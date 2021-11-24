10 ожидаемых революций в биологии

Иди и учись. Желательно, на биофак — именно биология, а точнее генетика (а не экономика или, не к ночи будь помянуты, маркетинг или политология), определяют сегодня будущее человечества. Потому что человечество учится изменять само себя на генетическом уровне. Все остальные переделки, включая цветные революции, на этом фоне блекнут.









1. ПОБЕДА НАД РАКОМ:

2. ПОБЕДА НАД ПРИРОДОЙ:

3. ПОБЕДА НАД СЛЕПОТОЙ:

4. ПОБЕДА НАД СТАРОСТЬЮ:

5. ПОБЕДА НАД СЛОМАННЫМ ТЕЛОМ:

6. ПОБЕДА НАД ТАБЛЕТКАМИ:

7. ПОБЕДА НАД СЕКСОМ:

8. ПОБЕДА НАД ИСТОРИЕЙ:

9. ПОБЕДА НАД ПОСЛЕДСТВИЯМИ:

10. ПОБЕДА НАД ГРИППОМ: