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Идеи для создания новогоднего настроения в спальне

Спальня — это то место в доме, где каждый человек полностью расслабляется. Поэтому, создавая новогодний интерьер в квартире, нельзя обойти вниманием спальню. Дизайнеры предложили много интересных идей для создания новогоднего настроения в спальне.

Большая звезда в спальне



Неотъемлемым атрибутом Рождества является звезда Вифлеема. Идеальный вариант — звезда с подсветкой. Восьмиконечная крупная звезда с перфорацией поможет создать атмосферу рождественского волшебства.

Идеи для создания новогоднего настроения в спальне

Ветки в декоре спальни



Запах хвои — это то, что создает новогоднее настроение. Нет необходимости устанавливать в спальне живую елку. Вполне достаточно украсить интерьер хвойными лапами. Можно самим сплести из них венок и повесить над кроватью, украсив шишками или гирляндами.

Идеи для создания новогоднего настроения в спальне

Композиция из ели



Полый деревянный треугольник отлично подходит для создания оригинальной композиции в виде ели. Ее можно расположить или на подоконнике, или на прикроватной тумбочке, развесив над ней гирлянды, или поставив рядом подсвечник.

Идеи для создания новогоднего настроения в спальне

Гирлянды



Световое украшение спальни создаст особое праздничное настроение. Светодиодные гирлянды можно развесить над изголовьем кровати, по диагонали комнаты, а можно подвесить к раме на окне мерцающую всеми цветами радуги световую сеть.

Идеи для создания новогоднего настроения в спальне

Праздничный текстиль в спальне



Подушки и покрывала, украшенные новогодней символикой: скандинавскими оленями, белыми медведями, елками, заснеженными пейзажами прекрасно смотрятся в интерьере, и придают праздничное настроение. Красные акцентные подушки — это беспроигрышный декор на Рождество и Новый год.

Идеи для создания новогоднего настроения в спальне

Креативные носочки в спальне



Носочки Санта-Клауса вполне можно сшить самим, украсить и подвесить к изголовью кровати. Подарок, положенный в такую креативную упаковку, получить намного приятнее, чем в обычном пакете.

Идеи для создания новогоднего настроения в спальне

Фальш-камин в спальне



В рождественскую и новогоднюю ночь камин смотрится в спальне как нельзя кстати. Он отождествляет собой уют и тепло дома. Если в помещении нет настоящего камина, то фальш-камин, украшенный атрибутами главного праздника года, станет отличным украшением интерьера.

Идеи для создания новогоднего настроения в спальне

Новогодний подоконник в спальне



Украсив подоконник в спальне еловыми веночками с крупными красными бантами, сверкающими елочными шарами, подсвечниками со свечами, мишками, оленями и Дедом Морозом, вы придадите комнате праздничный вид.

Идеи для создания новогоднего настроения в спальне

В преддверие главного праздника года, следует не только позаботиться о новых праздничных нарядах, но и украсить интерьер своих спален, где вам предстоит отдых после празднования Нового года. 
Идеи создания новогоднего настроения в спальне помогут вам настроиться на праздник, и провести его в приподнятом настроении.
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