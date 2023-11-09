Бриллиантовая планета, вымысел или реальность?

Не так давно стало известно о том, что учеными была найдена новая планета. Находка была обнаружена в созвездии Рака. По имеющимся данным, небесное тело полностью покрыто алмазами. Также ученые считают, что обнаруженная планета практически вдвое больше Земли.









Но пытливый глаз астрономов был увлечен не столько размерами новой планеты, сколько особенностью ее поверхности. Так, в ходе проводимого исследования было выявлено, что планета – «55 Cancri e» полностью усыпана алмазами и графитом. Что автоматически делает ее одной из самых богатых обнаруженных ранее небесных тел.



К слову, орбита планеты «55 Cancri e» вокруг звезды, которую достаточно легко увидеть с Земли без специальных приспособлений. Сама же «55 Cancri e» находится в сорока световых лет от Земли в созвездии Рака.







Удивительно, но эта планета, к тому же еще и одна из самых горячих планет, обнаруженных ранее. Приблизительная температура ее поверхности составляет около 1650 градус по Цельсию. А движется она по своей орбите невероятно быстро. Так, ее планетарный год составляет практически восемнадцать часов.







По мнению ученых такая скорость и особенность ее поверхности обусловлены достаточно малым расстоянием от своей звезды. Кстати, «55 Cancri e» – не первая алмазная планета, обнаруженная астрономами. Уже были «находки» и до нее. Особенность «55 Cancri e» еще и в том, что именно ее звезда очень похожа на наше Солнце.



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