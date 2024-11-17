Цветочные мотивы: польские красавицы в роскошных национальных венках

Очаровательные польки в национальных венках. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.
Не так давно на просторах сети Интернет люди обсуждали проект «Третьи петухи», главными героинями которого стали роскошные украинки в национальных венках и нарядах. А последние несколько дней публика то и дело говорит о работах Ulа Kóska и Beаta Bоjda, которые, не долго думая, пошли по стопам своих соседей, создав яркую серию фотографий с польскими красавицами, облачёнными в традиционную одежду и головные уборы.
Польская красавица в национальной одежде и венке. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.
Фотограф Ula Koska и визажист Beata Bojda создали потрясающую серию работ «Польки в традиционных одеждах и головных уборах».
Роскошное платье и не менее роскошный головной убор в виде венка, смотрится потрясающе. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.
Потрясающее сочетание синих и красных цветов, придаёт образу некое очарование. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.
Традиционная славянская одежда и головной убор. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.
Очаровательные девушки, яркий макияж, сочные цветы в волосах, массивные бусы, витиеватые украшения – всё это и многое другое стало неотъемлемой частью работ фотографа Ula Koska и визажиста Beata Bojda, которые создали потрясающую серию снимков, посвящённую традиционным польским одеждам и головным уборам.
Яркие, красочные и такие сочные одежды и венки. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.
Нежные цветочные мотивы. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.
Очаровательная полька в национальном костюме. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.
Польская культура в цветочных мотивах. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.
Ula Koska и Beata Bojda в своём проекте показали всю красоту польских нарядов.
