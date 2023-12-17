Абсурдные запреты, действующие в Северной Корее.
Казалось бы, в XXI веке повсюду должна процветать свобода слова, мысли и т. д. Однако сейчас можно найти немало стран, где люди живут под тотальным контролем государства. Сегодня мы собрали 18 специфических запретов, которые существуют только в Северной Корее.
1. Слушать зарубежную музыку
Запрещено слушать музыку зарубежных исполнителей.
В Северной Корее запрещено слушать музыку зарубежных исполнителей. Раздобыть такую музыку можно только нелегально, а это строго карается законом. Телевидение и радиостанции находятся под жестким контролем государства, поэтому основной репертуар представляет музыку на патриотическую тематику.
2. Носить креативные прически
Запрет на необычные стрижки и покраски.
В Северной Корее запрещено носить необычные прически. Более того, в парикмахерских представлен каталог, который состоит из 18 женских стрижек и 10 мужских. Другие прически мастерам делать запрещено. В стране не красят волосы, так как красок для волос просто нет продаже. Законодателем моды для населения является лидер страны Ким Чен Ын, поэтому неудивительно, что большинство мужчин носят стрижку, как у него. Среди женщин наибольшей популярностью пользуется каре до подбородка.
3. Выезжать на отдых за границу
Запрещено выезжать за границу.
Граждане Северной Кореи не могут выезжать на отдых за границу. И дело вовсе не в маленьких зарплатах, а в государственном уровне. Более того, жители не имеют права свободно передвигаться по стране. На любую поездку в другой город нужно специальное разрешение. Исключения составляют лишь спортсмены, дипломаты и чиновники, чья работа заключается в путешествиях и переговорах.
4. Водить автомобиль
Запрещено водить машину.
В Северной Корее личным транспортом владеют лишь военные и чиновники, получившие специальное разрешение на это. Цены на автомобили и даже велосипеды просто заоблачные так, что позволить себе такую роскошь могут лишь очень состоятельные люди. Если же простой человек, не имеющий разрешения на вождение, будет пойман за рулем транспортного средства, ему грозит тюремное средство. А за попытку управлять военным транспортом, нарушителя ждет смертная казнь.
5. Быть религиозным человеком
Запрет на религии.
Большинство граждан Северной Кореи - атеисты. И это не удивительно, ведь все религии без исключения в КНДР строго запрещены. А нарушителей ждет неминуемая смертная казнь. В 2013 году за веру в Бога были казнены 80 тайных христиан, у которых обнаружили Библию.
6. Срывать плакаты
Запрещено срывать плакаты на улицах и в учреждениях.
Северная Корея пестрит плакатами и билбордами, которые несут идеологическую пропаганду. Такими плакатами украшены улицы, государственные учреждения, кафе и гостиницы. Местным жителям строго запрещено срывать такие плакаты. Этот запрет также касается и туристов, желающих взять на память яркую картинку. Нарушителей ждут годы трудового лагеря, а иногда и тюремное заключение.
7. Носить синие джинсы
Запрещено носить джинсы синего цвета.
Гражданам КНДР можно носить исключительно черные джинсы. По мнению властей, синие джинсы являются символом империализма, а те, кто носят такие, автоматически становятся приверженцами вражеской политики и врагами государства. Стоит отметить, что данный запрет распространяется исключительно на граждан Северной Кореи, а нарушителям порядка грозит тюремное заключение.
8. Распивать алкогольные напитки
Запрещено распитие напитков в определенные дни.
В Северной Корее существуют часы и дни, когда выпивать категорически запрещено. Кроме того, по случаю некоторых праздников или в дни траура власти могут запретить выпивку вовсе. Нарушителей этого закона карают по всей строгости, вплоть до расстрела.
9. Переезжать в столицу
Запрещено самовольно переезжать в столицу.
Столица Северной Кореи Пхеньянь является самым обеспеченным и развитым городом. Переехать туда мечтают около 70 процентов населения. Однако, сделать это могут лишь избранные, то есть те, кто получил направление по службе или особое разрешение от властей. Граждан, которые проживают в столице нелегально ждет долгосрочное тюремное заключение, вплоть до пожизненного.
10. Пользоваться западной техникой
Запрещено использовать технику, привезенную с запада.
Вся без исключения техника, которой пользуются граждане Северной Кореи, произведена в Корее. Власти уверены, что те, кто покупают западную технику, поддерживают империалистов. Естественно купить такую технику в КНДР невозможно, а попытка привезти нечто подобное из командировки расценивается как экономическая диверсия.
11. Смотреть фильмы для взрослых
Запрещено смотреть порнофильмы и эротические журналы.
Просмотр порнографии является одним из самых тяжких преступлений в Северной Корее, и наказание за него - смертная казнь. Фильмы для взрослых и журналы эротического содержания невозможно найти в свободной продаже. А те, кто каким-то образом раздобыл запрещенные видео, в любой момент могут быть пойманы и наказаны по всей строгости.
12. Звонить за границу
Запрещено звонить за границу.
Сотовая связь появилась в Северной Корее совсем недавно. Однако, даже наличие мобильных телефонов не позволяет гражданам осуществлять международные звонки. Данный запрет распространяется даже на тех, чьи родственники легально находятся за границей. Нарушителей порядка ждет смертная казнь.
13. Смотреть зарубежные фильмы
Запрещено смотреть зарубежные шоу и фильмы.
Власти Северной Кореи тщательно контролируют телевидение и другие средства массовой информации. Просмотр зарубежных шоу и фильмов, в том числе и южнокорейских, считается идеологической диверсией и предполагает наказание в виде ареста, долгих лет в трудовых лагерях и даже казни.
14. Делать опечатки
Запрещено делать ошибки и опечатки в газетах и журналах.
Журналист в Северной Корее должен быть высококлассным, грамотным и ответственным специалистом. Как уже было сказано выше, власти тщательно контролируют все средства информации. В этой стране за малейшую оплошность, в лучшем случае, можно лишиться работы. Более того, доподлинно известно, что в 2015 году журналист был казнен за опечатку в статье про Ким Чен Ына.
15. Интернет и Wi-Fi
Интернет и Wi-Fi запрещен.
Интернет в Северной Корее запрещен, точнее его там попросту нет. Существует некое подобие закрытой локальной сети, в которой насчитывается около 5000 сайтов. Есть даже операционная система под названием «Красная звезда», похожая на MacOS X и разработанная по заказу Ким Чен Ына. А вот Wi-Fi в стране нет, как и мобильных с доступом к интернету. В планшетах, продаваемых там, даже нет Wi-Fi-модуля.
16. Бежать из тюрьмы
Строжайшее наказание за побег из тюрьмы.
Побег из тюрьмы является преступлением во всех странах, но такого наказания, как в Северной Корее, нет нигде. В КНДР за попытку побега из тюрьмы или трудового лагеря наказывают не только беглеца, но и три поколения его семьи, начиная с самых старших родственников.
17. Покупать жилье
Нельзя купить дом.
В КНДР невозможно легально купить жилье. Квартиры и дома выдает государство. В стране действует черный рынок недвижимости, но средняя цена жилплощади составляет 70-90 тысяч долларов, а это колоссальная сумма для обычного гражданина.
18. Тампоны и презервативы
Нельзя купить тампоны и презервативы.
Удивительно, но в Северной Корее вообще нет презервативов. Также в магазинах для населения нет тампонов. Большинство женщин по старинке пользуются ватой и тканью.
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