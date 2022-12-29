Офицерская линейка: для чего на ней столько разных трафаретов

Наверняка у каждого в детстве была здоровенная линейка с кучей разнообразных трафаретов. Многие даже должны были слышать о том, что называется она «офицерской». Имеют ли на самом деле эти линейки хоть какое-то отношении к армии? Зачем на них нужно столько замысловатых, а местами откровенно странных символов для обводки?
Действительно для офицеров. /Фото: color-print.by.
Офицерская линейка действительно является инструментом военных. Многочисленные трафареты самых разных фигур на ней нужны отнюдь не для красоты и не разнообразия ради. Все они используют офицерами при работе с документами, а самое главное – тактическими и стратегическими картами. Наверняка, каждый хотя бы раз видел те самые армейские топографические карты (например, времен Второй мировой войны) с многочисленными разноцветными символами. Нагромождение фигур на них обычно такое, что глаза разбегаются!
Трафареты нужны для нанесения многочисленных символов. /Фото: voenservice.ru.
Так вот нарисовать все эти фигуры можно ровно двумя способами: от руки или при помощи трафарета. Использование последнего – намного предпочтительнее, так как в этом случае серьезно сокращается вероятность совершить ошибку. В большинстве случаев офицерские линейки используются при нанесении обозначений на топографические карты командиров. Нужно ли говорить о том, что без карты невозможно управлять ходом боя и оценивать текущую обстановку.
При работе с картой без линейки никуда. /Фото: donmining.info.
Чаще всего трафареты офицерской линейки используются для нанесения тех или иных символов не полностью. Очерчивается по шаблону лишь какой-то фрагмент. Использование такой линейки серьезно упрощает и ускоряет работу с картой. А самое главное, что помимо трафарета данный инструмент все еще остается старой-доброй линейкой, без которой работать с бумагами будет не просто.
Такая же важная вещь, как и компас. /Фото: liveangarsk.ru.
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