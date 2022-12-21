5 неожиданных, но любопытных фактов о Византийской империи

1. Название «Византийская империя» появилась после падения государства благодаря историкам

Сама Византия всегда помнила своё римское наследие. /Фото: wp.com

2. Византийская армия владела древним рецептом напалма

Напалм был известен с древних времён, и в Византии им тоже владели. /Фото: scienceinfo.net

3. Византийские разведчики выведали в Китае секрет производства шелка

Византийский шёлк эпохи раннего Средневековья. /Фото: wikipedia.org

4. Самый успешный император Византийской империи был выходцем из крестьян

Император, который поднялся с самых низов. /Фото: wikipedia.org

5. Константинополь первоначально задумывался как имперская столица

Город сразу строили как центр государства. /Фото: moystambul.ru