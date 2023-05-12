7 советских велосипедов, которые мечтали заполучить себе мальчишки того времени

Велосипед – отличное средство передвижения, экологически чистое и безусловно полезное для себя-любимого. В Советском Союзе производилось огромное количество самых разных велосипедов: детских, подростковых, женских, мужских, спортивных. Большая их часть помимо прочего обладала высоким уровнем качества, благодаря чему многие современные велосипеды в этом вопросе и рядом не стоят с советскими. Вспомним же несколько наиболее ярких и любимых в народе моделей.
1. «Аист»
Такой вот велосипед. /Фото: youla.ru.
Марка белорусского Минского мотовелозавода. Предприятие было основано в далеком 1947 году. Значительная часть «Аистов» была детскими или подростковыми моделями. Велосипеды по сей день успешно выпускаются. Отличительной чертой моделей является то, что большинство «Аистов» может складываться пополам для перевозки.
2. «Турист»
Отличный был велосипед. /Фото: velo-kursk.ru.
Украинская марка велосипедов. Предприятие и бренд «Турист» были основаны еще в 1923 году в Харькове и успешно существуют по сей день. Особенно хороши всегда были взрослые и спортивные велосипеды марки. Самыми известными современными моделями являются «Украина», Tiger, Junior.
3. «Урал»
Очень надежная штука. /Фото: twitter.com.
В Советском Союзе делали не только автомобили «Урал», но еще и велосипеды. Выпускались они на Пермском машиностроительном заводе. Данное транспортное средство многие по праву считают венцом советского велостроения. В первую очередь «Урал» знают как тяжелый взрослый дорожный велосипед.
4. «Тахион»
Малоизвестный, но хороший. /Фото: cheboksary.sm-news.ru.
Еще один велосипед с харьковского предприятия. Правда, про эту модель большинство простых граждан Союза знало немного. Все потому, что под маркой «Тахион» выпускались профессиональные велосипеды для ралли и треков. Спортивное чудо техники производилось с 1981 по 1992 год.
5. «Москва-80»
Велосипед для Олимпиады. /Фото: youtube.com.
Едва ли не самый известный трековый велосипед Советского Союза, который выпускался с 1978 по 1981 год. Всего было сделано 52 таких велосипеда. Несмотря на редкость, знала их вся страна. А все потому, что именно «Москва-80» делались для Олимпиады. В последствии на их базе был создан уже упомянутый харьковский «Тахион».
6. «Орлёнок»
Для детей и взрослых. /Фото: seryidvd.narod.ru.
Другой известный велосипед с минского завода, который в последствии производился еще и на Шяуляйском велосипедно-моторном заводе. Делал велосипед главным образом для молодежи и подростков. Прослужил верой и правдой не одно десятилетие.
7. «Школьник»
Еще один велосипед для молодежи. /Фото: yandex.by.
Подростковый велосипед, сделанный на Горьковском велосипедом заводе (входил в объединение ГАЗ). Настоящий долгожитель рынка. Производили «Школьников» в Горьком с 1956 аж по 1996 год. При этом первые велосипеды на ГВЗ начали разрабатывать еще в 1940 году.
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