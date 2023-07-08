15 хитростей для управления вашим телом

Человеческое тело — один из самых интересных механизмов на свете. И, как к любому механизму, к нему можно применить свои «хаки» — чтобы облегчить себе жизнь.



Мы собрали 15 невероятно простых и эффективных способов, которые помогут вам справиться с мелкими повседневными проблемами.











Что делать, если щекочет в горле

Что делать, если вам не удается кого-то расслышать

Что делать, если вы боитесь уколов

Что делать, если заложило нос

Что делать, если вы немного переели перед сном

Что делать, если заболел зуб

Что делать, если из носа пошла кровь

Что делать, если вы обожгли палец

Что делать, если вы сильно волнуетесь

Что делать, если вы откусили мороженое и заболела голова

Что делать, если онемела рука

Что делать, если вы хотите научиться быстро засыпать

Что делать, если вам необходимо выучить что-то наизусть

Что делать, если при беге колет в боку

Что делать, если вы хотите нырнуть поглубже в воду