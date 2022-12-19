Для сегодняшнего молодого поколения многие слова и выражения, которые были в обиходе советского человека, малопонятны.
Это естественно, т.к. многие выражения времен СССР либо вообще вышли из употребления, либо теперь носят несколько иное значение.
К примеру, словосочетание «битва за урожай» сейчас многим знакомо, как название компьютерной игры. Старое значение этого словосочетания — ушло.
Наверное безвозвратно…
Подача материала несколько странная, но что есть, то есть…
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Обычные слова и выражения обычных советских людей
Для сегодняшнего молодого поколения многие слова и выражения, которые были в обиходе советского человека, малопонятны.
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