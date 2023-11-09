Ратуша, украшенная «кружевом» и 236 статуями, которую считают самой красивой в мире

Это здание справедливо называют кружевным. /Фото:belgiumview.com

Она затмила брюссельский «аналог»

Ратуша Лёвена (слева), которую обязательно нужно увидеть. /Фото:planetofhotels.com

Охватить ее целиком непросто, поэтому лучше рассматривать детально. /Фото:staticflickr.com

Лёвенская ратуша была построена в XV веке. /Фото:holidayguru.nl

Лёвенская ратуша. Изображение Йохана Мареша

Фигуры ставили постепенно, вплоть до начала XX века. /Фото:turbina.ru

У подножья крупных, величественных скульптур расположены более мелкие, и это целые сценки. Фото:turbina.ru

Есть на что посмотреть

У каждого яруса скульптур своя тематика. /Фото:belgiumview.com

На более верхних ярусах изображены графы и герцоги./Фото:turbina.ru

Скульптуры есть не только на стенах, но и на башнях. /Фото:planetofhotels.com

Мадонна с младенцем./Фото:turbina.ru

Шедевр архитектуры Средневековья. /Фото:belgiumview.com

Лёвенская ратуша. Здание-праздник. /Фото:turbina.ru

В прошлом веке…

Эскиз ратуши и горящей площади; август 1914 года, рис. Хильды Вербовен. / Фото: архив г. Лёвен

Ратуша пережила и Первую Мировую войну, и Вторую. Фото 1914 года

Ратуша в наши дни. /Фото:wallonie-voyage.eu

Реставрация проведена на совесть./Фото:belgiumview.com

Внутренние помещения ратуши. /Фото:wallonie-voyage.eu

Внутренние помещения ратуши. /Фото:wallonie-voyage.eu