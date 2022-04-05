Малоизвестные факты о мумиях, которые гораздо интереснее кинематографического вымысла

Малоизвестные факты о мумиях. | Фото: static-33.sinclairstoryline.com.
Подавляющее большинство современников имеет самое общее представление о древних мумиях. В основном это навязанные стереотипы из фантастических фильмов. В этом обзоре собраны малоизвестные факты о мумиях, до которых не додумается даже самый талантливый сценарист.
В Древнем Египте мумифицировали далеко не всех
Тело умершего обматывают специально обработанными бинтами. | Фото: flytothesky.ru.
Религия и культура Древнего Египта неразрывно связаны с мумификацией усопших. Тела людей особым образом высушивали, извлекали из них внутренние органы и обрабатывали специальными маслами. Такой способ погребения был доступен далеко не каждому, ведь бальзамирование считалось длительной и дорогостоящей процедурой. Согласно верованиям древних египтян, умерший родственник мог навредить своим потомкам, если он был погребен не по правилам или мумификацию провели некачественно.
Работа с мумиями была высокооплачиваемой, но опасной
Ритуал мумификации в Древнем Египте. | Фото: allclip.net.
Египтяне верили, что в загробном мире существует другая жизнь, поэтому покойник должен туда отправиться с нетронутым телом. Но это убеждение противоречило самому процессу бальзамирования, при котором из тела извлекали внутренние органы.
Чтобы не обидеть усопших и сделать свое дело, мумификаторы нанимали специальных людей, которые должны были разрезать тело и вынуть оттуда внутренности. Причем делать это нужно быстро, т. к. за ними тут же отправлялись стражники, которые обязаны задержать «осмелившихся нарушить покой мертвых». Сумевшие быстро справиться с заданием и убежать от стражников живыми, получали щедрое вознаграждение.
«Дышащие» мумии
Некоторых мумифицировали с открытыми ртами. | Фото: flytothesky.ru.
Тела, лежащие в саркофагах, – зрелище само по себе не из приятных, а вид мумий с открытым ртом и вовсе вызывает ужас у людей со слабой психикой. Дело в том, что древние египтяне верили, если забальзамировать покойника с открытым ртом, то в загробном мире ему будет легко дышать и поглощать всякие лакомства.
Вскрытия мумий у всех на глазах
Публичные вскрытия мумий были популярными у европейцев. | Фото: chronologia.org.
Если египтяне испытывали благоговейный страх перед мумифицированными телами, то европейцев интересовала только научно-исследовательская составляющая древних останков. Среди англичан было очень популярным делать публичные вскрытия мумий. Любой желающий мог отправиться посмотреть на этот процесс.
Британский доктор Томас Педигрю провел немало публичных вскрытий. Современники отмечали, что он разворачивал древние бинты с невозмутимым лицом, в то время как другие падали в обморок от увиденного.
Из мумий делали краску
Из мумий делали коричневую краску. | Фото: flytothesky.ru.
После публичных вскрытий и проведенных исследований тела мумий оказывались ненужными. Поначалу их выбрасывали, но потом стали продавать по символической цене производителям краски. Как ни странно это звучит, но измельченные останки древних тел давали характерный коричневый оттенок, а поэтому были весьма популярны у художников.
Любопытно, но краска из мумий была востребована вплоть до 1960-х годов. Причина прекращения изготовления такого красителя оказалась слишком тривиальной – у производителя попросту закончились мумии.
Мумия как панацея от всех болезней
Мумифицированный младенец. | Фото: wallscover.com.
Несколько веков назад целители использовали останки мумий в качестве лекарства чуть ли не от всех болезней. В XVII веке особенно ценился порошок, сделанный из черепа мумии. Считалось, что им можно вылечить все, начиная от насморка и заканчивая приступами эпилепсии.
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