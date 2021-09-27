Как «отец» литовской музыки и талантливый художник оказался в «жёлтом доме»: Микалоюс Чюрленис

Чюрлениса относят к символистам, но его живопись вне любого направления.

Рай в изображении Чюрлениса.

Ангел.

В работах Чюрлениса можно заметить образы древних цивилизаций.

Мистические зиккураты, вдохновленные древними культурами.

Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

В работах Чюрлениса часто присутствуют образы злого рока, фатума.

Мрачные мотивы не чужды его творчеству.

Живопись Чюрлениса.

Природные и астрономические образы.

Птицы и крылатые фигуры - также частый мотив.

Чюрленис стремился найти способ выражения чувств и нашел его в живописи.

Живопись и музыка переплелись в его творчестве.

Музыкальные картины Чюрлениса.

Чюрленис завышал цены на свои работы...

...но с радостью дарил их.

Сказка королей.

Весть.

Образы литовской природы.

Образы литовской природы.

Образы литовской природы.

Образы литовской природы.

Образы литовской природы.

Природу Чюрленис наполнял особым смыслом.

Работы Чюрлениса вызвали интерес у русских художников.

Мистические работы Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

Работы Чюрлениса отражали его депрессивное состояние.

Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.

Чюрленис словно предвидел свой ранний уход - множество его полотен посвящено теме смерти.

Живопись Чюрлениса.

Живопись Чюрлениса.