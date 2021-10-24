Пальто за пару часов

Это очень короткая и очень полезная статья для тех, кто еще хочет успеть выгулять новое пальто. Тем более его можно сшить буквально за пару часов

Клиентка добыла три огрызка (именно огрызка!) замечательного лодена и оставила меня с ним наедине, сообщив, что хочет пальто.

Пальто?!

Пока одна часть меня была в глубоком обмороке, другая как обычно наворотила то, что я потом с трудом могла объяснить даже на Сезоне (тогда еще прежнем Сезоне)



Фото Автора Канала. Слева — куски, справа — первый пристрелочный



Один прямоугольник ушел на рукава, один на спинку и полочку, один — на ворот. Ушло совершенно все, обрезки остались с ноготок.

А вот пальто получилось на редкость многовариантным, на любое настроение





Вот так легко формируется довольно сложный на первый взгляд вариант: сначала закладывается воротник, а потом свободные края полочек и все это фиксируется ремнем. И нет, не разъезжается, лоден довольно шершавый





Булавка исключительно с целью, чтобы отойти и сфотографировать

Рукав собирается тоже просто: прямоугольник складываем пополам, застрачиваем уголок, немного вырезаем под пройму и вшиваем. Свободные углы соединяем, а середину вытягиваем вперед. Потом ее с боков лучше слегка прихватить ручными стежками, чтобы не разлеталась.

И да. Предварительно делаем широкую обтачку рукава, т.к. изнанка рукава сильно выступает



Все края обработаны фигурной строчкой, а припуски подрезаны ножницами зиг-заг, лоден не сыпется, им ничего не угрожает









Воротник застегивается на крючочек в месте соединения полочки и воротника, ответное колечко пришито сантиметров на 10 ниже другого плеча



Авторская выкройка обычно выглядит так. Как видите, здесь даже кроить особо нечего, тем более изначально было 3 куска, и все они были использованы почти в первозданном виде