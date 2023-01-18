«Вызовите моему ребенку экзорциста»! Родители расскажут о самых жутких вещах, которые они слышали от

Каждому родителю хорошо известно, что маленькие проказники часто могут говорить довольно странные вещи и испытывать нервы взрослых на прочность довольно необычными вопросами. Некоторые придумывают себе воображаемых друзей, другие подробно описывают «бабаек» в шкафах и под кроватями, а вот некоторые умудряются довести родителей до состояния острой нехватки валидола в организме фразами из разряда «хоть стой, хоть падай».







Сегодня мы подготовили для вас подборку историй от родителей, которые до сих пор не могут понять, что происходило в голове у их ненаглядных отпрысков, когда их невинные вопросы и комментарии заставили мать с отцом всерьез задуматься о том, не поискать ли им в Интернете номерок экзорциста.



«Папочка, я убью тебя, когда мне исполнится семь»

«Мама, мой братик монстр, давай его похороним»

«Папа, закрой глаза»

Аннабель v.2.0

Даша-потрошительница