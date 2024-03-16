15 причин, почему стоило бы радоваться, что живешь не в Средневековье

Многие современные историки и учебники изображают Средневековье как время нищеты, отсталости и религиозного произвола, от которых люди освободились только в результате Ренессанса и промышленной революции. Но есть и те, которые обрисовывают совершенно иную картину и настаивают на том, что Средневековье было не таким уж плохим временем, и что в некоторых отношениях оно было даже лучше, чем большинство других исторических периодов. Приведем 15 фактов об этой «темной» и противоречивой эпохе, которые помогут каждому самому определиться с тем, как же жилось в те времена.
1. Женщины даже не могли выбрать своих партнеров
Брак в средневековье очень отличался от того, что сегодня понимают под этим понятием. У женщин не было выбора, за кого выходить замуж, и зачастую они даже не знали мужчину до дня бракосочетания. Проще говоря, в те времена брак не был основан на любви и романтике.
2. Женщины не имели никаких прав
Женщина = бесправие.
Несмотря на то, что изнасилование считалось преступлением в большинстве частей средневековой Европы, в браке все было по-другому. Жена не могла на законных основаниях отказаться от сексуальных требований мужа, но муж также не мог отказаться от притязаний своей жены. Тогда было широко распространено убеждение, что женщины всегда жаждут секса, и что для их здоровья вредно не иметь регулярных половых контактов. Короче говоря, женщины рассматривались (и использовались) строго в целях постели, рождения и воспитания детей, приготовления пищи и уборки.
3. Пенитенциарная система была буквально варварской
Пенитенциарная система той эпохи была отнюдь не такой цивилизованной и гуманной, как сегодня. Если человек отправлялся в тюрьму, его там ждал ад. Начнем с того, что тюрьмы обычно размещались в замковых подземельях или башнях. Заключенных кормили и давали им воду далеко не каждый день, и конечно же, не было никаких общественных мероприятий или прогулок по свежему воздуху. Большинство заключенных запирали в камерах, чтобы предотвратить попытки побега, и многие из них либо умерли от голода или болезней.
4. С людьми с психическими проблемами обращались как с животными
Проблемы людей с психическими проблемами.
Наличие психических заболеваний в средние века было настоящей проблемой. За «неадекватное поведение» (а также чтобы «поучить их уму») психически больных жестоко избивали. Других, которых считали опасными, изгоняли из городов, бросали в тюрьму или казнили за «одержимость дьяволом».
5. Средневековая пища была нездоровой
Средневековье было напрочь лишено элегантности и утонченности, и рацион не стал исключением. Основой повседневного рациона в это время были выращенные собственноручно продукты. Большинство людей ело много хлеба, некачественного мяса (в основном, свинины, которое было перенасыщено жирами) и зерна, а также почти не употребляло фруктов и овощей.
6. Медицина основывалась в основном на суевериях
Медицинский диагноз во времена средневековья включал в себя астрологические предсказания и другие дикие теории, которые сегодня звучали бы совершенно безумно. Например, кровопускание было одним из наиболее распространенных и уважаемых методов лечения, поскольку большинство врачей полагали, что организм избавится от всех болезней или недугов, если удалить из него «плохую кровь».
7. Продолжительность жизни была намного меньше, чем сегодня
Как утверждают современные ученые, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчины, родившегося в Великобритании между 1276 и 1300 годами, составляла тридцати одного года. Что касается женщин, то дела обстояли лишь немногим лучше.
8. Подавляющее большинство людей постоянно были пьяными
В средневековые времена воду редко пили из-за проблем с ее чистотой. Если нужно было пить воду, предпочтительней была родниковая, поскольку ей можно было реже чем-то заразиться, по сравнению с речной водой. Считалось также, что вода вредна для пищеварения, и по всем этим причинам люди пили в основном вино, пиво, сидр, эль и т. д. Ежедневное употребление алкоголя в больших количествах в Англии было нормой.
9. Люди не принимали душ и даже не мыли руки
Хотя общественные бани и санитарные нормы были обычным явлением в Риме, Афинах и большинстве крупных городов Европы, все это изменилось в средневековье. Христианам было запрещено купаться голышом, а также Церковь провозгласила, что санитарное и общественное купание приводит к безнравственности, беспорядочному сексу и болезням. Эти «неписаные законы» религии стали частью повседневной жизни большинства граждан, которые постепенно начали избегать любых видов самоочищения.
10. Это была очень грязная эпоха
Было подсчитано, что жители средневекового Лондона (как люди, так и животные) производили пятьдесят тонн экскрементов в день. К примеру, в четырнадцатом веке Шерборн-лейн в Восточном Лондоне была настолько отвратительной, что ее неофициально называли Шитберн-лейн (улица утопала в экскрементах).
11. Хлеб мог вызвать галлюцинации или даже привести к смерти
Хлеб был основой жизни в средние века. Тем не менее, летом сельские жители сталкивались с трудностями при выпечке хлеба, поскольку у них заканчивалось зерно, а новый урожай не был готов к уборке. По этой причине они были вынуждены делать хлеб из старой ржи, зараженной грибком спорынья, эффекты которого очень похожи на ЛСД.
12. У любого был 50% шанс умереть от Черной смерти
Черная смерть считается одной из самых смертоносных эпидемий в истории человечества. Согласно историческим данным, чума убила около половины населения Европы всего за три года. Это означает, что если человек жил в средневековой Европе примерно в 1340-х годах, у него был 50-процентный шанс умереть от чумы.
13. У людей были ужасные манеры
За исключением большинства членов королевской семьи и узкого круга знати, подавляющее большинство людей не знало, что такое хорошие манеры. Большинство регулярно использовали ненормативную лексику, считали доброту чем-то плохим и имели ужасные манеры за столом (к примеру, было вполне нормально отрыгивать во время обеда и бросать кости и объедки на пол).
14. Архитектура была «депрессивной» и жутковатой
Замки, которые считаются лучшими образцами архитектуры той эпохи, принадлежали богатым, важным и влиятельным людям, таким как короли, дворяне и рыцари. Тем не менее, замки проектировали и строили в первую очередь для того, чтобы защитить их владельцев от недоброжелателей и захватчиков, поэтому больше всего имело значение не то, насколько «красивыми» были строения, а то, чтобы они были неприступными для атаки. Это главная причина, по которой большинство сохранившихся замков выглядят такими удручающими и серыми.
15. Анестетики были практически неизвестны
Сегодня все считают использование анестезии само собой разумеющимся, будь то в кабинете стоматолога или на столе хирурга. Однако в средние века это было не так. Хирурги плохо разбирались в анатомии, анестезии и антисептике, что привело к гибели многих людей от инфекции, а также жуткой боли при операциях.
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