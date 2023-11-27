5 возможностей браузера, о которых знают далеко не все

Как облегчить себе серфинг в интернете.
Иногда хочется что-то сделать в браузере, но кажется, что нельзя, потому что этого не позволяет его функционал. На самом деле интернет-браузер не так прост. В нем намного больше функций, чем может показаться. Кроме того, возможности своего проводника во всемирной паутине можно существенно расширить.
1. Google Chrome не только для поиска
Даже калькулятор есть.
На сегодняшний день Google Chrome можно считать самым прогрессивным браузером, который будет наиболее удобным и полезным для большинства пользователей. Использовать его, впрочем, можно не только для обычного серфинга. Опытные пользователи найдут в Google Chrome много интересных дополнительных функций.
Так, для наиболее точного поиска заключите слова в кавычки, и вам выдадут именно то, что вы просили. Сервисы Google следят за вами, поэтому если вбить в строку слово «погода», браузер покажет погоду именно для вашего региона. Следите за фигурой? Тогда вбейте в строчку «пищевая ценность» с названием продукта и Chrome заботливо сообщит об этом. Также в поисковике Google спрятан целый калькулятор. Чтобы открыть его, просто введите соответствующие цифры и символы вычислений.
2. Сохраняем превью видео YouTube
Ничего сложного нет.
Нужно извлечь из видео изображение-превью? Социальная сеть предательски отказывается делать это самостоятельно? Для того чтобы получить картинку, вовсе не обязательно качать утилиты. Все, что нужно сделать, это вписать в строку адреса «https://img.youtube.com/vi/XXX/maxresdefault.jpg» и заменить XXX на идентификатор видео, который можно увидеть в строке адреса на YouTube после символов «v=». После замены и нажатия кнопки «Ввод» браузер даст нам картинку в большом разрешении.
3. Лишние вкладки долой
Поможет сберечь нервы.
Для браузеров существует огромное количество полезных и не очень расширений и утилит. Одной из действительно нужных можно смело считать «The Great Suspender» - незаменимая вещь, которая после активации в приложении для интернет-серфинга будет уделять сайт из активных вкладок, если пользователь его долго не посещает. Благодаря этой утилите можно сохранить нервы, время и ресурсы компьютера.
4. Do u speak English?
Поможет с английским в сети.
Ваш английский находится на не самом лучшем уровне? Хотелось бы еще подготовиться, вот только говорить нужно уже сейчас? С произношением эта штука не поможет, а вот общение в сети точно сделает более простым и грамотным. Речь идет об утилите Grammarly - бесплатном учителе английского языка в Сети.
5. Полезные кнопочки
Найти что-то нужное совсем просто.
Наконец, стоит знать и не забывать полезные сочетания клавиш, которые сделают использование браузера проще и приятнее. Зажав Ctrl и нужную цифру, можно перемещаться между всеми своими вкладками. Сочетание Ctrl + Shift + T полностью восстановит последнюю закрытую вкладку. Клавиши Ctrl + N откроют новое окно, а Ctrl + Shift + N – новое окно в режиме «инкогнито». Сохранить вкладку на верхней панели поможет Ctrl + D, а в быстром поиске на странице полезным будет сочетание Ctrl + F.
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