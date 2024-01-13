Как сделать рабочее место уютным

Сомнительные плакаты, оставшиеся от вашего предшественника, грязные кружки, гора ненужных документов – долой этот хлам. Разбираем завалы на столе и формируем правильную рабочую обстановку.







Первым делом выкиньте все ненужные и оставшиеся от предыдущего работника вещи: плакаты, блокноты с рабочими записями, старые кружки, журналы и так далее. Теперь это ваше рабочее место и его нужно изменить под ваши нужны и вкусы. Это очень важный момент, который поможет почувствовать себя в своей тарелке на новом месте.



Многие психологи считают, что цвета, которые окружают человека, влияют на его психическое здоровье и настроение. Так, желтый ассоциируется с уютом, светом и стимулирует к работе, красный провоцирует агрессию, чрезмерное возбуждение, иногда даже страх, белый же слишком нейтральный цвет и может вести к бездействию и прокрастинации. Обратите внимание, какие цвета в офисе вас окружают, попробуйте проанализировать, как они влияют на вас. Сравните с обстановкой на предыдущем месте работы: где ваше настроение лучше, где вы продуктивнее, насколько вам приятно находиться в том или ином помещении. Если придете к выводу, что окружающие цвета нервируют, влияют на работоспособность или просто не нравятся, поставьте вокуг себя предметы, которые немного изменят цветовую палитру. Купите пробковую доску, на которую сможете прикрепить симпатичные вам цветные картинки, вырезки из журналов, фотографии, поставьте рядом с компьютером фигурки любимых цветов, обратите внимание даже на такие мелочи, как ручки и карандаши – они также создают атмосферу.

Кстати, канцелярские предметы – очень способствуют созданию персонализированного пространства. Замените желтые квадратные стикеры на разноцветные, вместо обычных ручек с прозрачным корпусом купите те, что с рисунком.







Заведите небольшой цветок в красивом горшке. Растения – признанные гении уюта, они украсят даже самое скромное и серое помещение. Если вы не слишком обязательны и боитесь, что будете забывать поливать растение, то выбирайте из тех, что не требуют особого ухода.



На рабочем столе должен быть порядок. Для этого необходима хорошо продуманная система хранения. Если в вашем распоряжении нет шкафов, тумбочек или даже ящиков под столом (такое тоже бывает), организуйте все вами. Во-первых, заведите папки для документов, которые для удобства храните в специальных боксах. Во-вторых, купите в одном из магазинов с подарками или любимой всеми IKEA приятные на вид коробки для хранения личных вещей или опять же рабочих материалов. Их можно будет поставить, например, под стол.

Рабочее место должно быть хорошо освещено. В идеале, необходимо окно, однако если такового нет, то не пренебрегайте искусственным освещением, пусть то будет настольная лампа (предпочтительнее) или торшер.

Еще одна очень неприятная деталь, сопровождающая практически любое современное рабочее место – это обилие проводов. Упорядочить ихне так-то просто, но возможно. Сегодня в магазинах можно найти специальные проволочные корзинки-органайзеры, которые крепятся под столешницей. В них можно незаметно уложить метры раздражающих проводов. Те, что спрятать не удается скрепите различными кабельными стяжками, среди них можно найти даже очень милые экземпляры в форме животных, которые будут обнимать провода, или листиков, которые будто обвивают кабель. Кстати, также можно воспользоваться специальными клипсами для проводов, которые крепятся к стене – это поможет убрать шнуры с пола.

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