Ратуша, украшенная «кружевом» и 236 статуями, которую считают самой красивой в мире

Все, кто хотя бы раз видел это здание, признают: это что-то грандиозное. «Ты осматриваешь его на одном дыхании», «У тебя просто отвисает челюсть», «Полный восторг» – примерно так комментируют увиденное туристы из разных стран. Каменно-кружевная Лёвенская ратуша в Бельгии считается самой красивой в Европе, а некоторые ценители архитектуры даже называют ее самой великолепной ратушей мира.
Это здание справедливо называют кружевным. /Фото:belgiumview.com
Она затмила брюссельский «аналог»
Если вы попали в университетский центр Лёвен, расположенный к востоку от столицы Бельгии, найти ратушу (stadhuis) будет несложно – это самая известная достопримечательность города. Она стоит напротив собора Св. Петра и еще издалека приковывает внимание.
Ратуша Лёвена (слева), которую обязательно нужно увидеть. /Фото:planetofhotels.com
Ну а когда приближаешься к этому архитектурному шедевру, чтобы рассмотреть его детально, глаза разбегаются и просто не знаешь, с чего начать.
Охватить ее целиком непросто, поэтому лучше рассматривать детально. /Фото:staticflickr.com
Здание в стиле поздней (брабантской) готики, напоминающее замок из мокрого песка, настолько величественно и настолько обильно покрыто «кружевом» (особенно угловые башни), что целиком охватить его взглядом или объективом фотокамеры очень сложно. Но перед просмотром, конечно, не мешает узнать его историю.
Лёвенская ратуша была построена в XV веке. /Фото:holidayguru.nl
Лёвенская ратуша – здание очень старое: ее строительство началось еще в 1439 году. Считается, что изначально задумывалось нечто наподобие знаменитой Брюссельской ратуши, однако в итоге лёвенский «аналог», хотя и не имеет большой, центральной башни, получился настолько необычным и помпезным, что превзошел брюссельское здание.
Автором проекта был архитектор Сульпициус ван Ворст, но, к сожалению, он умер еще на начальном этапе работ. Эстафетную палочку принял мастер Ян Кельдерман II, а затем, после его смерти в 1445 году, грандиозное дело продолжил Маттеус де Лайенс. Здание возводили, начиная с восточной стороны, постоянно добавляя в первоначальный проект что-то новое, и работа длилась вплоть до 1469 года. А в период с 1841 по 1892 г.г. ратуша претерела масштабную реставрацию.
Лёвенская ратуша. Изображение Йохана Мареша
В конце позапрошлого века на фасаде появились многочисленные статуи, каждая из которых – настоящий шедевр. Всего здесь можно насчитать около 240 фигур!
Фигуры ставили постепенно, вплоть до начала XX века. /Фото:turbina.ru
У подножья крупных, величественных скульптур расположены более мелкие, и это целые сценки. Фото:turbina.ru
Есть на что посмотреть
Два ряда статуй, расположенных на уровне первого этажа – это художники, ученые и другие известные личности, тем или иным образом связанные с историей Лёвена. Также здесь есть фигуры людей, символизирующих «муниципальные свободы», и покровителей церковных приходов. На втором этаже можно увидеть воплощенных в камне графов Лёвена и герцогов Брабантских.
У каждого яруса скульптур своя тематика. /Фото:belgiumview.com
На более верхних ярусах изображены графы и герцоги./Фото:turbina.ru
Башни же украшают библейские персонажи, а также различные сцены из Библии и истории на тему «грех и наказание». Поскольку в Ратуше заседали судьи, эти скульптурные композиции должны были нести увещевательную и поучительную функцию – не только для народа, но и для служителей Фемиды.
Скульптуры есть не только на стенах, но и на башнях. /Фото:planetofhotels.com
На переднем плане можно увидеть шикарные входные двери, сверху украшенные фигурами Богородицы с Младенцем и чтимого в городе Святого Петра.
Мадонна с младенцем./Фото:turbina.ru
Если посмотреть наверх, то, помимо изумительных боковых и фронтонных башенок, можно увидеть еще одно интересное архитектурное решение – несколько ярусов мансардных окон на крутой крыше.
Шедевр архитектуры Средневековья. /Фото:belgiumview.com
Многочисленные каменные фигуры и скульптурные композиции, декоративные элементы, окна-арки, обилие ярких живых цветов на подоконниках, флаги – все это придает «кружевному» зданию невероятно-праздничный вид. Местные жители называют свою ратушу «музеем под открытым небом», ведь разглядывать его снаружи можно часами.
Лёвенская ратуша. Здание-праздник. /Фото:turbina.ru
В прошлом веке…
В период с 1900 по 1914 год в Ратуше провели еще одну реставрацию, но тут началась война. Мощный обстрел города немцами и крупный пожар в августе 1914-го поставили под угрозу существование этого шедевра. К счастью, здание чудом уцелело, получив минимум повреждений. Есть версия, что его не тронули, поскольку в Ратуше располагалась немецкая штаб-квартира.
А вот во время Второй Мировой войны, после взрыва бомбы в 1944 году, упавшей аккурат перед фасадом, здание пострадало гораздо серьезнее.
Эскиз ратуши и горящей площади; август 1914 года, рис. Хильды Вербовен. / Фото: архив г. Лёвен
Ратуша пережила и Первую Мировую войну, и Вторую. Фото 1914 года
Во второй половине прошлого века Лёвенская ратуша была полностью восстановлена, и сейчас этот великолепный памятник архитектуры выглядит безупречно.
Ратуша в наши дни. /Фото:wallonie-voyage.eu
Реставрация проведена на совесть./Фото:belgiumview.com
Внутри здания тоже можно увидеть много интересного. Это, например, деревянные фрески и деревянный потолок в бывшем зале суда. Кроме того, здесь представлена прекрасная коллекция картин и скульптур с XVII-XIX веков и портреты городских мэров, начиная с 1794 года.
Внутренние помещения ратуши. /Фото:wallonie-voyage.eu
Внутренние помещения ратуши. /Фото:wallonie-voyage.eu
Также посетители могут осмотреть старые подвалы, сохранившиеся еще со времен постройки здания и хорошо отреставрированные. В них можно попасть, если войти в небольшую дверь, расположенную в левой части здания.
Текст:Анна Белова
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