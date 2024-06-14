Просто Космос: Часы, на которые невозможно смотреть без восхищения

Trappist – часы со звёздным небом.

Часы для романтиков и тех, кто всё ещё мечтает о космосе.

Trappist от Xeric – одна из самых красивых моделей часов 2017-го.

Движение планет вместо стрелок.

Trappist: звёздное небо на запястье.

Внутренний циферблат показывает фазы луны.

Как «читать» часы Trappist от Xeric.

Не перевелись ещё на Земле романтики!