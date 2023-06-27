7 объяснений об особенностях советских «хрущевок», которые мало кому известны

В Советском Союзе уделяли огромное внимание жилищному строительству. Быть может, советские граждане получали в свое распоряжение не самое изящное, не самое комфортное и уже тем более не самое просторное жилье, однако курс партии и правительства был выставлен на то, чтобы обеспечить крышей над головой в конечном итоге всех и каждого. При этом советское руководство уделяло огромное внимание тому, что бы жилье все-таки отвечало всем необходимым нормам санитарии и гражданской обороны. А потому ничего в проектах жилых домов не делалось просто так.
1. Сквозные подъезды
Для удобства и для безопасности. | Фото: idealnimir.ru.
В некоторых советских многоэтажных домах, многие из которых стоят до сих пор, можно увидеть специфические сквозные подъезды. Вокруг них ходит много ненужных спекуляций. Действительно, подобные подъезды зачастую упрощают жизнь пешеходам. Однако, в технической документации жилищного строительства они называются всего-навсего «пожарными проходами». Это значит, что задумывались они в первую очередь для кратчайшего перебрасывания пожарных рукавов. Все остальные способы применения – не более, чем «народное творчество».
2. Окна между ванной и кухней
Для естественного освещения. | Фото: lifekiev.com.
Еще один элемент интерьера советских многоквартирных домов (главным образом хрущевок), который за годы оброс неимоверным количеством мифов. На самом деле, создавались окна между ванной и кухней в старых квартирах для выполнения санитарных норм. Строили такие квартиры в 1950-е годы, когда в СССР шла активная борьба с туберкулезом. Считалось, что солнечный свет должен проникать хотя бы на 2 часа в сутки абсолютно во все помещения квартиры, чтобы способствовать уничтожению туберкулезной палочки. По итогу данное решение оказалось крайне сомнительным, а когда туберкулез победили, то от окон в ванную и вовсе отказались.
3. Пять или девять этажей
Высота домов выбиралась не просто так. | Фото: fotostrana.ru.
Большинство советских домов имело или пять, или девять этажей. В таком виде многоквартирные дома возводили не просто так. Во-первых, до 1970-х годов нужно было строить много квартир, однако санитарные расчёты показывали, что без проблем для здоровья человек своими ногами способен подняться только до 5 этажа. Дома с 6 и более этажами уже нуждались в лифтах. Поэтому советские архитекторы в целях экономии пошли на компромисс – 5 этажей и никакого лифта. С 1970-х годов такой подход уже не устраивал, нужно было возводить на той же площади дома с большей вместительностью. Производство лифтов было поставлено на поток, однако возникло существенное ограничение безопасности – лестница-стрела пожарной машины доставала только на 27-30 метров. Поэтому дома решили ограничить 9 этажами.
4. Нечетное количество ступенек
Обычно или 9 или 11 ступенек. | Фото: ya.ru.
Большинство строительных норм и правил для жилья было разработано в СССР в 1950-е годы во время послевоенного строительного бума. Многие правила СНиПов не изменилось по сей день. Одним из таких является обязательное нечетное количество ступенек на лестницах. Причем, касается это не только лестничных пролетов в жилых домах. Количество ступенек рассчитывалось из все тех же санитарных понятий. Дело в том, что наш организм устроен весьма специфическим образом: человеку удобно начинать и заканчивать движение с одной и той же ноги. Если количество ступенек четное, то человек начинает и заканчивает подъем или спуск по лестнице разными ногами, что повышает риск потери устойчивости и падения.
5. Покраска ступенек
Для упрощения уборки. | Фото: Twitter.
В советское время во многих домах края ступенек покрывались краской. Обычно это делалось двумя цветами в виде двух, или трех чередующихся полос. Подобные художества выполнялись для одной единственной цели – простота уборки. Дело в том, что края ступенек сложнее чистить, чем центральную часть. Чтобы грязь убиралась быстрее и скапливалось меньше грязи, края ступенек при помощи окрашивания делали «глянцевыми».
6. Покраска стен
Много где красят так по сей день. | Фото: go152.by.
Во многих многоэтажных домах стены до сих пор красят до половины, нижняя половина стены покрывается краской, верхняя - побелкой. Делается это, во-первых, для поддержания чистоты - окрашенную поверхность проще мыть. Во-вторых, для экономии – побелка намного дешевле, при этом верхняя половина стены не так сильно загрязняется. В-третьих, для улучшения визуальных качеств. Аккуратная окраска стен в две полосы в 1950-1970-е годы считалась вполне себе утонченной и эстетичной.
7. Двери внутрь
Для экономии места. | Фото: realt.onliner.by.
На самом деле даже сегодня во многих новостройках квартиры делаются так, чтобы двери открывались именно внутрь. Как минимум у тамбура. Делается это для достижения двух целей. Первая – экономия места на лестничной клетке. Вторая – защита находящихся на лестничной клетке граждан от неожиданного удара открывающейся дверью. Интересно, что данное архитектурное решение тоже обросло множеством мифов. Местами откровенно нелепых, в духе того, что такие двери проще выбивать милиции и КГБ.
А также: Синяя и зеленая краски
Нейтральные цвета. | Фото: thebalancesmb.com.
Очень часто для покраски внутренних помещений, в том числе подъездов жилых домов, в СССР выбирали или синюю, или голубую, или зеленую краску. В большинстве случаев сочетались перечисленные цвета с использованием побелки для верхней части стен и потолка. Выбор цветов был сделан не просто так. С точки зрения психологии перечисленные расцветки «нейтральные» и успокаивающие, не доставляющие человеческому сознанию какого-либо дискомфорта или возбуждения.
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