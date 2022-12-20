Идеи для создания новогоднего настроения в спальне

Спальня — это то место в доме, где каждый человек полностью расслабляется. Поэтому, создавая новогодний интерьер в квартире, нельзя обойти вниманием спальню. Дизайнеры предложили много интересных идей для создания новогоднего настроения в спальне.



Большая звезда в спальне

Ветки в декоре спальни

Композиция из ели

Гирлянды

Праздничный текстиль в спальне

Креативные носочки в спальне

Фальш-камин в спальне

Новогодний подоконник в спальне

Неотъемлемым атрибутом Рождества является звезда Вифлеема. Идеальный вариант — звезда с подсветкой. Восьмиконечная крупная звезда с перфорацией поможет создать атмосферу рождественского волшебства.Запах хвои — это то, что создает новогоднее настроение. Нет необходимости устанавливать в спальне живую елку. Вполне достаточно украсить интерьер хвойными лапами. Можно самим сплести из них венок и повесить над кроватью, украсив шишками или гирляндами.Полый деревянный треугольник отлично подходит для создания оригинальной композиции в виде ели. Ее можно расположить или на подоконнике, или на прикроватной тумбочке, развесив над ней гирлянды, или поставив рядом подсвечник.Световое украшение спальни создаст особое праздничное настроение. Светодиодные гирлянды можно развесить над изголовьем кровати, по диагонали комнаты, а можно подвесить к раме на окне мерцающую всеми цветами радуги световую сеть.Подушки и покрывала, украшенные новогодней символикой: скандинавскими оленями, белыми медведями, елками, заснеженными пейзажами прекрасно смотрятся в интерьере, и придают праздничное настроение. Красные акцентные подушки — это беспроигрышный декор на Рождество и Новый год.Носочки Санта-Клауса вполне можно сшить самим, украсить и подвесить к изголовью кровати. Подарок, положенный в такую креативную упаковку, получить намного приятнее, чем в обычном пакете.В рождественскую и новогоднюю ночь камин смотрится в спальне как нельзя кстати. Он отождествляет собой уют и тепло дома. Если в помещении нет настоящего камина, то фальш-камин, украшенный атрибутами главного праздника года, станет отличным украшением интерьера.Украсив подоконник в спальне еловыми веночками с крупными красными бантами, сверкающими елочными шарами, подсвечниками со свечами, мишками, оленями и Дедом Морозом, вы придадите комнате праздничный вид.В преддверие главного праздника года, следует не только позаботиться о новых праздничных нарядах, но и украсить интерьер своих спален, где вам предстоит отдых после празднования Нового года.Идеи создания новогоднего настроения в спальне помогут вам настроиться на праздник, и провести его в приподнятом настроении.