«О, этот дивный мир инструкций!», или как пережить похищение инопланетянами?

Ничего личного, просто сегодня мы решили поговорить об… инструкциях, ведь именно это изобретение человеческого разума сопровождает нас по жизни с самого рождения. Инструкции бывают самые разные и на все случаи жизни: «Как узнать, что ваш ребенок родился?», «Как выйти замуж?», «Как уйти от мужа?», «Как сделать ремонт?», «Как при помощи молотка, сковородки и такой-то матери починить все, что поломалось во время ремонта?» и т.д., и т.п.







Покопавшись в своей коллекции, мы извлекли на свет Божий для вас самую невероятную и, возможно, исходя из темпов освоения космического и прочих внеземных пространств, самую необходимую для каждого из нас инструкцию.







Итак, мы предлагаем вашему вниманию шедевр под скромным названием «Как пережить похищение инопланетянами?». И еще раз напомним, ничего личного, исключительно ради заботы о вашей безопасности. Мало ли, кто по улицам нынче ходит.



«Пункт первый. Определение объекта»

«Пункт второй. Правила поведения»

«Пункт третий. Меры безопасности»

«Пункт четвертый. Будьте внимательны»

«Пункт пятый. Будьте гостеприимны»