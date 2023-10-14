Поразительная диорама с невероятной детализацией

Океан, пляж, горы, руины, деревня и замок.



На столешнице мужчине удалось разместить дотошную в деталях картину жизни приморской деревушки, населенной матросами, военными, трактирщиками и выпивохами.







У Райана Девото ушло несколько лет на создание столь подробной копии виртуального мира, где фермеры возделывают поля, порт принимает грузы, а торговые корабли покачиваются на волнах прибоя. Столь осязаемый океан создателю диорамы предоставил другой мастер Майкл Тискус, который специализируется на подобных продуктах.







Работу над диорамой Райан закончил еще в январе 2016 года, однако массовое внимание к своему труду мастер привлек только после того, как фотографии попали в популярное Facebook-сообщество Amazing tabletop terrain, а оттуда разошлись по профильным сетевым ресурсам.























































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