21 совет начинающему водителю

Далеко не всегда автошколы способны в полный мере подготовить человека к езде в реальных городских условиях. Так или иначе каждый водитель набирался опыту уже самостоятельно, на дорогах общего пользования.
Очень многое завист от профессиональных качеств инструктора по вождению, и в идеальном случае начинающий водитель все эти базовые моменты будет знать и в теории и на практике. Но на самом деле всё не так «идеально»...
1. Самое главное правило для начинающего водителя: не уверен - не лезь! Не уверен что успеешь повернуть? Стой и жди пока будет 100% уверенность в своём манёвре. Напрягают сложные перекрёстки в час-пик? Выбери другой путь. Не уверен что можешь ездить? Не садись за руль! Остальное, решаемо.)
2. Не суетись! Даже если сигналят сзади - не суетись и не торопись! Совершай манёвр тогда, когда уверен в его безопасном завершении, остальные подождут! Вспомни что все такими были, все тупили и косячили, подождут!
3. Думай не только за себя, но и за окружающих водителей. Начиная от парковки - не помешаю ли я другим автомобилям? И заканчивая своими манёврами - не создам ли я помеху другим? Не припарковался с первого раза, не бросайте машину как попало - сделайте второй заход на посадку, уверен место найдется, может быть чуть подальше.
4. Тормози заранее, и заранее показывай водителям сзади что тормозишь, даже если тормозишь двигателем - включай стоп-сигналы. Лёгкое касание педали тормоза уже зажигает стоп-сигналы, информируя водителей сзади что ты замедляешься. Даже если водитель сзади успеет среагировать, не факт что следующий за ним успеет сделать то же самое, а тебя догонят все трое всё равно. Оно нужно?
5. Пользуйтесь поворотниками не в момент манёвра, а за несколько секунд заранее - дав понять окружающим о вашем намерении.
6. Если вам нужно перестроиться, а вас всё не пускают и не пускают - откройте окно, и взглядом/жестом попросите водителя вас пустить. В 99% случаев вас пустят в ряд. Не забудьте сказать спасибо аварийкой.)
7. Старайтесь прогнозировать ситуацию вокруг себя. К примеру, впереди вас в левом ряду стоит машина с включённым левым поворотником. Вы едете в среднем ряду, и рядом с вами в левом ряду другой автомобиль. Будьте готовы что он может резко перестроиться в ваш ряд, или не увидев вас в мёртвой зоне.
8. Помните про свою мёртвую зону зеркал! Там может ехать другой автомобиль, для которого ваш манёвр будет сюрпризом.
9. Главное зеркало - центральное зеркало заднего вида! Через которое водитель должен контролировать ситуацию позади его автомобиля. Мимолётный взгляд туда много быстрее, чем осмотр по боковым зеркалам.
10. В плохую погоду держите стёкла/зеркала вашего автомобиля чистыми - будет намного комфортнее ехать.
11. Возьми за правило осматривать свой автомобиль перед поездкой. Просто подходя к автомобилю, бросить взгляд на колёса/отсутствие подтёков жидкости. Это избавит от неожиданностей в дороге. Тем более, если автомобиль не новый.
12. В потоке автомобилей нужно ехать со скоростью потока. Если вы едете медленнее, вы заставляете окружающих водителей совершать лишние перестроение и опережать вас. А лишние манёвры - риск создания аварийной ситуации.
13. Если на дороге 3 полосы движения - лучше двигайтесь в среднем ряду. В левом ряду не придется перестраиваться от поворачивающих налево, а в правом от внезапных остановок транспорта. Тем самым вы сократите кол-во перестроений.
14. На перекрестке, при повороте в несколько полос проще поворачивать с полосы где вы не будете "зажаты" между другими потоками. Главное не торопитесь и помните что сбоку от вас так же едет второй ряд.
15. Останавливаясь на перекрестке чтобы повернуть, оставляйте колёса ровно. Если ударят в зад вы избежите лобового столкновения со встречным потоком.
16. Не торопитесь начинать движение на зелёный, не убедившись в безопасности манёвра - помните, у нас очень развит национальный вид спорта "Езда на жёлтый свет".
17. Держите дистанцию от впереди идущего автомобиля! Не буду глубоко об этом рассказывать, просто держите дистанцию и чем больше скорость - тем больше дистанция.
18. Наклейка "Начинающий водитель" - полезна. Вы ошибаетесь если думаете что вас будут специально ущемлять на дороге, такие водители всё равно подрежут вас вне зависимости от наличия у вас наклейки, зато другие будут относиться терпеливее и чаще пропускать.
19. Если вам моргают фарами в спину и сигналят - это не просто так! После обдумайте ситуацию и поймите что вы делали не так, а сейчас без суеты(!) оцените ситуацию и примите разумное решение. Помните про правило 3хД - дай дорогу дураку.
20. Всегда вози с собой аварийный набор! Убедись что есть запаска и она накачена(а так же что она подходит), что есть баллонный ключ и домкрат. А так же аварийный знак, трос, аптечка и огнетушитель. Однажды озаботившись этим и спрятав всё в багажнике будете чувствовать себя много комфортнее, если не дай бог пригодится. Или кому то может потребоваться помощь. Из полезных вещей: возите с собой бутылку воды, перчатки, фонарик...
21. Смотрите за обочиной, тротуарами, перекрестками и т.д. В любой момент оттуда может выбежать пешеход, и если вы его не видите сейчас - не значит что его нет, особенно в тёмное время суток. Тоже самое касается улиц, где часто люди переходят дорогу как попало - будьте к этому готовы, не превышайте там скорость. Тоже самое если перед вами справа остановился автобус, оттормозитесь - вышедшие из него люди могут внезапно кинуться перебегать дорогу. Особое внимание близ школ, садов - знаки осторожно дети ставят не просто так.
P.S. Да да да, эти моменты не претендуют на истину в последней инстанции. И для кого-то это само собой разумеющиеся (искренне надеюсь), но кому то этот пост может быть актуальным.
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