15 домашних хитростей, позволяющих с помощью сахара решить множество бытовых проблем

Альтернативные методы использования сахара.
В новом обзоре было собрано сразу 15 небольших, но невероятно полезных хитростей, каждая из которых совершенно точно пригодится в каждом доме. Для реализации каждой из них нужно будет использовать сахар. Ничего сложного в предложенных способах нет, пускай и придется потратить некоторое время.
1. Остановка кровотечения
Использования сахара при порезах.
Сахар можно использовать для остановки кровотечения при порезах и повреждениях кожи. Просто насыпьте его на рану и замотайте бинтом. Кровь быстро загустеет и остановится, а порез заживет очень быстро.
2. Скраб для тела
Домашний скраб для тела на основе сахара.
Сахар - отличное средство для ухода за кожей. Мелкие сладкие крупинки прекрасно удаляют загрязнения, омертвевшие клетки кожи, сужают поры, увлажняют и даже оказывают антивозрастное действие. Поэтому, есть смысл приготовить собственный домашний скраб для тела, который сделает кожу гладкой и бархатной. Для этого смешайте несколько ложек сахарного песка с оливковым и кокосовым маслом, добавьте несколько капель любого эфирного масла, смешайте все в однородную кашицу, поместите в банку с крышкой и используйте для очистки кожи 1-2 раза в неделю.
3. Букеты живых цветов
Продлить жизнь букетам живых цветов.
Добавьте в вазу с водой 3 столовых ложки сахара и 2 столовых ложки уксуса, чтобы букеты цветов дольше оставались свежими и радовали глаз.
4. Розжиг костра
Использование сахара для розжига костра.
Посыпьте дрова, приготовленные для костра, сахаром и только после этого начинайте розжиг. Сахар многократно усилить горение и огонь разгорится без всяких усилий.
5. Устранение пятен
Сахар для удаления пятен.
Сахар прекрасно справляется с въевшимися пятнами, а также с пятнами от свежей травы. Для этого смешайте сахар с небольшим количеством теплой воды так, чтобы получилась густая кашица. Готовую смесь нанесите на пятно и оставьте на несколько часов, по истечению которых постирайте вещь, как обычно.
6. Средство от икоты
Сахар от икоты.
Если замучила икота, положите кусочек рафинада или чайную ложку сахара в рот и рассосите до полного растворения. Такая хитрость поможет справиться даже с самым сильным приступом икоты.
7. Очистка рук
Очистка рук от сильных загрязнений.
Очистить руки от машинного масла, жира или любых других серьезных загрязнений поможет сахар. Смешайте его с небольшим количеством теплой воды до образования густой кашицы, которую следует нанести на руки и потереть и смыть водой. Такая процедура позволит быстро устранить жир и загрязнения, а также обеспечит глубокое очищение кожи.
8. Свежесть выпечки
Сахар для хранения выпечки и сыра.
Чтобы торты, пирожные, печенье и хлеб не черствели и не портились храните их в герметичных контейнерах с несколькими кусочками рафинада. Также с помощью рафинада можно предотвратить появление плесени на сыре.
9. Избавится от неприятных запахов
Рафинад для борьбы с неприятными запахами в помещении.
С помощью сахара можно избавится от въедливых запахов гари или рыбы на кухне. Просто поместите кусочек рафинада в старую металлическую миску и подожгите его.
10. Средство от укусов ос
Сахар от укусов ос.
При укусе осы, пчелы или шершня, присыпьте пораженный участок кожи сахаром. Он вытянет яд из раны и предотвратит появление отека.
11. Средство от ожога языка
Рафинад от ожога языка.
Рафинад можно использовать для облегчения боли при ожогах языка или слизистой рта горячим напитком или едой. Просто положите немного сахара на пораженный участок и боль утихнет.
12. Ловушка для насекомых
Ловушка для ос, комаров и шершней.
Чтобы комары, осы и шершни не омрачили время пребывания на природе, соорудите для них простую ловушку. Для этого из разрезанной бутылки нужно соорудить некое подобие воронки и заполнить ее смесью сахара, воды и дрожжей. Дрожжи выделяют диоксид углерода, который привлекает мошек, мух и комаров, а сахар заинтересует других насекомых.
13. Накрахмаленные вещи
Накрахмалить вещи с помощью сахара.
Накрахмаленные вещи более плотные, крепкие, хрустящие, меньше мнутся и дольше остаются чистыми. Однако, накрахмалить вещи можно не только с помощью крахмала, но и с помощью сахара. Для этого нужно приготовить сироп из 5-6 столовых ложек сахара на литр воды. Сироп нужно варить до тех пор, пока сахар полностью не растворится в воде. Вещи следует опускать в горячий сироп, отжать, расправить и высушить.
14. Паста для шугаринга
Сахарная эпиляция в домашних условиях.
Сахарная эпиляция - это популярная процедура, способная надолго избавить от нежелательной растительности и сделать кожу гладкой и бархатной. Провести такую процедуру можно в домашних условиях. Для этого нужно приготовить специальную пасту из 10 столовых ложек сахара, 4 столовых ложек воды и пол чайной ложки лимонной кислоты. Все ингредиенты нужно смешать в кастрюле с толстым дном и кипятить на маленьком огне, помешивая субстанцию, чтобы сахар не пригорел. Когда паста приобретет карамельный оттенок, чуть темнее, чем светлое пиво, кастрюлю нужно снять с огня, остудить ее и приступать к эпиляции.
15. Удобрение комнатных цветов
Подкормка цветов сахаром.
Чтобы комнатные цветы быстро росли, были сильными и цвели их нужно периодически подкармливать сахаром. Особенно актуальным такое удобрение будет в зимний сезон, когда растения ощущают острую нехватку ультрафиолета. Сахар можно засыпать в горшок с цветами по одной чайной ложке, после чего поливать чистой водой или сиропом, приготовленным из столовой ложки сахара, разведенной в 500-ах миллилитрах воды.
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