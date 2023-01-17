«О, этот дивный мир инструкций!», или как пережить похищение инопланетянами?

Ничего личного, просто сегодня мы решили поговорить об… инструкциях, ведь именно это изобретение человеческого разума сопровождает нас по жизни с самого рождения. Инструкции бывают самые разные и на все случаи жизни: «Как узнать, что ваш ребенок родился?», «Как выйти замуж?», «Как уйти от мужа?», «Как сделать ремонт?», «Как при помощи молотка, сковородки и такой-то матери починить все, что поломалось во время ремонта?» и т.д., и т.п.
Покопавшись в своей коллекции, мы извлекли на свет Божий для вас самую невероятную и, возможно, исходя из темпов освоения космического и прочих внеземных пространств, самую необходимую для каждого из нас инструкцию.
Итак, мы предлагаем вашему вниманию шедевр под скромным названием «Как пережить похищение инопланетянами?». И еще раз напомним, ничего личного, исключительно ради заботы о вашей безопасности. Мало ли, кто по улицам нынче ходит.
«Пункт первый. Определение объекта»
Как узнать, что перед вами инопланетянин? Представители внеземных цивилизаций, по свидетельствам очевидцев, могут выглядеть, как угодно. Молодые, одетые в черное в 40 – градусную августовскую жару мужчины, пристально наблюдающие за мирно сидящими на скамейке обывателями, это скрытые (процентов на 30) пришельцы.
Зеленые, дурно пахнущие рептилоиды, объедающие кусты во дворе вашего дома, это почти что явные (процентов на 50%) инопланетяне. Непривычно и неприлично трезвый сосед-алкоголик, в костюме от «William Fioravanti», вежливо раскланивающийся с вами у лифта – уже на сто процентов представитель инопланетного разума. В лучшем случае, он – парламентарий, в худшем – шпион с неограниченными полномочиями. Мы бы на вашем месте пошли пешком, так, на всякий случай, вдруг его тело захватил какой-то недобрый к землянам разум.
«Пункт второй. Правила поведения»
Если вам повезло, и вас похитили, ну, то есть мы хотели сказать, если вы стали жертвой похищения инопланетян, прежде всего, нужно взять себя в руки и постараться изобразить спокойствие. Невозмутимость и предельная вежливость – вот ваше главное оружие. Не повышайте голос, не жестикулируйте, не пытайтесь прикинуться мертвым, глухонемым, выжившим из ума старичком или мальчиком-олигофреном, помните, они видят вас насквозь (в прямом смысле этого слова).
Постарайтесь доходчиво, емкими, краткими предложениями (без вкрапления ненормативной лексики) объяснить похитителям, кто вы (можно сообщить краткую биографию, если она ничем не скомпрометирует землян). Если это будет уместно, поинтересуйтесь, откуда они, и как долетели, сообщите, что им следовало бы связаться с «Уполномоченным по тарелочкам», а вы простой землянин и не можете быть им полезным (вряд ли вам это поможет, но попытаться стоит).
Еще одно очень важное примечание: не вступайте с пришельцами в половые контакты. В крайнем случае, потребуйте у них справку о происхождении и состоянии здоровья, ведь неизвестно в кого они могут мутировать к концу акта. А вдруг это представители цивилизации инопланетных самок богомола, прилетевшие в секс-тур на землю? Поэтому вежливо откажитесь от любовных утех, сославшись на земные традиции и необходимость родительского благословения для столь важного мероприятия. Эта маленькая предосторожность может спасти не только вас, но и всю нашу планету (ибо даже страшно подумать, кто может родиться в результате этого, так сказать, соития).
«Пункт третий. Меры безопасности»
Будьте бдительны. Не ешьте, не пейте и по возможности не…, ну словом, наберитесь терпения и постарайтесь удержать все свои физиологические потребности в себе, ибо крайне нежелательно оставлять захватчикам свой биологический материал (в каком бы то ни было виде), мало ли как они его используют. Не принимайте подарков, не подписывайте никаких документов, не выдавайте тайну госбюджета на следующий год, не давайте необдуманных обещаний, не пойте (вы не в караоке) и не проситесь на ПМЖ. Ведите себе достойно!
«Пункт четвертый. Будьте внимательны»
Не верьте всему, о чем вам сообщат гуманоиды. Особенно если кто-либо из них сообщит, что он мастер Йода и по совместительству ваш настоящий родной отец. В таком случае, рекомендуется внимательно прислушаться к себе, возможно, это не инопланетяне, а голоса в вашей голове, и тогда срочно нужно связаться с Институтом психиатрии. Если это все же пришельцы, постарайтесь запомнить их лица. Возможно, по возвращении с вами свяжутся спецслужбы, и ваша информация окажется бесценной для спасения человечества.
«Пункт пятый. Будьте гостеприимны»
Если инопланетяне пожаловали к вам домой, проявите радушие и гостеприимство. Не говорите много, лучше угостите их блюдами национальной кухни. Сводите их на экскурсию (по дороге, опять же, можно заглянуть в Институт психиатрии), познакомьте их с памятниками культуры и красивыми девушками. Все это поможет установить контакт и в будущем наладить дружеские межпланетные отношения.
P.S. Как вы сами понимаете, информация эта строго секретная, так что текст нужно выучить наизусть, а инструкцию съесть… то есть, сжечь в целях безопасности.
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