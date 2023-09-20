Неприкасаемые: история самой низшей касты Индии

История XX и XXI веков полна равноправия до краев. Современное общество успешно боролось за права женщин, детей и даже домашних животных. Мы с гордостью принимаем достижения цивилизации, считая, что она достигла самых крайних пределов Земли.



На деле же, все обстоит совсем не так. Древнейшие культуры до сих пор культивируют доставшиеся им от предков традиции, разделяя людей отнюдь не по их качествам — но только по праву рождения. Так, например, обстоят дела в Индии, где каста неприкасаемых составляет целых 20% от всего общества и не имеет почти никаких прав.









Система варн

Шудры

Неприкасаемые

Осквернение

Откуда появились неприкасаемые

Род занятий

Борьба за равноправие