13 фактов о Ватикане, которые заставят по-другому посмотреть на карликовое государство

Ватикан - воистину уникальное государство. Мало того, что размер этой карликовой страны меньше, чем площадь некоторых отечественных деревень, так ещё и особенности жизни там способны удивить даже бывалого путешественника. Например, в Ватикане фактически не платятся налоги, а к истории его формирования приложил руку...Бенито Муссолини. Вашему вниманию 13 забавных фактов о Ватикане, которые заставят по-другому посмотреть на карликовое государство.
1. Ватикан - богатая страна, где не платят налоги
Страна-карлик имеет десятки статей доходов, зато налогов почти нет. /Фото: vivareit.ru
Ватикан имеет слишком мало земли, чтобы заниматься, к примеру, сельским хозяйством - этого рода деятельности в государстве фактически нет. Зато это не мешает стране являться крупным землевладельцем, причём этот ресурс они имеют не только в Италии, но и Испании, Германии и нескольких других странах. Среди других статей доходов Ватикана немалую долю составляет туристический бизнес, а также отчисления от акций целого ряда различных производств электроэнергии, резиновой, химической и других промышленностей, которыми она владеет по всему миру.
Туристы составляют немалую долю доходов Ватикана. /Фото: city-trips.ru
А вот ситуация с доходами от налогообложения в Ватикане довольно любопытная. Дело в том, что внутренних налогов в карликовом государстве практически и нет, и отчисления в бюджет оттуда сравнительно небольшие. Зато благодаря фактическому отсутствию налогообложения цены в магазинах на порядок дешевле, чем в той же Италии. Однако ватиканское правительство всё-таки получает приличный приток финансов в бюджет за счёт налогов. Только не внутренних, в внешних - Ватикану платят римско-католические епархии, размещённые в других странах.
2. О футболе в Ватикане
При всей карликовости Ватикан имеет развитый футбол. /Фото: s5o.ru
Довольно любопытная ситуация в карликовой стране с игрой миллионов. Так, Ватиканская футбольная сборная является официально признанной, однако не входит в состав ФИФА. Команда имеет символику и свои цвета - бело-жёлтые, а игроками сборной обычно становятся швейцарские гвардейцы, члены Папского совета, и даже музейные сотрудники. Более того, государство сформировало собственную футбольную лигу, в которой играет немало команд с говорящими названиями - «Гвардейцы», «Банк» или «Библиотека». Привлекают к игре и семинаристов и священников католических учебных заведений - они соревнуются в рамках турнира «Кубок клириков», главным призом которого является занимательная статуэтка - футбольный мяч из металла, лежащий на паре бутс и при этом увенчанный головным убором католических священнослужителей.
В Ватикане даже футбольный кубок с намёком на религию. /Фото: stadion-kuban.ru
Немного отличаются и правила проведения футбольного матча в Ватикане в сравнении с остальными странами. Например, длина тайма сокращена до 30 минут, соответственно, вся игра длится только час. А ещё в ватиканском футболе нет знакомых нам красных и жёлтых карточек: по данным редакции Novate.ru, за нарушение правил судья продемонстрирует игроку голубую карточку, а наказание обычно одно - удаление на пять минут. А вот своего поля у карликовой лиги нет: единственный Римский стадион Святого Петра по факту является поляной, не приспособленной к игре. Поэтому Ватиканская сборная играет матчи на стадионе Stadio Пия XII на 1500 зрителей, находящемся в итальянском Альбано-Лациале, который является домашней ареной клуба «ASD Albalonga» из итальянской серии D.
3. Ватикан владеет телескопом в американском штате Аризона
Ватикан активно занимается астрономией. /Фото: cruxnow.com
В Ватикане активно занимаются исследованием небесных тел - на территории папской летней резиденции в Кастель-Гандольфо, что в 25 километрах от Рима, расположена обсерватория, где много лет работали астрономы из карликового государства. Однако итальянская столица разрасталась со временем, что привело к явлению светового загрязнения, которое стало чинить препятствия для исследований данного рода.
Ватиканский телескоп в американском штате. /Фото: arizona.edu
Поэтому ватиканское руководство нашло решение в расширении своего исследовательского центра за счёт открытия филиала в американском городе Тусоне, что юго-восточной Аризоне. На вершине горы Грэм в 1981 году был открыт Vatican Advanced Technology Telescope, с помощью которого Ватикан проводит астрономические исследования. Причём, несмотря на то, что он меньший по размерам, чем близлежащие телескопы, он обладает отличными оптическими характеристиками, и это позволяет ему совершать качественные исследования и даже открытия: например, доказательство изменений размеров Вселенной с возрастом или открытие первого бинарного астероида «4 Веста».
4. Заявления о космосе и инопланетянах
Насчёт космоса и НЛО у Ватикана есть собственная позиция. /Фото: svidok.online
Трудно сказать, стали ли астрономические исследования толчком к нескольким заявлениям официального Ватикана, касающиеся космического пространства. Однако их содержание действительно любопытно. Например, в 2006 году директор обсерватории Ватикана, отец Хосе Фунес сделал публичное заявление о том, что теократическое карликовое государство допускает теоретическое существование инопланетных существа. При этом было сделано уточнение: какими бы формами жизни они не были, Ватикан в любом случае будет считать их Божьими созданиями.
Чтобы признать, что Земля вертится вокруг Солнца, Ватикану потребовалось не одно столетие. /Фото: amazonaws.com
Другое занимательное заявление касалось легендарного открытия Николая Коперника и Галилео Галилея. Так, лишь в 1992 году Ватиканом была официально признана концепция гелиоцентрического строения Солнечной системы. О том, что Земля вращается вокруг Солнца, сказал папа Иоанн-Павел II в своей речи на эту тему. Кроме того, Галилео Галилей был назван им блестящим физиком, которого теологи несправедливо заставляли отречься от своих теорий, слишком буквально придерживаясь текста Священного писания. К слову, чтобы прийти к такому мнению на официальному уровне, в Ватикане на протяжении десяти лет работала комиссия по реабилитации ученого.
5. Страну «создал» Бенито Муссолини
Бенито Муссолини стоял у истоков создания независимого Ватикана. /Фото: mir-znaniy.com
Если углубиться в историю Папского государства, то оно существовало вплоть до 1870 года, когда было аннексировано Итальянским королевством, что стало причиной возникновения так называемого «Римского вопроса», который выражался в многолетнем споре между итальянским правительством и католической церковью. И только после его разрешения 11 февраля 1929 года Ватикан официально обрёл независимость.
Территория независимого Ватикана с 1929 года. /Фото: wikipedia.org
Однако самое поразительное в этом истории то, что данный процесс произошёл при участии дуче Бенито Муссолини: именно при его правительстве были начаты переговоры относительно разрешения «Римского вопроса». И оно же подписало с Папским престолом Латеранские пакты - документ, также известный как Латеранский договор. Он предусматривал возможность для Ватикана функционировать как суверенному государству. Более того, Италия выделила карликовой стране 92 миллиона, что эквивалентно около 1 миллиарду долларов по нынешнему курсу, которые и стали своего рода начальным капиталом для построения экономики Ватикана.
6. Кто может получить гражданство Ватикана
Обычно у граждан Ватикана гражданства сразу два. /Фото: rbk.ru
Практика получения гражданства Ватикана довольно любопытна. Право на его предоставление имеют только те жители, которые состоят там на государственной службе: в первую очередь, это служители Святого престола, а также члены швейцарской гвардии Папы Римского.
Паспорт ватиканского кардинала Йозефа Ратцингера. /Фото: papst.pro
Соответственно, пожизненного статуса оно не имеет: как только их работа на какой-либо из вышеупомянутых должностей завершается, то и гражданство Ватикана аннулируется. Но это не значит, что тот, кто не является гражданином хоть какой-нибудь страны, останется бездомным: в положения Латеранского договора от 1929 года указывается, что в этом случае человек автоматически становится итальянским подданным.
7. Среди граждан Ватикана практически нет женщин, но их поддерживают в продвижении по службе
Женщин среди граждан Ватикана очень мало, и Франческа Ди Джованни - одна из них. /Фото: znaj.ua
Учитывая вышеизложенные особенности получения гражданства Ватикана, нетрудно догадаться, что женщин среди граждан практически и нет. Например, по данным редакции Novate.ru, по состоянию на 2011 год, когда в стране проходила перепись населения, из 594 человек, имеющих гражданство, женщина была всего одна монахиня. Фактически единственным альтернативным вариантом остаться в Ватикане на постоянной основе для девушки является брак с швейцарским гвардейцем, либо же родиться от подобного брака. При этом Папа на официальном уровне осуществляет поддержку женщин в продвижении по карьерной лестнице на государственной службе.
Рафаэла Петрини - одна из немногих женщин-гражданок Ватикана на сегодняшний день. /Фото: unn.com.ua
Так, в 2020 году впервые за историю существования государства пост «заместителя секретаря по отношениям с государствами», что эквивалентно привычному нам заместителю министра иностранных дел заняла представительница прекрасной половины человечества Франческа Ди Джованни. До этого она около тридцати лет работала в Ватикане на разных должностях, в том числе, занималась проблемами беженцев, вопросами международного гуманитарного права и прав женщин. А уже в прошлом году женщина стала новым генеральным секретарем губернаторства Ватикан - эту должность Папа доверил монахине Рафаэле Петрини.
8. Армия Ватикана состоит из одних швейцарцев
Самая маленькая и яркая армия мира. /Фото: dw.com
Трудно не обратить внимание на гвардейцев в Ватикане - уж очень яркая и броская у них форма, автор которой вдохновлялся эпохой Возрождения. Но и история этой уникальной армии, несомненно, заслуживает внимания. Так, швейцарская гвардия впервые была призвана на защиту понтифика более пятисот лет назад - в 1506 году. Тогда на Папском престоле главенствовал Юлий II - именно им была нанята одна из швейцарских частей для личной защиты. А в независимом Ватикане гвардия стала постоянной армией.
Смешная форма не мешает швейцарской гвардии быть полноценной боевой армией. /Фото: supersmall.ru
Несмотря на забавные мундиры, швейцарская гвардия отличается хорошей армейской подготовкой и особыми требованиями к своим солдатам: самое известное из них - это быть гражданином Швейцарии, а ещё их рост не может быть ниже отметки в 175 сантиметров. Гвардейцы имеют чёткий распорядок дежурств, а в число их обязанностей входит довольно широкий круг обязанностей, помимо охраны Папы: так, они предоставляют справочную информацию туристам и следят за порядком на улицах Ватикана, но при этом не так давно в круг их обязанностей были включены разведывательная и антитеррористическая деятельность.
Интересный факт: за всю историю своего существования гвардейцы только дважды брались за оружие. И если впервые это произошло из-за нападения на Рис ещё в мае 1527 года, то второй раз им пришлось это сделать во время Второй мировой войны. Тогда, а произошло это в 1944 году, немцы вошли в Рим, однако на границе Ватикана их встретили солдаты Папы и предупредили, что не дадут войти им на территорию страны-карлика, а в случае попытки вторжения будут биться до последнего солдата. Но командование вермахта приказало Ватикан не занимать - в итоге за всю войну ни один немец туда так и не вошёл.
9. Сокровища Ватикана
Библиотека Ватикана - настоящий клад информации о былых временах. /Фото: sib-catholic.ru
Папский престол столетиями копил самые разные сокровища - от драгоценных вещей и различных артефактов до бесценных книг и рукописей. Так, Ватиканская апостольская библиотека на сегодняшний день является одной из богатейших на планете. Это и неудивительно, ведь по информации Novate.ru, в её хранилищах расположилась самая полная коллекция рукописей эпох Средневековья и Ренессанса количеством около 1,6 миллиона печатных книг и 150 тысяч рукописных манускриптов.
Музеи Ватикана - один из самых популярных в мире. /Фото: wp.com, italy4.me
Такой же славой пользуются и музеи Ватикана. Во-первых, их протяженность составляет около 15 километров, что уже впечатляюще. Основаны они были основаны в начале 16 столетия по инициативе Папы Юлием II, и за это время успели накопить самую большую коллекцию экспонатов в мире. Собрание сокровищ Папского престола и артефактов прошлых времен привлекает огромный интерес обывателей, поэтому музеи являются туристической жемчужиной карликового государства: ежегодно их посетителями становятся 5,5 миллионов человек.
10. Необычная инфраструктура Ватикана
Железная дорога Ватикана самая короткая, но она есть. /Фото: livejournal.com
Карликовая территория государства не позволяют ему разместить весь набор инфраструктуры, которым обладают другие страны. Например, в Ватикане нет своего аэропорта, поэтому его граждане пользуются итальянским. Тоже самое касается тюрем и даже больниц. А вот вертолётная площадка там уместилась. С дорогами похожая история: шоссе и трасс там не найти - только улочки, но есть железная дорога, представленная двумя путями общей длиной в 600 метров.
В Ватикане почта очень даже популярна, даже за пределами страны. /Фото: turbina.ru
С заведениями в Ватикане получше: к примеру, в стране есть почтовое отделение, услугами которого пользуются ещё и жители Рима, так как считают, что почта карликового государства работает быстрее итальянской. Поэтому совершенно логично, что Ватикан печатает собственные почтовые марки. Есть там и банк, который знаменит одной занимательной услугой: в их банкоматах качестве одного из вариантов языков обслуживания могут выбрать классическую латынь. Такую возможность больше не предоставляет ни один банк на планете.
11. Площадь Святого Петра украшает египетский обелиск
Оригинальное украшение в мировом центре католической веры. /Фото: goodfon.ru
Это может показаться странным, что буквально в центре католического анклава внезапно оказался обелиск из Древнего Египта. Однако он, мало того, что имеет удивительную историю, так ещё и, помимо «украшательной», выполняет ещё одну, вполне практическую функцию. Исследователи считают, что первоначально монолитный обелиск из красного гранита, массой примерно 350 тонн, был установлен во славу египетского фараона более 3 тысяч лет назад. А потом он попал в Рим - по приказу императора Калигулы его перевезли из первоначального места в Гелиополе.
У обелиска даже тень без работы не осталась. /Фото: holidaygid.ru
А вот в Ватикане он оказался полторы тысячи лет спустя - в 1585 году Папа римский Сикст V задумал преобразить город за счёт новых улиц и площадей. Считается, что именно ему принадлежит идея украшать последними древнеримскими обелисками. Год спустя и этот обелиск перенесли в центр площади Святого Петра, где он продолжает стоять и по сей день. Для этого пришлось привлечь 800 рабочих и немалое количество строительной техники. Однако его функционал не ограничивается только декоративной составляющей - он ещё и играет роль огромных солнечных часов.
12. Папы Римские долгое время вообще не жили в Ватикане
До переезда в Ватикан резиденция была в Латеранском дворце. /Фото: mapio.net
Это сегодня Папа Римский живет в Ватикане, и многим кажется, что так было чуть ли не всегда. Однако в реальности это не совсем так. Когда независимого государства ещё не существовало, но при это уже была построена базилика Святого Петра, главы католической церкви долгое время всё равно продолжали жить в другом месте. В период классического Средневековья, после Х столетия, их резиденцией был Латеранский дворец в Риме.
Базилика Святого Петра долго ждала своего часа. /Фото: planetofhotels.com
А вот триста лет спустя, с 1309 года, папский двор и вовсе переехал в Авиньон. Произошло это потому, что папой стал французский кардинал. Но авиньонский период затянулся, потому что ещё шесть пап были французами. Возвращение папского престола в Рим произошло аж в 1377 году, когда Латеранский дворец серьёзно пострадал во время очередного пожара. Именно тогда Ватикан решили использовать в качестве папской резиденции. Правда, пришлось потрудиться, чтобы привести практически заброшенный город в порядок: сохранились свидетельства, что на территории базилики ходили коровы.
13. Религия в Ватикане идёт в ногу со временем
Папский престол не чурается новых технологий. /Фото: megaobzor.com
В отличие от своих предшественников из Святой Инквизиции, современный Папский престол совершенно не страшится инноваций и продуктов научно-технического прогресса. Так, давно известно, что Папа Бенедикт XVI является активным пользователем смартфона, причём не только в личных целях, но и во благо религии: с помощью гаджета он осуществляет регулярную рассылку своим подписчикам сообщений с проповедями. Кроме того, у Ватикана есть собственный канал на YouTube, где проводятся трансляции различных церемоний. А чуть больше двух лет назад даже были презентованы «умные» четки для молитвы.
Умные гаджеты и мобильные платформы для современных верующих от Ватикана. /Фото: «умные» четки для молитвы. /Фото: mobidevices.ru, vaticannews.va
Однако на этом Папский престол не остановился. Известно, что с подачи Ватикана было создано сразу несколько приложений и специальных платформ для католиков. Например, пользователи iPhone имеют возможность установить приложение с молитвами на каждый день. А в январе 2019 года произошёл запуск платформы для молитв под названием «Сlick To Pray» («Кликни и молись»), который включает веб-сайт, а также несколько мобильных приложений, например, «Молись с папой», «Молись каждый день» или «Молись в сети». Причём последняя создана для того, чтобы верующие могли обмениваться молитвами между собой.
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