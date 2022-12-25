13 фактов о Ватикане, которые заставят по-другому посмотреть на карликовое государство

1. Ватикан - богатая страна, где не платят налоги

Страна-карлик имеет десятки статей доходов, зато налогов почти нет. /Фото: vivareit.ru

Туристы составляют немалую долю доходов Ватикана. /Фото: city-trips.ru

2. О футболе в Ватикане

При всей карликовости Ватикан имеет развитый футбол. /Фото: s5o.ru

В Ватикане даже футбольный кубок с намёком на религию. /Фото: stadion-kuban.ru

3. Ватикан владеет телескопом в американском штате Аризона

Ватикан активно занимается астрономией. /Фото: cruxnow.com

Ватиканский телескоп в американском штате. /Фото: arizona.edu

4. Заявления о космосе и инопланетянах

Насчёт космоса и НЛО у Ватикана есть собственная позиция. /Фото: svidok.online

Чтобы признать, что Земля вертится вокруг Солнца, Ватикану потребовалось не одно столетие. /Фото: amazonaws.com

5. Страну «создал» Бенито Муссолини

Бенито Муссолини стоял у истоков создания независимого Ватикана. /Фото: mir-znaniy.com

Территория независимого Ватикана с 1929 года. /Фото: wikipedia.org

6. Кто может получить гражданство Ватикана

Обычно у граждан Ватикана гражданства сразу два. /Фото: rbk.ru

Паспорт ватиканского кардинала Йозефа Ратцингера. /Фото: papst.pro

7. Среди граждан Ватикана практически нет женщин, но их поддерживают в продвижении по службе

Женщин среди граждан Ватикана очень мало, и Франческа Ди Джованни - одна из них. /Фото: znaj.ua

Рафаэла Петрини - одна из немногих женщин-гражданок Ватикана на сегодняшний день. /Фото: unn.com.ua

8. Армия Ватикана состоит из одних швейцарцев

Самая маленькая и яркая армия мира. /Фото: dw.com

Смешная форма не мешает швейцарской гвардии быть полноценной боевой армией. /Фото: supersmall.ru

9. Сокровища Ватикана

Библиотека Ватикана - настоящий клад информации о былых временах. /Фото: sib-catholic.ru

Музеи Ватикана - один из самых популярных в мире. /Фото: wp.com, italy4.me

10. Необычная инфраструктура Ватикана

Железная дорога Ватикана самая короткая, но она есть. /Фото: livejournal.com

В Ватикане почта очень даже популярна, даже за пределами страны. /Фото: turbina.ru

11. Площадь Святого Петра украшает египетский обелиск

Оригинальное украшение в мировом центре католической веры. /Фото: goodfon.ru

У обелиска даже тень без работы не осталась. /Фото: holidaygid.ru

12. Папы Римские долгое время вообще не жили в Ватикане

До переезда в Ватикан резиденция была в Латеранском дворце. /Фото: mapio.net

Базилика Святого Петра долго ждала своего часа. /Фото: planetofhotels.com

13. Религия в Ватикане идёт в ногу со временем

Папский престол не чурается новых технологий. /Фото: megaobzor.com

Умные гаджеты и мобильные платформы для современных верующих от Ватикана. /Фото: «умные» четки для молитвы. /Фото: mobidevices.ru, vaticannews.va