всё же познакомился с Машей, стал за ней ухаживать, и она ответила ему взаимностью. Уже через месяц он ушёл от жены, развёлся и вскоре повёл под венец новую избранницу. Артём Семакин с восторгом отзывался о своей новой семье, пел дифирамбы тёще и с глубоким почтением говорил об отце второй жены. Казалось, в его жизни наступило то самое время, когда можно жить и радоваться. И он радовался. Целых три года, пока не влюбился в очередной раз.
Софья Каштанова
Артём Семакин и Софья Каштанова. / Фото: www.vokrug.tv
На съёмках фильма «Луна-луна» в Ялте Артём Семакин без памяти влюбился в яркую и талантливую Софью Каштанову. Казалось, сама обстановка располагала к курортному роману: шелест волн, ласковое солнце, мягкий бархатный сезон и очаровательная до невозможности коллега рядом. Артём Семакин не хотел лгать жене, поэтому признался в измене Маше Машковой. Естественно, тут же последовал развод. Много лет спустя дочь Владимира Машкова признается в том, что крайне тяжело перенесла известие об измене человека, которого любила, она выла, как белуга, каталась по полу и захлёбывалась слезами. А Владимир Машков велел ей немедленно уходить от мужа. А роман с Софьей Каштановой закончился столь же стремительно, как и начался. И вскоре он стал появляться в свете уже с новой избранницей.
Сесиль Плеже
Артём Семакин и Сесиль Плеже с дочерью. / Фото: www.eg.ru
С француженкой Артём Семакин стал появляться на светских раутах в 2012 году. Девушку называли перспективной актрисой, а известно о ней было немного. Она – мастер спорта международного класса по танцам на льду, живёт в России с середины 2000-х, окончила ГИТИС, вела свою авторскую программу на телевидении, служила в РАМТ. У Сесиль была дочь от предыдущих отношений, которую Артём Семакин даже собирался усыновить. Влюблённые выглядели счастливыми, но свою личную жизнь комментировать отказывались. А через пару лет они расстались.
Анна Лаврентьева
Артём Семакин и Анна Лаврентьева. / Фото: www.starhit.ru
На протяжении четырёх лет Артём Семакин состоял в отношениях с киноведом и актрисой Анной Лаврентьевой. Они проводили вместе очень много времени, часто путешествовали, на своих страницах в социальных сетях публиковали совместные фотографии, на которых светились от счастья. Однако и этот союз оказался не слишком долговечен. По словам Артёма Семакина, все расставания с женщинами случались исключительно по его вине. При этом он всегда хотел иметь дом и семью, но ни в одних отношениях не находил желаемого. Видимо, его мечты и реальность очень сильно отличались друг от друга. Или же сам он не слишком понимал, чего хочет. Вскоре после расставания актёра с Анной Лаврентьевой у него появилась другая.
Александра Сарана
Артём Семакин и Александра Сарана. / Фото: www.woman.ru
После того, как в жизни актёра появилась Александра, стали говорить о том, что Артём Семакин разбивал сердца первых красавиц отечественного кино, а счастье ему удалось обрести с простой девушкой. Александра внешне отличалась от предыдущих возлюбленных актёра, однако и с ней отношения долго не продлились. Артём Семакин не комментировал свой разрыв, но после того, как коллега родила от него дочь, стало понятно, что с Александрой он успел расстаться.
Татьяна Бабушкина
Артём Семакин и Татьяна Бабушкина. / Фото: www.mvestnik.ru
Устав от излишнего внимания к своей персоне, Артём Семакин стал попросту скрывать свою личную жизнь. И о том, что у него родилась вторая дочь, поклонники узнали лишь через полгода, когда его новая возлюбленная, актриса Татьяна Бабушкина, опубликовала в своём блоге фотографии малышки и призналась, что её отец – Артём Семакин. Актёр по-прежнему никак не комментирует свою личную жизнь, но о дочери говорит с удовольствием. По его словам, у девочки есть испанская няня, потому что ему хочется, чтобы Серафима выросла билингвой, якобы у таких детей мозг работает по-другому. Журналист газеты «Мурманский вестник» брала у актёра интервью весной 2023 года, и в подписи к фотографии, иллюстрирующей материал, Татьяна Бабушкина названа женой Артёма Семакина. А ещё речь там идёт о том, что актёр стремится проводить много времени вместе с дочерью. Возможно, он наконец обрёл то самое счастье, о котором так долго мечтал.
