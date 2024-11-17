Цветочные мотивы: польские красавицы в роскошных национальных венках

Очаровательные польки в национальных венках. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Польская красавица в национальной одежде и венке. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Фотограф Ula Koska и визажист Beata Bojda создали потрясающую серию работ «Польки в традиционных одеждах и головных уборах».

Роскошное платье и не менее роскошный головной убор в виде венка, смотрится потрясающе. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Потрясающее сочетание синих и красных цветов, придаёт образу некое очарование. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Традиционная славянская одежда и головной убор. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Яркие, красочные и такие сочные одежды и венки. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Нежные цветочные мотивы . Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Очаровательная полька в национальном костюме. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Польская культура в цветочных мотивах. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Ula Koska и Beata Bojda в своём проекте показали всю красоту польских нарядов.