«Вызовите моему ребенку экзорциста»! Родители расскажут о самых жутких вещах, которые они слышали от

Каждому родителю хорошо известно, что маленькие проказники часто могут говорить довольно странные вещи и испытывать нервы взрослых на прочность довольно необычными вопросами. Некоторые придумывают себе воображаемых друзей, другие подробно описывают «бабаек» в шкафах и под кроватями, а вот некоторые умудряются довести родителей до состояния острой нехватки валидола в организме фразами из разряда «хоть стой, хоть падай».
Сегодня мы подготовили для вас подборку историй от родителей, которые до сих пор не могут понять, что происходило в голове у их ненаглядных отпрысков, когда их невинные вопросы и комментарии заставили мать с отцом всерьез задуматься о том, не поискать ли им в Интернете номерок экзорциста.
«Папочка, я убью тебя, когда мне исполнится семь»
Один из пользователей социальной сети Reddit решил поделиться жутковатой историей о том, как его шестилетняя дочурка рассказала счастливому отцу семейства о своих планах на седьмой день рождения.
«Однажды мы ехали в машине из супермаркета, моя шестилетняя принцесса сидела на заднем сидении. Вдруг она задумчиво посмотрела меня и сказала: «Папочка, когда мне исполнится семь лет, я, наверное, тебя убью». Подумав, что моя дочка так странно шутит, я с улыбкой спросил у нее: «И как же ты это сделаешь, солнышко?». «Я перееду тебе голову этой самой машиной» – уверенно ответила она, а потом добавила: «Хотя нет, я передумала, я сделаю это, когда мне исполнится восемь!». Теперь вот даже не знаю, может мне подарить ей дробовик?». Уж не знаем, каково это, услышать, что твой шестилетний ребенок планирует твое убийство, но искреннее надеемся, что девочка шутила, и восьмой день рождения дочурки папочке все-таки посчастливится пережить.
«Мама, мой братик монстр, давай его похороним»
Наверняка, многие родители, которые планируют второго ребенка, в глубине души немного переживают о том, как старший отпрыск воспримет известие о появлении маленького братика или сестрички. История, которой решила поделиться еще одна пользовательница Reddit, наглядно демонстрирует, что далеко не все дети бывают рады столь замечательным новостям.
«У нас с мужем родился второй ребенок, и мы впервые показали его нашей трехлетней дочери. Она встала рядом с новорожденным братиком, посмотрела на него, потом на меня, потом опять на него и выдала: «Мама, какой же это братик, это монстр, нам нужно его похоронить». Скажем так, мы были немного удивлены».
«Папа, закрой глаза»
Иногда маленькие дети умудряются шокировать своих родителей, не только странными фразами, но и жутковатыми поступками. Вот история от еще одного пользователя Reddit, после которой бедный папаша окончательно уверовал, что его сыночку не помешает встреча с Изгоняющим дьявола.
«Мы с детьми поехали в бассейн, и вдруг, когда мы купались, младший попросил меня: «Папа, закрой глаза!». Я подумал, что он хочет как-нибудь подшутить или подурачится, но, когда я действительно закрыл глаза, этот чертенок ухватил меня за волосы и стал топить. Искренне надеюсь, что он так играл». Вот тебе и «Папа, закрой глаза».
Аннабель v.2.0
Маленькие дети часто выдумывают себе воображаемых друзей, разыгрывают кукольные чаепития и думают, что их игрушки оживают по ночам. Однако история, которую поведал наReddit этот отец, напоминает скорее не детскую игру, а настоящий фильм ужасов.
«Однажды мой сынишка отыскал в подвале какую-то старую куклу и все время с ней носился. Когда я спросил, что это, он ответил, что это его новая кукла, ее зовут Кукла, и она рассказывает ему сказки. Еще он добавил, что когда-то давно она была большая-большая, а теперь стала маленькая, и она любит играть в игру «закрой глаза и усни навечно». Меня это немного насторожило, но, как оказалось, это еще цветочки. Через пару дней сын пришел к нам с женой вечером и пожаловался, что, когда кукла открывает глаза, она делает ему больно. Мы предложили ему оставить чертову куклу у нас в комнате, чтобы она «поспала», но он категорически отказался, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Нет, этой ночью Кукла не будет спать, ей нужно кое-что сделать в доме». Завтра идем с сыном к психологу».
Даша-потрошительница
И последняя история от еще одной пользовательницы социальных сетей напоследок. «Один раз ночью, когда муж был в командировке, я проснулась от того, что мне казалось, что на меня кто-то смотрит. Прямо возле кровати стояла моя маленькая дочь с кухонным ножом. Она была в памперсе, в маске Даши-Путешественницы и зачем-то залезла в высокие резиновые сапоги своего отца. Когда я испуганно спросила: «Что ты здесь делаешь, милая?», она ответила: «Не бойся, мама, я просто смотрю, как ты спишь». Кто-то нибудь, позовите экзорциста».
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