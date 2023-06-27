7 объяснений об особенностях советских «хрущевок», которые мало кому известны

1. Сквозные подъезды

Для удобства и для безопасности. | Фото: idealnimir.ru.

2. Окна между ванной и кухней

Для естественного освещения. | Фото: lifekiev.com.

3. Пять или девять этажей

Высота домов выбиралась не просто так. | Фото: fotostrana.ru.

4. Нечетное количество ступенек

Обычно или 9 или 11 ступенек. | Фото: ya.ru.

5. Покраска ступенек

Для упрощения уборки. | Фото: Twitter.

6. Покраска стен

Много где красят так по сей день. | Фото: go152.by.

7. Двери внутрь

Для экономии места. | Фото: realt.onliner.by.

А также: Синяя и зеленая краски

Нейтральные цвета. | Фото: thebalancesmb.com.