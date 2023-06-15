7 самых странных возможностей современных бюстгальтеров

Оказывается, бюстгальтер, кроме своей основной функции, может выполнять и ряд других, причем весьма необычных. В нашем сегодняшнем обзоре — бюстгальтер-противогаз, бюстгальтер-бар и другие бюстгальтеры с не менее странным функционалом.









Бюстгальтер-томограф

Бюстгальтер, который следит за состоянием здоровья

Бюстгальтер-респиратор

Бюстгальтер как экотопливо

Бюстгальтер как строительный материал

Контейнер для вина

Бюстгальтер из сои