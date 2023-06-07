10 древних артефактов с Родины килта, виски и волынки

Шахматные фигуры острова Льюис.
Шотландия – одно из немногих мест на планете, которое с завидной регулярностью обеспечивает историков интересными и неожиданными археологическими открытиями. В нашем обзоре 10-ка артефактов с Родины килта, виски и волынки, которые позволяют узнать много нового об этой удивительной стране.
1. Древняя деревня
Древняя деревня.
Первоначально считалось, что Уигтауншир в южной Шотландии был впервые заселен людьми, которые построили там церковь в 397 году нашей эры. Однако, в 2013 году археологи раскопали древнее поселение на этом месте. Оказывается, к времени постройки храма на этом месте существовало невероятно хорошо сохранившееся поселение железного века, состоящее из семи домов.
2. Шахматные фигуры острова Льюис
Шахматные фигуры острова Льюис.
В 1831 году, в песчаных дюнах шотландского острова Льюис были обнаружены шахматные фигуры, вырезанные из моржовой кости и китового зуба. Фигурки представляют собой небольшие (6-10 сантиметров), но очень детально вырезанные изображения королей, епископов и рыцарей. Даже сегодня никто не знает, откуда они взялись и кто их сделал. Некоторые ученые считают, что происхождение этих шахматных фигур ирландское, шотландское или английское, в то время как другие исследователи настаивают на их скандинавском происхождении. Возраст артефактов датируется концом 12 - началом 13 веков. Несмотря на то более чем восьмивековой возраст, шахматные фигуры сохранились практически нетронутыми.
3. Новый язык
Новый язык.
Ранее было приятно считать символы, изображенные на камнях, найденных в Шотландии наскальным искусством. Но в 2013 году ученые заявили, что это неизвестная ранее письменность древних жителей Шотландии, известных как "пикты". Эта народность, состоящая из представителей различных кельтских племен, оставила после себя сотни обелисков с таинственными надписями. На подобных "пиктских камнях" изображены тщательно вырезанные неизвестные символы, некоторые из них были идентифицированы как животные, солдаты, оружия и батальные сцены. Исследователи не знают до сих пор, какие из символов на самом деле представляют собой пиктский язык, а какие являются просто изображениями.
4. Артефакты Айлей
Артефакты Айлей.
Следующее открытие было сделано благодаря... свиньям. Когда лесник на шотландском острове Айлей выпустил своих свиней попастись, он никак не ожидал, что они сделают открытие, которое изменит всю историю острова. Свиньи раскопали инструменты охотников-собирателей, которые ныне считаются древнейшими обитателями этого острова. Археологи были просто поражены открытием: древним инструментам исполнилось 12 000 лет. В это время Британия была связана с Европой сухопутной перемычкой, что, как полагают ученые, позволило охотникам перейти из континентальной Европы на остров Айлей.
5. Древнейший в мире календарь
Древнейший в мире календарь.
В 2013 году исследователи обнаружили старейший в мире известный лунный календарь в Шотландии области. Во время аэрофотосъемки было замечено необычные ямы на поле вблизи замка Уоррен Крейтс. После двухлетних раскопок эксперты обнаружили 12 ям, которые (как предполагается) были созданы для того, чтобы отслеживать лунные фазы и лунные месяца. Древний календарь, возраст которого составляет около 10 000 лет, скорее всего, помогал охотникам-собирателям эпохи мезолита более точно отслеживать время и сезоны.
6. Сокровища Сент-Ниниана
Сокровища Сент-Ниниана.
В 1958 году школьник Дуглас Коуттс сделал удивительную находку. Когда Коуттс помогал на раскопках на острове Сент-Ниниан (Шетландские острова), он нашел на месте, где раньше стояла средневековая церковь, деревянную коробку под камнем с вырезанным на ним крестом. Внутри коробки находился настоящий клад из серебрянных изделий, который стал известен как "Сокровища Сент-Ниниана". Ученые не имеют ни малейшего представления о том, кому первоначально принадлежал клад и кто его спрятал под камнем. В коробке содержались 28 предметов, в том числе ювелирные изделия, миски, столовые приборы и декоративные украшения (скорее всего, извлеченные из оружия). Единственным предметом, который кажется неуместным в коллекции, является... часть челюсти дельфина. Некоторые исследователи полагают, что эти предметы были захоронены в 750-825 годах н.э., когда викинги впервые предприняли набег на Шотландию.
7. Баллачулишская фигура
Баллачулишская фигура.
Баллачулишская фигура, может быть, и не является самым красивым изображением девушки в мире, но она привела в восхищение миллионы людей. Когда эта деревянная фигура молодой женщины была обнаружена строителями, работающими рядом с Лох-Левен, она стала самой древней скульптурой, когда-либо найденной в Шотландии. Ее возраст датируется примерно 2500 годами. Те, кто создал эту фигуру, а также ее предназначение остается загадкой.
8. Рукопись Боэция
Рукопись Боэция.
Боэций был римским государственным деятелем, который написал один из самых известным документов средневековой Европы, который уступает в популярности только Библии. Принято считать, что этот труд под названием "Утешение философии" был написан в 524 г. н.э., когда Боэция по ложному обвинению заключили в тюрьму и впоследствии казнили. В 2015 году была найдена копия рукописи, датируемая 12 веком, которая изначально считалась английской. Однако, оказалось, что это копия рукописи Боэция, сделанная в аббатстве Келсо в 1159 году. В настоящее время это старейшая рукопись в Шотландии, не имеющая отношение к Библии.
9. Скара-Брей
Скара-Брей.
В 1850 году сильный шторм, пронесшийся над Оркнейскими островами, обнажил то, что веками скрывалось под слоем песка - доисторическую деревню, которая была скрыта под дюнами в течение 5000 лет. Поселение Скара-Брей сохранилось так хорошо, что-то, кажется, как будто оно застыло во времени. Деревня из 9 домов была выстроена из камня, также из камня было сделаны все предметы обстановки - кровати, полки, шкафы, сундуки и даже домашняя утварь.
10. Несс Бродгара
Несс Бродгара.
Несс Бродгара - древний комплекс, который сопоставим с крупнейшими археологическими достопримечательностями, такими как Акрополь в Афинах. Но шотландские руины старше на 2500 лет. Примерно в 3200 году до нашей эры древние жители Оркнейских использовали тысячи тонн песчаника, чтобы создать поселение, которое было настоящим шедевром мастерства и величия. Среди многих структур нашли одно из величайших крытых зданий в доисторической северной Европе - более 25 метров в длину и 20 метров в ширину. В руинах также нашли около 650 предметов искусства эпохи неолита. В этом же районе находятся каменные круги Кольцо Бродгара Brodgar и камни Штеннесс, а также 4500-летний склеп, который был назван Мейсхау.
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