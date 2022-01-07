11 «бабушкиных» полезностей, которые актуальны и сегодня

Есть советы, которые нельзя забывать и через 20 лет.

1. Бутылка вина

Если выпить рюмочку перед обедом, никто и не заметит. /Фото: cf.ltkcdn.net

2. Разбитое, но целое яйцо

Небольшая хитрость — красивый вид еды. /Фото: craftycookingmama.com

3. Реставрация под силу любому

Почувствуй себя творцом. /Фото: oldworldrestorations.com

4. Меньше битого фарфора

Мышка бежала, хвостиком махнула… /Фото: i.ytimg.com

5. Лечебная премудрость

Рюмка — весьма полезный и многофункциональный предмет. /Фото: cdn1.dailyhealthpost.com

6. Безопасная транспортировка

Обычные мелочи часто выручают из непростых ситуаций. /Фото: i.pinimg.com

7. Двойная защита от протеканий

Все остается на своих местах, ничто не растекается.

8. Вещи с приятным ароматом

Именно мелочи делают нашу жизнь более приятной. /Фото: pagingsupermom.com

9. Готовить картофель можно быстрее

Зачем тратить лишнее время? /Фото: pixfeeds.com

10. Побег чайного пакетика

Умный человек их все-таки придумал. /Фото: concernedpatriot.com

11. Универсальный лимон

Не стоит кривиться, лимон — это сила! /Фото: thethingswellmake.com