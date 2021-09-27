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Как «отец» литовской музыки и талантливый художник оказался в «жёлтом доме»: Микалоюс Чюрленис


Как «отец» литовской музыки и талантливый художник оказался в «жёлтом доме»: Микалоюс Чюрленис

Микалоюс Чюрленис за недолгие тридцать шесть лет словно прожил несколько жизней. Композитор, художник, мыслитель, педагог, гипнотизер… и несчастный, запертый в стенах психиатрической клиники. Ранимый, погруженный то в мечтания, то в глубокую депрессию, он оставил глубокий след в литовской культуре.

Чюрлениса относят к символистам, но его живопись вне любого направления.

Чюрлениса относят к символистам, но его живопись вне любого направления.


Рай в изображении Чюрлениса.

Рай в изображении Чюрлениса.

 

Он родился в 1875 году в немецко-литовской семье. Его отец был крестьянского происхождения, мать происходила из семьи евангелистов, бежавших от религиозных преследований в Германии. Отец увлекался игрой на органе, и Микалоюс с шестилетнего возраста начал иногда подменять его в качестве органиста во время церковных служб. Сперва отец обучал его сам, но вскоре решил, что мальчику нужны настоящие учителя. Несколько лет Чюрленис занимался в оркестровой школе М.Огиньского, затем отправился в варшавский Музыкальный институт и окончил его с отличием.
Ангел.

Ангел.

 

Записи Чюрлениса тех лет показывают, что музыка была не единственной его страстью. Этот юноша, под маской спокойствия и скромности прятавший живой ум и горячее сердце, в годы учебы увлекался одновременно геологией, химией, историей, геометрией, культурами древних цивилизаций, философией, языками (как мертвыми, так и поныне существующими), восточными религиями, геометрией, физикой, астрономией… Невероятно широкий кругозор впоследствии стал основой его музыкального, художественного и философского творчества.

В работах Чюрлениса можно заметить образы древних цивилизаций.

В работах Чюрлениса можно заметить образы древних цивилизаций.

 
Мистические зиккураты, вдохновленные древними культурами.

Мистические зиккураты, вдохновленные древними культурами.

 

После Варшавы Чюрленис оказался в Лейпцигской консерватории – сначала в качестве студента, а затем – преподавателя. В Лейпциге Чюрленис в возрасте двадцати семи лет переживает первый задокументированный душевный кризис.
Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

 
Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

 

Частью творческого наследия Чюрлениса стали его дневники – подробные, содержащие размышления автора о жизни, о его страданиях и радостях, о тягостных размышлениях и духовном опыте. Они сохранились лишь частично, как и его переписка с братом и друзьями. Тексты Чюрлениса часто полны мрачных, минорных оттенков, отражающих настороженное отношение автора к действительности и неуверенность в своих силах.

 
В работах Чюрлениса часто присутствуют образы злого рока, фатума.

В работах Чюрлениса часто присутствуют образы злого рока, фатума.

 

 
Мрачные мотивы не чужды его творчеству.

Мрачные мотивы не чужды его творчеству.

 

Первому депрессивному эпизоду способствовало многое. В Варшаве отказались играть лучшее его произведение, преподавание давалось тяжело, будущее виделось неопределенным – несмотря на то, что ему дважды предлагали место музыкального руководителя, достаточно доходное и уважаемое… Свои отказы Чюрленис объяснял несколько необычно – он говорил, что учитель музыки должен обладать чистой и возвышенной душой, а его жизнь омрачена мелочной завистью.

 
Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

 

А вот его друзья говорили иное – им казалось, что в его присутствии и сами они становятся лучше и чище, при нем стихали сплетни и пустые разговоры, и все словно проникались светлыми чувствами. Быть может, дело было в гипнотическом даре Чюрлениса? Говорят, он обладал мистическими способностями, но не стремился их демонстрировать…

 
Природные и астрономические образы.

Природные и астрономические образы.

 

 
Птицы и крылатые фигуры - также частый мотив.

Птицы и крылатые фигуры - также частый мотив.

 

Чюрленис дает частные уроки музыки, но в нем все сильнее растет тяга к другому средству выражения эмоций – живописи. В те годы он не понимал, как выразить в музыке свои чувства, но при этом испытывал мучительную потребность высказаться и быть понятым.

 
Чюрленис стремился найти способ выражения чувств и нашел его в живописи.

Чюрленис стремился найти способ выражения чувств и нашел его в живописи.

 

Чюрленис начал посещать художественную студию.

 
Живопись и музыка переплелись в его творчестве.

Живопись и музыка переплелись в его творчестве.

 

 
Музыкальные картины Чюрлениса.

Музыкальные картины Чюрлениса.

 

С 1900-х годов Чюрленис участвовал в выставках, но, постоянно говоря о своей скромности, назначал невероятно высокие цены за свои работы… чтобы их никто не купил. При этом он отдавал свои картины тем, кому, как он считал, они по-настоящему понравились. Такое отношение к деньгам (Чюрленис презирал торговлю) привело его к крайней бедности.
Чюрленис завышал цены на свои работы...

Чюрленис завышал цены на свои работы...

 

 
Как «отец» литовской музыки и талантливый художник оказался в «жёлтом доме»: Микалоюс Чюрленис

...но с радостью дарил их.

 

Однажды он получил сильное обморожение, повлекшее за собой сильные боли, потому что у него не было денег на покупке перчаток. Постоянное недоедание, длящееся годами, повлекло за собой сильные проблемы с кишечником.
Сказка королей.

Сказка королей.

 
Весть.

Весть.

 

Из-за этой нищеты Чюрленис не мог – и не хотел – устраивать личную жизнь.
Из его писем известно, что первые долгие романтические отношения были разрушены не только и не столько желанием отца девушки устроить ей более выгодную партию, но и нерешительностью самого художника. Он опасался, что постоянные финансовые трудности разрушат то возвышенное, то божественное, что есть в любви – и в искусстве.
Образы литовской природы.

Образы литовской природы.

 
Образы литовской природы.

Образы литовской природы.

 
Образы литовской природы.

Образы литовской природы.

 

Впрочем, спустя девять лет он все же женился на писательнице Софии Кимантайте, с которой был невероятно счастлив. Они сошлись на почве идеи «литовского возрождения», которая в целом в среде литовцев не вызывала особого энтузиазма.
Образы литовской природы.

Образы литовской природы.

 
Образы литовской природы.

Образы литовской природы.

 
Природу Чюрленис наполнял особым смыслом.

Природу Чюрленис наполнял особым смыслом.

 

Вскоре после свадьбы они уехали в Петербург, где познакомились с Добужинским, Лансере, Бакстом, Сомовым и другими выдающимися художниками, которые горячо поддерживали и самого Чюрлениса, и его творчество.
Работы Чюрлениса вызвали интерес у русских художников.

Работы Чюрлениса вызвали интерес у русских художников.

 
Мистические работы Чюрлениса.

Мистические работы Чюрлениса.

 

Правда, Бенуа писал, что Чюрленис появился в искусстве не в свое время – его бледная, мрачная, дилетантская живопись не была понята ни зрителями, ни критиками.
Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

 
Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

 

София вернулась в Литву. Привязанность Чюрлениса к жене была маниакальной, через он не мыслил себя без нее, в моменты разлуки впадал в полную меланхолию и беспомощность. Какое-то время он пытался работать, начал огромное символистское полотно, но у него не было денег даже на краски. Через некоторое время София вернулась за ним и увезла домой.
Работы Чюрлениса отражали его депрессивное состояние.

Работы Чюрлениса отражали его депрессивное состояние.

 
Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

 

Чюрленис всегда был человеком с нестабильной психикой, и ни любовь, ни краткий период известности, ни общественная деятельность по возрождению литовской культуры (изучение фольклора, организация творческих сообществ) не могли спасти его от депрессии, а вслед за депрессией пришло тяжелое душевное расстройство.
Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

 

Чюрленис оказался в клинике для душевнобольных, ему запретили заниматься самыми важными для него вещами – музыкой и живописью. Не выдержав, однажды он сбежал из больницы в лес – в чем был, босиком, - но заблудился и вынужден был вернуться. После побега у художника началось воспаление легких, за которым последовало кровоизлияние в мозг, и 10 апреля 1911 года он скончался.
Чюрленис словно предвидел свой ранний уход - множество его полотен посвящено теме смерти.

Чюрленис словно предвидел свой ранний уход - множество его полотен посвящено теме смерти.

 

За десять лет творческой деятельности он создал более четырехсот музыкальных произведений и трехсот картин, писал стихи, экспериментировал с фотографией. Глубоко символичные, утонченные, полные света и торжества произведения Чюрлениса стали невероятно популярны лишь после его смерти.
Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

 
Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

 

Текст: Софья Егорова.

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Как «отец» литовской музыки и талантливый художник оказался в «жёлтом доме»: Микалоюс Чюрленис

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Как «отец» литовской музыки и талантливый художник оказался в «жёлтом доме»: Микалоюс ЧюрленисПодписаться на мой Instagram
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