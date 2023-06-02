Как легко и быстро заточить ножи кофемолки не снимая их

Что может быть лучше поутру, чем чашечка свежемолотого кофе? И все бы ничего, вот только лезвия кофемолки, как и любые другие ножи, имеют привычку терять свою остроту в результате регулярного использования. Заточка ножей кофемолки справедливым образом кажется процедурой непростой. Одна только мысль о необходимости разобрать данное устройство ставит многих хозяев в тупик. На самом же деле, вернуть былую остроту лезвиям можно без снятия и разборки.
Понадобиться много скорлупа. /Фото: heaclub.ru.
Что понадобится: маленькая щетка, яичная скорлупа (много)
Первым делом необходимо подготовить яичную скорлупу. Для этого варим несколько куриных яиц по всем правилам так, чтобы они легко чистились. Когда яйца будут готовы и остынут, снимаем с них скорлупу и складываем ее в мисочку. Скорлупа обязательно должна остыть после варки и чистки.
Снимать ножи не нужно. /Фото: prom.ua.
Далее берем кофемолку лезвия ножей, которые нуждаются в заточке. Крошим в отделение для кофе всю приготовленную скорлупу. Стараемся не оставлять слишком больших скорлупок. Как только все будет сделано – закрываем кофемолку и включаем на 1-2 минуты. Работающая кофемолка будет дробить яичную скорлупу, в результате чего ее лезвия будут затачиваться.
Перемалываем скорлупу. /Фото: sdelai-lestnicu.ru.
Когда выйдет установленный срок, необходимо выключить кофемолку и аккуратно ссыпать получившийся порошок. Дальнейшем используем щетку для тщательной очистки. Мыть кофемолку в воде под краном крайне не рекомендуется. Порошок из скорлупы можно не выбрасывать, а подсыпать в горшки с цветами в качестве удобрения.
Будет молоть как новенькая. /Фото: about-tea.ru.
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