Как очистить пригоревшую эмалированную кастрюлю? Обзор лучших народных средств

Как очистить пригоревшую эмалированную кастрюлю?

Хозяйки часто сталкиваются с этой проблемой, поскольку домашние хлопоты нередко выбивают из колеи, нет-нет, да и забудется, что на плите стоит эмалированная кастрюля с вареньем или рагу.

Осознание того, что неприятность уже случилась, приходит тогда, когда по квартире распространяется запах гари.

Чистка эмалированной кастрюли

Наиболее популярным средством для чистки эмалированной посуды является сода

Красивые эмалированные кастрюля немецкого качества

Пища в красивой и чистой посуде всегда кажется еще вкуснее

Чистые эмалированные кастрюли являются украшением кухни

Почему так происходит именно с эмалированными кастрюлями и как быстро и эффективно исправить промах? Именно об этом и пойдет речь.

Как очистить пригоревшую эмалированную кастрюлю

Посуда со слоем эмали имеет металлическую основу. Эмаль же – это тончайшая пленка из стеклокерамики, обладающая устойчивостью к высоким температурам, коррозии, химическим средствам. В то же время эмаль безопасна для здоровья человека, поскольку она не вступает в реакцию с пищей.

Эмалированная посуда обладает массой достоинств, но наряду с ними имеются и недостатки, одним из которых является хрупкость материала.

Совет. Посуда, покрытая керамической эмалью, требует особого ухода. При мытье нельзя использовать абразивные вещества, металлические сетки и щетки. Мыть такую кастрюлю или миску можно только мягкой поролоновой губкой с использованием неагрессивных моющих гелей.

Если эмалированная кастрюля упадет на пол или ударится обо что-то твердое, небольшой участок эмали с ее поверхности отколется и в этом месте емкость начнет ржаветь.

Чистка эмалированной кастрюли от гари не легкое дело

Чтобы очистить дно эмалированной кастрюли от пригоревшей пищи необходимо постараться

Чтобы не приходилось чистить кастрюли от гари — контролируйте процесс готовки

Но пригоревшую емкость довольно трудно очистить без специальных средств. Если пригорела эмалированная кастрюля, как очистить ее? Есть два выхода:

выбросить кастрюлю, взять деньги и отправиться в магазин для покупки новой;поднапрячься и очистить кухонную утварь, сэкономив деньги и избавив себя от похода по магазинам.

Первый вариант рассматривать не имеет смысла, тут и так все ясно. Придется чистить кастрюлю, но без использования, ножа, металлического скребка и других жестких приспособлений.

Совет. Современный рынок химической продукции для бытовых нужд обладает огромным арсеналом гелей и порошков, при помощи которых можно быстро и эффективно очистить посуду от пригоревшей пищи, накипи, жира.

Чистые кастрюли — это гордость хозяйки

Пища, приготовленная в красивой и чистой эмалированной кастрюле, выглядит вкуснее

Ярко-оранжевая эмалированная кастрюля

Набор эмалированных кастрюль разного объема

Как очистить пригоревшее дно

Однако у этих химических средств есть существенные недостатки:

хороший препарат помогает, но стоит очень дорого, дешевый – просто выброшенные деньги;в их состав входят ядовитые компоненты, опасные для человеческого организма, поэтому если и пользоваться такими средствами, то после них нужно очень тщательно промывать посуду проточной водой;

бытовая химия разъедает кожу рук, если в доме нет резиновых перчаток, применять агрессивные препараты нельзя.

Обычные абразивные средства не особо помогут в чистке пригоревшей эмалированной кастрюли

Подобные щетки табу в чистке эмалированной посуды

Есть более дорогие средства для чистки подобных загрязнений, но это не особо здоровый вариант, тем более, если у вас есть маленькие дети

Однако, существует огромное количество народных средств, при помощи которых можно очистить эмалированную кастрюлю. Преимущество такого подхода к решению проблемы в том, что все необходимые компоненты можно найти на любой кухне. Даже если в доме не оказалось нужного средства, они доступны в свободной продаже и стоят недорого.

Мытье посуды, а особенно чистка эмалированных кастрюль процесс не из приятных

Соль.

Уксус.

Сода.

Молочная сыворотка.

Зола.

Теперь о том, как использовать эти примитивные средства.

Сода — это экологичный и дешевый вариант чистки кастрюль

Для чистки эмалированных кастрюль лучше использовать обычные губки

Как очистить от варенья и других веществ

Соль для очистки нагара можно использовать двумя способами:

Сухой вариант очистки. На дно кастрюли насыпают соль слоем в 1 см и оставляют на 3-4 часа. После этого соль удаляют, емкость моют с применением губки и обыкновенного моющего средства.Мокрый способ. Готовят соляной раствор в таком соотношении: 2 стакана горячей воды и 4 ст. ложки поваренной соли. Раствор выливают в кастрюлю и ставят ее на плиту. После закипания жидкость должна прокипеть еще минут 15, затем посуду снимают с огня и оставляют еще на 2 часа. По истечении этого времени весь нагар легко удалится мягкой губкой и мыльным раствором.

Соль идеальна в качестве чистящего средства и найдется на любой кухне

Мокрый способ очистки эмалированной кастрюли от гари

Чистка с использованием уксуса и соды

Содой чистили посуду еще в начале прошлого столетия. Помимо пригоревших участков, пищевая сода устраняет жир, грязь, неприятный запах и придает эмалированной поверхности блеск. Нужно взять большую металлическую емкость, например, таз, заполнить его до половины горячей водой, растворить пачку порошка и погрузить в жидкость кастрюлю.

Таз ставят на плиту и кипятят раствор на медленном огне в течение часа. Когда вода в тазу немного остынет, кастрюлю вынимают и тщательно промывают под проточной водой. Таким образом, емкость очищается не только изнутри, но и снаружи.

Чистая посуда — это хорошее настроение у хозяйки

Еда из чистой посуды всегда вкуснее

Пригоревшее после варенья дно кастрюли поможет очистить сода

Чистка уксусом гораздо проще, непосредственно в кастрюлю наливают стакан воды и добавляют ½ стакана уксуса и кипятят не более 15-ти минут. Уксус можно заменить лимонной кислотой или соком лимона, но это получится гораздо дороже.

Совет. Любые кислоты при долгом контакте с эмалью способны разрушить ее, поэтому не нужно оставлять их в кастрюле. Сразу после кипячения кислоту нужно вылить, а посуду хорошо вымыть.

Даже если у вас дома нет уксуса, его можно найти в любом продуктовом магазине

Процесс и результат чистки эмалированной кастрюли

Чистые кастрюли поднимают настроение

Зола и сыворотка

Чистка посуды золой – способ уникальный и очень древний. К нему обращаются редко, как правило, в условиях отсутствия цивилизации, например, на природе, когда кастрюлю использовали на открытом огне (на костре). Зато зола в этом случае не проблема, ее можно взять прямо их потухшего кострища. Емкость наполняют золой на 1/3, добавляют воду и ставят на огонь. Кипеть эта «адская» смесь должна около получаса. Далее кастрюлю просто моют холодной или теплой водой и вытирают насухо.

Эмалированные кастрюли от европейского производителя

Зола тоже является экологичным и качественным средством очистки эмалированной кастрюли от гари

Сыворотка для снятия нагара с посуды – самый безопасный способ и для самой кастрюли, и для здоровья человека. В посуду заливают обычную сыворотку, которая стоит сущие копейки и оставляют на несколько часов. Исчезает не только пригар, но и накипь от воды. Затем кастрюлю просто хорошо ополаскивают чистой водой.