Деревянные храмы Европы, возведенные без единого гвоздя

Ежегодно в мире появляются сотни тысяч безликих зданий, построенных из бетона и стекла. И тем ценнее становится деревянное зодчество, особенно храмы, возведенные древними мастерами. В этом обзоре представлены уникальные деревянные европейские церкви, построенные несколько столетий назад.
Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии (Польша)
Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Хачуве (юг Польши) называют самой старой и большой деревянной готической церковью в Европе.
В костеле сохранился уникальный алтарь эпохи барокко, готические скульптуры, фрески XV века. Все это великолепие дошло до наших дней почти без изменений.
Ставкирка (Норвегия)
Уникальным памятником зодчества древних мастеров можно назвать деревянную каркасную церковь (ставкирка) в Боргунде (Норвегия). Она была построена в период между 1180-1200 годами. В XII веке христианство в Скандинавии еще только зарождалось, поэтому рядом с крестами на стенах ставкирки можно обнаружить вырезанные руны, изображения драконов. Вот уже 9 столетий деревянная церковь в Боргунде не меняет свой первоначальный облик.
Деревянные церкви Марамуреш (Румыния)
На севере Румынии находится историческая область под названием Марамуреш. Ее жители на протяжении многих столетий ревностно соблюдают обычаи и традиции. Жемчужиной края можно назвать 8 деревянных церквей, возведенных в XVII-XVIII веках. Изолированное месторасположение Марамуреша способствовало сохранению культурного наследия.
В архитектуре этих строений прослеживается влияние византийского зодчества и западноевропейского стиля. Самым ценным в своих церквях местные жители считают очень хорошо сохранившуюся настенную роспись. В церквях Марамуреша до сих пор проводятся службы.
Гринстедская церковь (Великобритания)
Гринстедскую церковь (церковь Святого Андрея), расположенную в графстве Эссекс (Великобритания), также называют одной из самых древних. Изначально считалось, что она была построена в 845 году, но последние дендрохронологические исследования показали, что здание как минимум на 200 лет моложе. В начале XVI века у деревянной конструкции появилась кирпичная пристройка, а в XVII веке – белая башня.
С северной стороны церкви можно обнаружить отверстие, которое называют «глазком для прокаженных». В Средних веках сквозь него наблюдали за службой больные проказой.
Ставкирка из Гуля (Норвегия)
Еще одна норвежская ставкирка заслуживает отдельного внимания. Первоначально эта деревянная церковь была расположена в Гуле. Сто лет назад ее решили снести, чтобы расчистить место для нового сооружения. К счастью, норвежский король Оскар II не позволил разрушить древнее сооружение. Его перенесли в норвежский Музей Культурной Истории в качестве экспоната. Необычные очертания деревянной церкви настолько популярны, что по всему миру можно отыскать немало копий этой ставкирки.
Церковь Преображения Господня на острове Кижи (Россия)
Церковь Преображения Господня, расположенная в Карелии, является частью храмового комплекса Кижского погоста. Она по праву считается одним из самых красивых памятников деревянного зодчества. Высота церкви 37 метров, она украшена 22 главами, установленными на разных ярусах. Иконостас в церкви четырехъярусный, он состоит из 102 икон.
Иконостас в Преображенской церкви.
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