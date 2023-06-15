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7 самых странных возможностей современных бюстгальтеров

Оказывается, бюстгальтер, кроме своей основной функции, может выполнять и ряд других, причем весьма необычных. В нашем сегодняшнем обзоре — бюстгальтер-противогаз, бюстгальтер-бар и другие бюстгальтеры с не менее странным функционалом.

7 самых странных возможностей современных бюстгальтеров

Бюстгальтер-томограф


7 самых странных возможностей современных бюстгальтеров

Этот хай-тек-бюстгальтер имеет множество встроенных датчиков, способных обнаруживать самые тонкие изменения в температуре ткани молочной железы, предупреждая о риске развития онкологии груди. Если температура выше нормы и высока вероятность наличия аномально растущих раковых клеток, на бюстгальтере появляются необычные узоры. Создатели этого предмета нижнего белья утверждают, что он станет одним из наиболее точных методов магнитно-резонансной томографии.

Бюстгальтер, который следит за состоянием здоровья


7 самых странных возможностей современных бюстгальтеров

Бюстгальтер, созданный американскими учеными, — целая система мониторинга состояния здоровья человека. Он умеет снимать данные о температуре тела, частоте дыхания, нейронной активности и передавать их в режиме онлайн лечащему врачу или владелице этого необычного аксессуара. Возможно это благодаря наноструктурированным текстильным датчикам, интегрированным в бюстгальтер.

Бюстгальтер-респиратор


7 самых странных возможностей современных бюстгальтеров

Emergency Bra носится под одеждой как самый обычный бюстгальтер, а в случае появления в воздухе отравляющих веществ его можно разделить на две маски, которые можно использовать как респираторы. Прекрасное средство для защиты от биологических и радиологических атак.

Бюстгальтер как экотопливо


7 самых странных возможностей современных бюстгальтеров

В некоторых японских магазинах принимают бюстгальтеры, чтобы превратить их в экотопливо. Дело в том, что этот предмет нижнего белья весьма непросто утилизировать из-за того, что в производстве используются синтетические материалы, пластиковые и железные элементы. Японские «зеленые» уверяют, что знают способ экологичной утилизации, в ходе которой практически не вырабатывается опасный диоксин.

Бюстгальтер как строительный материал


7 самых странных возможностей современных бюстгальтеров

Итальянская компания Intimates также принимает старые бюстгальтеры, но использует их для звуковой изоляции зданий. За принесенный бюстгальтер женщина получает 4 доллара — хороший стимул, чтобы принять участие в спасении планеты.

Контейнер для вина


7 самых странных возможностей современных бюстгальтеров

В этот бюстгальтер можно залить порцию вина. Женщина получает одновременно шикарный бюст и возможность отхлебнуть глоток-другой через специальную трубку. Главное, надевая такой бюстгальтер, сохранить трезвость ума.

Бюстгальтер из сои


7 самых странных возможностей современных бюстгальтеров

Японский дизайнер предлагает большую коллекцию нижнего белья, сделанного из шелухи сои, смешанной с органическим хлопком. Коллекция приятно удивляет не только своей экологичностью, но и широкой цветовой гаммой.

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