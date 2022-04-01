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Подробная инструкция: Как легко открыть консервную банку при помощи ложки


Как открыть консервную банку при помощи ложки.

Как открыть консервную банку при помощи ложки.

Пожалуй, каждый хоть раз сталкивался с проблемой отсутствия консервного ножа или открывалки, когда это было жизненно необходимо. Чтобы не почувствовать себя Лисой возле кувшина из небезызвестной басни, для открывания консервной банки можно использовать обычную столовую ложку. Неожиданно, но этот способ действительно выручит в нужной ситуации.


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Подробная инструкция: Как легко открыть консервную банку при помощи ложки

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Подробная инструкция: Как легко открыть консервную банку при помощи ложкиПодписаться на мой Instagram
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